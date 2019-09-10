Гарриет, 2019

XIX век, США. Жизнь афроамериканки Минти Росс всецело принадлежит другим людям, ведь Минти родилась и выросла на рабовладельческом юге. Узнав, что ее собираются продать и разлучить с любимой семьей, Минти решается на побег. Уйдя от преследователей и добравшись до севера страны, она берет себе новое имя, Гарриет Табмен, и начинает помогать другим беглым рабам. На юг она возвращается уже как освободительница.