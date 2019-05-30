Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэн Скэнлон
Дэн Скэнлон
Dan Scanlon
О персоне
Фильмография
Новости
Дэн Скэнлон
Dan Scanlon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист
Биография Дэна Скэнлона
Родился 21 июня 1976 года. Мичиган, США.
Развернуть
Фильмография Дэна Скэнлона
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появились первые кадры из нового мультфильма Pixar «Вперёд»
Проект расскажет историю братьев-эльфов.
Написать
30 мая 2019 10:28
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь