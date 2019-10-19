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Джуди Джуди
Киноафиша Фильмы Джуди Отзывы о фильме «Джуди»
Judy Джуди 2019 / Великобритания
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Джуди»

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Голливудская звезда Джуди Гарленд (Рене Зеллвегер) работала с двух лет, но к сорока шести годам оказалась банкротом. После очередного концерта ей с двумя маленькими детьми даже некуда пойти ночевать. Ее больше не хотят снимать в кино, ее не приглашают на большие площадки: в Америке карьера Джуди кажется завершенной. Единственный шанс хоть как-то поправить финансовое положение – это гастроли в Лондоне. Правда, ради них Гарленд придется оставить сына и дочь на попечении бывшего мужа (Руфус…

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Mikhail Kokin 19 октября 2019, 14:58
Оценка
Посмотрел фильм.
Очень грустная история..
Конечно кино понравилось!
Рене Зеллвегер достойна Оскара за роль Джуди Гарленд! И наверное его и получит...
19 октября 2019, 14:58 Ответить
rbaytov 28 января 2020, 16:26
Фильм хороший, но очень грустный. Ренэ Зельвегер хорошо сыграла.
28 января 2020, 16:26 Ответить
Андрей 15 июня 2020, 00:44
Оценка
фильм хороший, Зельвегер молодец - классно сыграла!
история одновременно и грустная, и красивая.
посмотреть рекомендую, но настраивайтесь на медленный и лёгкий фильм, "вау" не будет!
картинка, актёры, всё на высшем уровне.
9 баллов из 10ти!
15 июня 2020, 00:44 Ответить
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