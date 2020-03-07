Меню
Вперёд. Дублированный трейлер
Вперёд. Дублированный трейлер
Дата публикации: 26 ноября 2019
Вперёд
– Новый проект от всеми любимой студии Pixar!
jgelskaja
7 марта 2020, 08:14
Хороший, можно идти!
7 марта 2020, 08:14
Mikhail Kokin
7 марта 2020, 13:01
Классный мульт!
7 марта 2020, 13:01
Софья Сорокина
7 марта 2020, 13:50
Ржака полная, рожицы смешные, классссс!Пять
7 марта 2020, 13:50
Анютка Куксенко
8 марта 2020, 13:24
Очень понравился, лёгкий, интересный, для детей и взрослых, рекомендую.
8 марта 2020, 13:24
Машка-Черепашка Кураченко
8 марта 2020, 20:41
этот фильм на столько захватывает душу и в нём настолько хорошо передана суть и идея, что можно НАСТОЛЬКО поверить в чудо, что просто дух захватывает!!!!!!!!
8 марта 2020, 20:41
Маша Журавлева
9 марта 2020, 08:32
Хороший и добрый мультик😊 с детьми советую сходить!
9 марта 2020, 08:32
SKY
9 марта 2020, 13:19
Добрый но немного грустный мультик. Я бы даже сказал что он не для самых маленьких.
9 марта 2020, 13:19
ferula2011
9 марта 2020, 17:49
Очередная пиндосская история про лохов,у которых почти получилось
9 марта 2020, 17:49
vovik911
9 марта 2020, 22:21
Отличный мульт 👍😊
9 марта 2020, 22:21
Рамазан Шамхалов
10 марта 2020, 15:24
Не ожидал что будет такой коасный мульт!
10 марта 2020, 15:24
Olena
12 марта 2020, 16:19
Мультфильм очень интересный, красивый. Замечательный сюжет, демонстрирующий единство семьи в решении проблем. А главное - показывает осознание главного героя того, что неправильно воспринимал близких ему людей, но сместился фокус восприятия - и все встало на места.
12 марта 2020, 16:19
alfiya7163
12 марта 2020, 16:51
Интересный мультфильм для детей и взрослых, со смыслом.
Понравилось на удивление.
Рекомендую.
12 марта 2020, 16:51
angel1.84
15 марта 2020, 10:22
Красивый мультфильм с юмором,очень поравилось!!!!!!
15 марта 2020, 10:22
Александр Федоров
15 марта 2020, 22:09
Дети в восторге
15 марта 2020, 22:09
Даниил Водопьянов
25 марта 2020, 08:06
Отличный мультфильм! Давненько меня так Пиксар не радовали. Очень добрый, душевный, интересный, грустный, но в тоже время местами смешной. Однозначно лучший их мультфильм за последние года 3.
25 марта 2020, 08:06
Тимур Дубровин
3 июня 2020, 15:17
Здравствуйте, я взял фильм напрокат, но он выдавал мне только: "видео не поддерживается, попробуйте проиграть его позже" - я ждал, но через три дня он снова предложил мне купить его, так и не показав мне фильм. В чем дело?
3 июня 2020, 15:17
