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Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Daniel Mays
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Дэниэл Мейс
Daniel Mays
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Дата рождения
31 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Эппинг, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Дэниэла Мейса
Родился 31 марта 1978 года. Эппинг, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэниэла Мейса
1917
военный, драма
2019, Великобритания / США
7.0
Ритм-секция
триллер, мистика
2019, США
5.0
Плывем, мужики
комедия, мелодрама
2018, Великобритания
6.0
Голем
ужасы, триллер, фэнтези
2016, Великобритания
7.0
Добро пожаловать в Капкан
криминал, боевик, триллер
2013, Великобритания / США
7.0
Византия
драма, триллер, фэнтези
2012, Великобритания / США / Ирландия
7.0
Остров сокровищ
приключения
2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Сделано в Дагенхэме
драма
2010, Великобритания
7.0
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