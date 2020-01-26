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1917 1917
Киноафиша Фильмы 1917 Отзывы о фильме «1917»
1917 1917 2019 / Великобритания / США
7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «1917»

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Наша рецензия

Апрель 1917 года. Молодых солдат британской армии Скофилда и Блейка вызывают к высшему руководству. Им предстоит опасное и практически невыполнимое задание: передать в батальон, устремившийся в погоню за врагом, срочное послание. Если они опоздают, 1600 человек попадут в засаду. И среди них старший брат Блейка. О всевозможных войнах сейчас снимают часто, соревнуясь в бюджетах, спецэффектах и массовых сражениях. Подтянулся даже российский кинематограф со всевозможными историями о танках. Но…

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Mikhail Kokin 26 января 2020, 16:11
Оценка
Фильм, так-себе...
26 января 2020, 16:11 Ответить
Роман 29 января 2020, 12:18
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 26 января 2020, 16:11
Почему?
29 января 2020, 12:18 Ответить
Елена Андреева 30 января 2020, 22:53
Оценка
Я не являюсь поклонницей военных драм. Но меня впечатляет творчество Сэма Мендеса и я пошла в кино. Никогда ещё не видела настолько эмоционального, глубоко личного и живого фильма о войне. Без пафоса и героизма. Визуальная подача невероятна и превосходит все ожидания. Думаю, надо смотреть всем, потому что из всех претендентов на Оскар, этот фильм точно получит несколько статуэток.
30 января 2020, 22:53 Ответить
publica 31 января 2020, 08:28
Фильм хорош, но не настолько, чтобы оправдать всех ожиданий. Плюс в карму операторской и монтажерской работе, впечатление, что снято все одним дублем действительно завораживает. Зрелищность и натурная проработка мельчайших деталей, от автомобилей и оружия, до пуговиц на шинелях. Хороший темп повествования.
Все супер, кроме одного - это не драма! Герои интересны, но не близки. Поэтому и не перехватывает дыхание. Все, что происходит с героями выглядит как бы далёким, словно зрителя это и вовсе не касается. Буду расстроен, если картина получит Оскара за что-то, кроме как за работу оператора и монтажеров.
#1917film #publica73 #kino
31 января 2020, 08:28 Ответить
Vladimir Baronov 31 января 2020, 18:07
в ответ на сообщение publica от 31 января 2020, 08:28
Оценка
Согласен полностью! Именно такая оценка возникает помле просмотра этого фильма
31 января 2020, 18:07 Ответить
Женя Кацуба 31 января 2020, 21:43
Оценка
Отличный фильм! Свет, звук, монтаж и динамика выше всяких похвал. Особенно такое кино нужно смотреть тем, кто "может повторить" и любит наряжать своих детей в военную форму.
31 января 2020, 21:43 Ответить
Александр Шибанов 1 февраля 2020, 10:40
Оценка
Шикарные длинные планы и реалистичность. Немного монотонно. Ну и не обошлось без киноляпов. В целом хороший фильм.
1 февраля 2020, 10:40 Ответить
Oly Lll 1 февраля 2020, 14:42
Фильм не оставил особенных впечатлений.
На один раз.
1 февраля 2020, 14:42 Ответить
eddin 1 февраля 2020, 21:03
Оценка
Классный фильм. С технической точки зрения так вообще шедевр. Есть, правда, какая-то незавершенность, какого-то финального аккорда не хватает. На слезу не пробило совсем.
Интересно, как удается западному кино обходиться без "кровавой гЭбни, мразей-командиров, нас бросили тут умирать" и т.п. и снимать отличные военные фильмы?
1 февраля 2020, 21:03 Ответить
rafik.ivanov.85 2 февраля 2020, 14:15
Оценка
На разок посмотреть обезательно стоит 👍🏽
2 февраля 2020, 14:15 Ответить
Александра Александра 2 февраля 2020, 18:10
Оценка
Тяжелый фильм. Снят хорошо, но виды жуткие. Для тех, кто не любит войну и трупы, не самое приятное зрелище. Но тема поднята правильная. И актеры хороши.
2 февраля 2020, 18:10 Ответить
Маша Пивненко 2 февраля 2020, 21:42
шикарный фильм! потрясающая съемка. все номинации на оскар абсолютно заслужены
2 февраля 2020, 21:42 Ответить
Andrey Baranyuk 3 февраля 2020, 14:19
Оценка
Хороший фильм о Первой мировой. Перекликается с "Апокалипсисом..." Копполы и "Они никогда не станут старше" (британский документальный).
Не развлекательный. Снят великолепно.
3 февраля 2020, 14:19 Ответить
bonsay1990 3 февраля 2020, 18:23
Столько разговоров было, столько рекламы. Сюжет никакущий. Смотреть нечего. Пересмотрите лучше отечественные фильмы про войну (не современные!). Уже на первых 10 минутах фильма он надоел.
3 февраля 2020, 18:23 Ответить
derg-s 8 февраля 2020, 13:03
Оценка
Давно хотел сходить на хороший военный фильм, сейчас очень мало снимают фильмов про войну. Купился на награды и актерский состав (известные актеры снялись в коротких эпизодических ролях). Для меня военная драма - это когда у тебя ком в горле стоит после просмотра. А тут ничего. Главные герои: капрал, трупы и крыса. Лучше всего режиссеру удались всевозможные ракурсы трупов, снятые крупным планом. Если внимательно присмотреться, то в картине полно нестыковок. Почему-то к съемкам перестали привлекать военных консультантов, да и зачем они, ведь война давно закончилась, кто там помнит, как оно было на самом деле. Так что можно смело сместить приоритет от достоверности к зрелищности. Такое кино про войну нам не нужно.
8 февраля 2020, 13:03 Ответить
svytaygora 8 февраля 2020, 22:42
Оценка
Съёмки хорошие,сюжет слабоват,не захватывает,иногда даже нудноват... В общем зря выброшенные деньги и потерянное время...
8 февраля 2020, 22:42 Ответить
Вадим Мазепин 11 февраля 2020, 18:47
Фильм ни о чем
11 февраля 2020, 18:47 Ответить
Анфиса Винко 17 февраля 2020, 14:05
Так же не покланница военных фильмов, но этот зацепил. Прекрасно снято
17 февраля 2020, 14:05 Ответить
Юрич Шилов 22 февраля 2020, 21:41
Оценка
Фильм для гурманов. Все идеально, захватывает и держит до конца фильма. Этакая Одиссея против войны . Послевкусие обалденное!
22 февраля 2020, 21:41 Ответить
Андрей 27 апреля 2020, 23:42
Оценка
прекрасный фильм!
фантастические декорации, костюмы, а картинка очень впечатляет, но немного переборщили - местами, как будто компьютерная игра!
9 баллов из 10ти!
рекомендую к просмотру!
побольше бы таких фильмов!
27 апреля 2020, 23:42 Ответить
Alehandra Korablina 7 июня 2020, 22:58
Оценка
Я прочитала много фильмов о войне, посмотрела фильмы, читала автобиографию своего прадеда, который описывал страшные вещи 1 мировой войны. Даже что-то похожее есть в этом фильме из его воспоминаний и как он речку переходил, точнее проползал по деревянным связанным лестницам и как его товарищи гибли на его глазах и как спал на гробу, который случайно откопал, когда копал окоп и стемнело((( А тут слабо, ничего особенного я не увидела, точнее увидела, но показано слабо, меня не зацепило и даже не было слез, возьмите хотя бы "В бой идут одни старики", одного кадра достаточно.
Фильм слабоват, не держит, нет какой-то особенной теплой нити, когда сочувствуешь герою, все сразу быстро, ать, два, побежали... Убили, дальше побежали. Слабо. Очень слабо. Есть намного лучше и интереснее картины о войне. Ну академии виднее, как обычно...
7 июня 2020, 22:58 Ответить
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