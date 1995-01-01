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Крис Уолли
Крис Уолли Chris Walley
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Крис Уолли

Chris Walley

Дата рождения
1 января 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Корк, Ирландия

Популярные фильмы

1917
1917 (2019)
7.6086955
Хулиганье
Хулиганье (2016)
7.071429
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса (2023)
4.733333

Фильмография Крис Уолли

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Гремлины: Хранители леса 4.7
Гремлины: Хранители леса Unwelcome
ужасы 2023, Великобритания
1917 7.6
1917 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
Хулиганье 7.1
Хулиганье The Young Offenders
комедия 2016, Ирландия
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