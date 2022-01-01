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Дэниэл Мейс

Daniel Mays
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс Daniel Mays
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Дата рождения
31 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Эппинг, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Дэниэла Мейса

Родился 31 марта 1978 года. Эппинг, Англия, Великобритания.

Фильмография Дэниэла Мейса
1917
1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.0
Ритм-секция
Ритм-секция
триллер, мистика 2019, США
5.0
Плывем, мужики
Плывем, мужики
комедия, мелодрама 2018, Великобритания
6.0
Голем
Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.0
Добро пожаловать в Капкан
Добро пожаловать в Капкан
криминал, боевик, триллер 2013, Великобритания / США
7.0
Византия
Византия
драма, триллер, фэнтези 2012, Великобритания / США / Ирландия
7.0
Остров сокровищ
Остров сокровищ
приключения 2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Сделано в Дагенхэме
Сделано в Дагенхэме
драма 2010, Великобритания
7.0
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