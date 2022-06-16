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Лина Уэйте
Лина Уэйте
Lena Waithe
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Лина Уэйте
Lena Waithe
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Дата рождения
17 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
175 см
Биография Лины Уэйте
Родилась 17 мая 1984 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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