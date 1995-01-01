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О персоне
Фильмография
Крис Уолли
Chris Walley
Киноафиша
Персоны
Крис Уолли
Крис Уолли
Chris Walley
Дата рождения
1 января 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Корк, Ирландия
Популярные фильмы
1917
(2019)
7.6086955
Хулиганье
(2016)
7.071429
Гремлины: Хранители леса
(2023)
4.733333
Фильмография Крис Уолли
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2023
2019
2016
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.7
Гремлины: Хранители леса
Unwelcome
ужасы
2023, Великобритания
7.6
1917
1917
военный, драма
2019, Великобритания / США
Смотрите на
7.1
Хулиганье
The Young Offenders
комедия
2016, Ирландия
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