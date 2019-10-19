Голливудская звезда Джуди Гарленд (Рене Зеллвегер) работала с двух лет, но к сорока шести годам оказалась банкротом. После очередного концерта ей с двумя маленькими детьми даже некуда пойти ночевать. Ее больше не хотят снимать в кино, ее не приглашают на большие площадки: в Америке карьера Джуди кажется завершенной. Единственный шанс хоть как-то поправить финансовое положение – это гастроли в Лондоне. Правда, ради них Гарленд придется оставить сына и дочь на попечении бывшего мужа (Руфус…
Очень грустная история..
Конечно кино понравилось!
Рене Зеллвегер достойна Оскара за роль Джуди Гарленд! И наверное его и получит...
история одновременно и грустная, и красивая.
посмотреть рекомендую, но настраивайтесь на медленный и лёгкий фильм, "вау" не будет!
картинка, актёры, всё на высшем уровне.
9 баллов из 10ти!
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