Половинка меня, 2020

5 причин посмотреть фильм «Половинка меня»

Отличный вариант для первого знакомства с фильмами из Финляндии. Несмотря на свою малоизвестность, кинематограф этой страны обладает богатой историей и вот уже полвека регулярно фигурирует на ведущих кинофестивалях Европы. В частности, здесь работали такие новаторы, как Аки Каурисмяки и Юхо Куосманен, познакомивших с культурой и бытом Финляндии зрителей со всех уголков света.

Туукка Темонен — один из ключевых представителей финского авторского кино 21 века, а «Половинка меня» — его главное произведение на сегодняшний день.

Вдохновляющий сюжет, несмотря на кажущуюся фантастичность, базируется на случае, который произошел в действительности.

«Половинка меня» — редкая спортивная кинолента о верховой езде. Однако драма универсальна и придется по душе не только поклонникам лошадей, но и простой публике.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Туукка Темонен снабдил свой фильм красочным визуальным рядом, чему поспособствовала операторская работа команды из трех человек — Аки Хуттунена, Микко Каурио, Ида-Марии Тунтурипуро. Кроме того, у «Половинки меня» нестандартное музыкальное сопровождение Миикка Хуттунена, удачно дополняющее и без того эмоциональное повествование.