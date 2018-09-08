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Дикая Роза Дикая Роза
Киноафиша Фильмы Дикая Роза
Wild Rose

Дикая Роза, 2018

2018 / Великобритания / США / Канада
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы осуществить свою мечту и стать звездой кантри, молодой певице Розе предстоит преодолеть вагон и маленькую тележку трудностей. Во-первых, она живет в далекой Шотландии, где американская народная музыка мало кого интересует. Во-вторых, у нее двое детей, о которых нужно заботиться. В-третьих, она недавно вышла из тюрьмы, куда угодила по собственной глупости. Все окружающие говорят о том, что нужно стать более ответственной и найти стабильную работу, но Роза не из тех, кто отказывается от мечты.

  • Женщина, поющая в баре в Нэшвилле ближе к концу фильма, – это кантри-певица Кейси Масгрейвс. 
  • Дэн Вуттон охарактеризовал Джули Уолтерс в этом фильме как обладательницу «лучшего актерского шотландского акцента, который я когда-либо слышал». 
  • После успеха этого фильма Джесси Бакли отправилась в тур по Великобритании и Ирландии, в котором исполняла песни из картины. 
  • Лауреат премии «Оскар», актриса Мэри Стинберген, является соавтором песни No Place Like Home, которую исполняет персонаж Джесси Бакли.
  • Бар Laurieston находится недалеко от центра Глазго, возле Центрального вокзала Глазго под мостом Главной железнодорожной линии Западного побережья.
  • Этот фильм был показан на международном кинофестивале в Дингле, графство Керри, Ирландия, то есть в том же округе, где родилась исполнительница главной роли Джесси Бакли.

Роза-Линн Харлан — талантливая, пускай и немного взбалмошная, певица, которая мечтает стать звездой кантри-музыки. Есть только несколько загвоздок, мешающих добраться до цели. Во-первых, она живёт в Шотландии. Во-вторых, она недавно вышла из тюрьмы, и теперь ей скорее надо думать о детях, нежели переживать из-за карьеры. Но Роза-Линн не собирается сдаваться без боя.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 21 июня 2019
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Том Харпер
Том Харпер
В ролях
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Мэтт Костильо
Джейн Паттерсон
Лесли Харт
Кэрол Пайпер Рафферти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикая Роза 2 постера
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Дикая Роза
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