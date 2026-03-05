Оповещения от Киноафиши
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
Российское кино 10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино!
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания!
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
Наше кино!
Наше кино!
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
742
Мальчик и птица 26 марта 2026
462
Твое сердце будет разбито 26 марта 2026
457
Крик 7 5 марта 2026
152
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
85
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
8.9
Я ругаюсь
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
