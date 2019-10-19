Наша рецензия

Голливудская звезда Джуди Гарленд (Рене Зеллвегер) работала с двух лет, но к сорока шести годам оказалась банкротом. После очередного концерта ей с двумя маленькими детьми даже некуда пойти ночевать. Ее больше не хотят снимать в кино, ее не приглашают на большие площадки: в Америке карьера Джуди кажется завершенной. Единственный шанс хоть как-то поправить финансовое положение – это гастроли в Лондоне. Правда, ради них Гарленд придется оставить сына и дочь на попечении бывшего мужа (Руфус…