1 By Myself Renée Zellweger / Arthur Schwartz 4:15

2 Get Happy Sam Smith, Renée Zellweger / Ted Koehler 2:52

3 For Once in My Life Renée Zellweger 3:00

4 Zing Went the Strings Renée Zellweger / James F. Hanley 3:22

5 You Made Me Love You Renée Zellweger 2:30

6 Talk of the Town Renée Zellweger / Matt Dunkley 3:42

7 Come Rain or Come Shine Renée Zellweger / Джонни Мерсер 3:45

8 Have Yourself a Merry Little Christmas Renée Zellweger, Rufus Wainwright / Hugh Martin 2:58

9 The Trolley Song Renée Zellweger / Hugh Martin 2:30

10 The Man That Got Away Renée Zellweger / Harold Arlen 4:21

11 San Francisco Renée Zellweger / Bronisław Kaper 2:45