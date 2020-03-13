Половинка меня, 2020

5 причин посмотреть фильм «Половинка меня»
Отличный вариант для первого знакомства с фильмами из Финляндии. Несмотря на свою малоизвестность, кинематограф этой страны обладает богатой историей и вот уже полвека регулярно фигурирует на ведущих кинофестивалях Европы. В частности, здесь работали такие новаторы, как Аки Каурисмяки и Юхо Куосманен, познакомивших с культурой и бытом Финляндии зрителей со всех уголков света.
Туукка Темонен — один из ключевых представителей финского авторского кино 21 века, а «Половинка меня» — его главное произведение на сегодняшний день.
Вдохновляющий сюжет, несмотря на кажущуюся фантастичность, базируется на случае, который произошел в действительности.
«Половинка меня» — редкая спортивная кинолента о верховой езде. Однако драма универсальна и придется по душе не только поклонникам лошадей, но и простой публике.
Несмотря на ограниченные ресурсы, Туукка Темонен снабдил свой фильм красочным визуальным рядом, чему поспособствовала операторская работа команды из трех человек — Аки Хуттунена, Микко Каурио, Ида-Марии Тунтурипуро. Кроме того, у «Половинки меня» нестандартное музыкальное сопровождение Миикка Хуттунена, удачно дополняющее и без того эмоциональное повествование.
Режиссер Туукка Темонен также является соавтором и продюсером кинокартины вместе с актрисой Ольгой Коскикаллио, сыгравшей главную роль.
Ранее Темонен и Коскикаллио сотрудничали на съемочной площадке музыкального байопика «Рожденные в Хейнола» (2016), посвященного рок-группе Apulanta, предвосхитившей появление HIM, Lordi и Rasmus.
Сюжет основан на реальном случае, произошедшем с Яаной Кивимяки. В результате жуткой автокатастрофы женщина осталась инвалидом, что не помешало ей вновь обратиться к конному спорту.
Кинотеатральная премьера фильма «Половинка меня» состоялась 13 марта 2020 года в Финляндии. Студия отказалась переносить премьеру, мотивируя это желанием продемонстрировать аудитории «что-нибудь обнадеживающее». В первый уикенд драма уверенно лидировала в прокате, но с наступлением пандемии Covid-19 число зрителей упало на 60%, после чего кинотеатры закрылись вовсе. Кинолента Туука Темонен вернулась на экраны летом, повторно заняв верхнюю строчку.
Съемки проходили в провинциальном городке под названием Элимяки, расположенном в округе Кюменлааксо, Финляндия.
Производственный бюджет составил всего 900 тысяч долларов.
Яана — хозяйка бара и мать двоих детей, в свободное время увлекается конным спортом. Она живет вместе с харизматичным, но вспыльчивым Марко. Жизнь Яаны вот-вот изменится после ужасной аварии.