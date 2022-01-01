Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кайл Борнхаймер
Кайл Борнхаймер
Kyle Bornheimer
О персоне
Фильмография
Кайл Борнхаймер
Kyle Bornheimer
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кайла Борнхаймера
Родился 10 сентября 1975 года. Мишока, Индиана, США.
Развернуть
Фильмография Кайла Борнхаймера
Любовнички
комедия
2020, США
6.0
Брачная история
драма, комедия
2019, США
7.0
Маленькое зло
ужасы, комедия
2017, США
5.0
Дорога в Голливуд
комедия
2015, США
0.0
Холостячки
комедия
2012, США
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России