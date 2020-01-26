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Апрель 1917 года. Молодых солдат британской армии Скофилда и Блейка вызывают к высшему руководству. Им предстоит опасное и практически невыполнимое задание: передать в батальон, устремившийся в погоню за врагом, срочное послание. Если они опоздают, 1600 человек попадут в засаду. И среди них старший брат Блейка. О всевозможных войнах сейчас снимают часто, соревнуясь в бюджетах, спецэффектах и массовых сражениях. Подтянулся даже российский кинематограф со всевозможными историями о танках. Но…