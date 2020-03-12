Мисс Плохое поведение, 2020

Режиссер и сценарист Филиппа Лоуторп представила комедийную драму «Мисс Плохое поведение». Картина основана на реальных событиях, произошедших на ежегодном конкурсе «Мисс Мира» в 1970 году. Впервые победительницей стала мисс Гренада, страну представляла темнокожая женщина. Однако переломным моментом в истории «Мисс Мира» стала не ее победа, а ворвавшиеся на конкурс феминистки.
Действие сюжета разворачивается в разгар сексуальной революции и расцвета феминистского сообщества. С 1951 года миллионы зрителей по всему миру с упованием следят за самыми красивыми женщинами на планете, не отрываясь от телевизоров.
В центре истории – две абсолютно разные девушки. Одна мечтает победить в конкурсе и прославить свою страну, другая жаждет справедливости. Для юной мисс Гренады победа в конкурсе – это шанс заявить о своем народе и вызвать уважение к женщинам ее расы. Англичанка тоже пытается добиться уважения, но уже ко всем женщинам на планете. Она и ее подруги считают, что конкурс «Мисс Мира» унижает и оскорбляет весь женский пол.
Пока мисс Гренада сражается с бестактностью и несправедливостью за кулисами, героиня Киры Найтли возглавляет сообщество феминисток и планирует сорвать конкурс. Девушки настроены серьезно и не планируют отступать от намеченной цели.
Фильм основан на событиях 1970 года, когда в ежегодном конкурсе «Мисс Мира» впервые участвовали темнокожие женщины из Гренады и ЮАР.
За 20 лет существования конкурса «Мисс Мира» в 1970 году победу впервые одержала темнокожая женщина из Гренады.
Конкурс «Мисс Мира» изначально задумывался как рекламная кампания для танцевального зала «Мекка». Его придумал рекламный агент Эрик Морли, он предложил организовать конкурс красоты, на котором девушки могли бы ходить в купальниках. Победительницей первого конкурса стала шведка Кики Хааконсон.
Во время конкурса «Мисс Мира 1970» в лондонский концертный зал «Роял Альберт Холл» под видом зрителей проникла группа феминисток. Им удалось сорвать выступление американского комика Боба Хоупа. Девушки забросали жюри и конкурсанток пакетами с мукой, а в комика запустили чернильной бомбой. Ежегодный конкурс, аудитория которого исчислялась сотнями миллионов зрителей, с тех пор потерял былую популярность и вызвал всеобщее порицание.
Съемки картины проходили в Крофтон-Парке в Лондоне.
Это не первая картина в карьере Киры Найтли, где актриса играет феминистку. За права женщин быть свободными от стереотипов актриса боролась в картине «Гордость и предубеждение» 2005 года, «Колетт» 2018 года, «Опасные секреты» 2019 года.
Кира Найтли активно поддерживает феминизм. В одном из интервью она сказала, что считает феминизм возможностью женщины выбирать.
Для актрисы Джесси Бакли это не первый проект, основанный на реальных событиях. Актриса также снялась в сериале «Чернобыль» 2019 года, основанном на экологической катастрофе в Чернобыле.
70-е, эпоха сексуальной революции и поисков новой свободы. Миллионы восторженных зрителей, вспышки фотокамер, шикарные наряды и секси-купальники — на лондонский подиум выходят топ-модели со всего света, чтобы померяться своей красотой. И тут в блистающий огнями Альберт-холл врывается группа девушек…