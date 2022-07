1 Carried Me With You Brandi Carlile 3:34

2 Quests Of Yore Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:53

3 The World Was Full Of Wonder Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:37

4 A Little Magic Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:44

5 Bad Dragon Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:03

6 New Ian Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 2:36

7 My Mighty Steed Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:23

8 My Birthday Is Cancelled Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:42

9 Wish I Could Spend The Day With You Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:47

10 The Visitation Spell Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 3:35

11 The Spell Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:07

12 The Spell Only Lasts One Day Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:56

13 Find Another Phoenix Gem Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:49

14 Going On A Quest Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:25

15 Laurel In Pursuit Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:44

16 The Manticore's Tavern Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:43

17 Tavern Remodeling Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:13

18 The Map To Raven's Point Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:45

19 Two Teenage Elves Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:38

20 Magnora Gantuan! Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:32

21 Baby Legs Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:42

22 Pixie Dusters Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:18

23 The Guardian Curse Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:42

24 Driving Test Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 3:17

25 Dance Fight Майкл Дэнна, Джефф Дэнна 2:22

26 Path Of Peril Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:41

27 Pawn Shop Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:29

28 Tracking Guinevere Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:04

29 Bottomless Pit Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:56

30 The Trust Bridge Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:20

31 Follow Your Gut Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:53

32 Running From The Cops Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:59

33 Sacrifice Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:59

34 Just A Beat Up Old Van Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:36

35 The Cave Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:54

36 Accelior! Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:26

37 Boom Bastia! Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:47

38 Barley's Last Memory Of Dad Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:59

39 Led Us To Our Victory! Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 1:50

40 The Truth Comes Out Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:40

41 Share My Life With Him Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 3:24

42 Battling The Dragon Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 3:04

43 Voltar Thunderseer! Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 0:59

44 Dad Майкл Дэнна, Джефф Дэнна / Джефф Дэнна 2:53