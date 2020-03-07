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На Берлинском кинофестивале в рамках спецпоказов представили новый мультфильм студии Pixar — «Вперед» (Onward), который написал и срежиссировал Дэн Скэнлон («Университет монстров»). Действие происходит в сказочном мире, населенном единорогами, эльфами, циклопами и прочими кентаврами. Когда-то здесь все решала магия, но позже она сдалась под натиском местных Эдисонов, и колдовские примочки заменила наука. Вперед В современности единороги роются в мусорных…