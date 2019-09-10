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Гарриет Гарриет
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Harriet

Гарриет, 2019

2019 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

XIX век, США. Жизнь афроамериканки Минти Росс всецело принадлежит другим людям, ведь Минти родилась и выросла на рабовладельческом юге. Узнав, что ее собираются продать и разлучить с любимой семьей, Минти решается на побег. Уйдя от преследователей и добравшись до севера страны, она берет себе новое имя, Гарриет Табмен, и начинает помогать другим беглым рабам. На юг она возвращается уже как освободительница. 

  • У Гарриет Табмен действительно были видения, как это показано в фильме. Многие историки склоняются к версии, что это связано с полученной в детстве травмой головы.
  • Это первый полнометражный фильм о жизни Гарриет Табмен.
  • Продюсер картины Дебра Мартин Чейз выбрала Синтию Эриво на главную роль из-за ее впечатляющего послужного списка: премий Тони, Грэмми и Эмми за мюзикл «Пурпурный цвет» на Бродвее.
  • По словам Дебры Мартин Чейз, проекту потребовалось семь лет, чтобы оказаться на экранах.
  • Фильм подвергся некоторой критике за то, американскую икону Гарриет Табмен сыграла британская актриса. Режиссер Кейси Леммонс ответила, что в фильме в полной мере представлено афроамериканское меньшинство в лице режиссера, сценаристов, художника-постановщика, композитора и многих других.

История Гарриет Табмен, бывшей рабыни и аболиционистки, которая посвятила свою жизнь борьбе против рабства. Гарриет регулярно совершала поездки на юг, откуда вывозила рабов, и приняла активное участие в деятельности подземной железной дороги, переправлявшей беглых рабов из южных штатов на Север или в Канаду.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 января 2020
Премьера в мире 10 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кейси Леммонс
В ролях
Джо Элвин
Джо Элвин
Жанель Моне
Жанель Моне
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Тори Киттлз
Тори Киттлз
Тим Гини
Тим Гини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гарриет 4 постера
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Гарриет
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