Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Половинка меня Половинка меня
Киноафиша Фильмы Половинка меня
Aika jonka sain

Половинка меня, 2020

2020 / Финляндия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Финская драма с нетривиальным сюжетом о верховой езде
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Половинка меня»

Отличный вариант для первого знакомства с фильмами из Финляндии. Несмотря на свою малоизвестность, кинематограф этой страны обладает богатой историей и вот уже полвека регулярно фигурирует на ведущих кинофестивалях Европы. В частности, здесь работали такие новаторы, как Аки Каурисмяки и Юхо Куосманен, познакомивших с культурой и бытом Финляндии зрителей со всех уголков света.

Туукка Темонен — один из ключевых представителей финского авторского кино 21 века, а «Половинка меня» — его главное произведение на сегодняшний день.

Вдохновляющий сюжет, несмотря на кажущуюся фантастичность,  базируется на случае, который произошел в действительности.

«Половинка меня» — редкая спортивная кинолента о верховой езде. Однако драма универсальна и придется по душе не только поклонникам лошадей, но и простой публике.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Туукка Темонен снабдил свой фильм красочным визуальным рядом, чему поспособствовала операторская работа команды из трех человек — Аки Хуттунена, Микко Каурио, Ида-Марии Тунтурипуро. Кроме того, у «Половинки меня» нестандартное музыкальное сопровождение Миикка Хуттунена, удачно дополняющее и без того эмоциональное повествование.

Режиссер Туукка Темонен также является соавтором и продюсером кинокартины вместе с актрисой Ольгой Коскикаллио, сыгравшей главную роль.

Ранее Темонен и Коскикаллио сотрудничали на съемочной площадке музыкального байопика «Рожденные в Хейнола» (2016), посвященного рок-группе Apulanta, предвосхитившей появление HIM, Lordi и Rasmus.

Сюжет основан на реальном случае, произошедшем с Яаной Кивимяки. В результате жуткой автокатастрофы женщина осталась инвалидом, что не помешало ей вновь обратиться к конному спорту.

Кинотеатральная премьера фильма «Половинка меня» состоялась 13 марта 2020 года в Финляндии. Студия отказалась переносить премьеру, мотивируя это желанием продемонстрировать аудитории «что-нибудь обнадеживающее». В первый уикенд драма уверенно лидировала в прокате, но с наступлением пандемии Covid-19 число зрителей упало на 60%, после чего кинотеатры закрылись вовсе. Кинолента Туука Темонен вернулась на экраны летом, повторно заняв верхнюю строчку.

Съемки проходили в провинциальном городке под названием Элимяки, расположенном в округе Кюменлааксо, Финляндия. 

Производственный бюджет составил всего 900 тысяч долларов.

Яана — хозяйка бара и мать двоих детей, в свободное время увлекается конным спортом. Она живет вместе с харизматичным, но вспыльчивым Марко. Жизнь Яаны вот-вот изменится после ужасной аварии.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 13 марта 2020
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Туукка Темонен
В ролях
Ану Синисало
Томми Эронен
Инка Каллен
Ольга Коскикаллио
Себастьян Рейман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Половинка меня 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Половинка меня смотреть онлайн

Половинка меня
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Владелица бара Яана растит двоих детей и все никак не может разорвать токсичные отношения с мужем, регулярно ввязывающимся в темные делишки и склонным к насилию. В свободное время героиня занимается верховой ездой и даже добивается некоторых успехов, но ее жизнь резко меняется после несчастного случая. Теперь ноги Яаны парализованы, и девушка вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Однако пройдя первые трудности, при поддержке друзей она снова возвращается в седло, хотя для этого…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши