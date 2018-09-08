Дикая Роза, 2018

Чтобы осуществить свою мечту и стать звездой кантри, молодой певице Розе предстоит преодолеть вагон и маленькую тележку трудностей. Во-первых, она живет в далекой Шотландии, где американская народная музыка мало кого интересует. Во-вторых, у нее двое детей, о которых нужно заботиться. В-третьих, она недавно вышла из тюрьмы, куда угодила по собственной глупости. Все окружающие говорят о том, что нужно стать более ответственной и найти стабильную работу, но Роза не из тех, кто отказывается от мечты.
Роза-Линн Харлан — талантливая, пускай и немного взбалмошная, певица, которая мечтает стать звездой кантри-музыки. Есть только несколько загвоздок, мешающих добраться до цели. Во-первых, она живёт в Шотландии. Во-вторых, она недавно вышла из тюрьмы, и теперь ей скорее надо думать о детях, нежели переживать из-за карьеры. Но Роза-Линн не собирается сдаваться без боя.