Апрель 1917 года. Молодых солдат британской армии Скофилда и Блейка вызывают к высшему руководству. Им предстоит опасное и практически невыполнимое задание: передать в батальон, устремившийся в погоню за врагом, срочное послание. Если они опоздают, 1600 человек попадут в засаду. И среди них старший брат Блейка. О всевозможных войнах сейчас снимают часто, соревнуясь в бюджетах, спецэффектах и массовых сражениях. Подтянулся даже российский кинематограф со всевозможными историями о танках. Но…
Все супер, кроме одного - это не драма! Герои интересны, но не близки. Поэтому и не перехватывает дыхание. Все, что происходит с героями выглядит как бы далёким, словно зрителя это и вовсе не касается. Буду расстроен, если картина получит Оскара за что-то, кроме как за работу оператора и монтажеров.
#1917film #publica73 #kino
На один раз.
Интересно, как удается западному кино обходиться без "кровавой гЭбни, мразей-командиров, нас бросили тут умирать" и т.п. и снимать отличные военные фильмы?
Не развлекательный. Снят великолепно.
фантастические декорации, костюмы, а картинка очень впечатляет, но немного переборщили - местами, как будто компьютерная игра!
9 баллов из 10ти!
рекомендую к просмотру!
побольше бы таких фильмов!
Фильм слабоват, не держит, нет какой-то особенной теплой нити, когда сочувствуешь герою, все сразу быстро, ать, два, побежали... Убили, дальше побежали. Слабо. Очень слабо. Есть намного лучше и интереснее картины о войне. Ну академии виднее, как обычно...
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