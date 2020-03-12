Мисс Плохое поведение, 2020

Режиссер и сценарист Филиппа Лоуторп представила комедийную драму «Мисс Плохое поведение». Картина основана на реальных событиях, произошедших на ежегодном конкурсе «Мисс Мира» в 1970 году. Впервые победительницей стала мисс Гренада, страну представляла темнокожая женщина. Однако переломным моментом в истории «Мисс Мира» стала не ее победа, а ворвавшиеся на конкурс феминистки.

Действие сюжета разворачивается в разгар сексуальной революции и расцвета феминистского сообщества. С 1951 года миллионы зрителей по всему миру с упованием следят за самыми красивыми женщинами на планете, не отрываясь от телевизоров.

В центре истории – две абсолютно разные девушки. Одна мечтает победить в конкурсе и прославить свою страну, другая жаждет справедливости. Для юной мисс Гренады победа в конкурсе – это шанс заявить о своем народе и вызвать уважение к женщинам ее расы. Англичанка тоже пытается добиться уважения, но уже ко всем женщинам на планете. Она и ее подруги считают, что конкурс «Мисс Мира» унижает и оскорбляет весь женский пол.

Пока мисс Гренада сражается с бестактностью и несправедливостью за кулисами, героиня Киры Найтли возглавляет сообщество феминисток и планирует сорвать конкурс. Девушки настроены серьезно и не планируют отступать от намеченной цели.