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Джемма-Ли Деверё

Gemma-Leah Devereux
Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё Gemma-Leah Devereux
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Дата рождения
9 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Джеммы-Ли Деверё

Родилась 9 августа 1990 года. Дублин, Ирландия.

Фильмография Джеммы-Ли Деверё
Мир прекрасен
Мир прекрасен
комедия, драма 2020, Ирландия
7.0
Джуди
Джуди
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Роковой уик-энд
Роковой уик-энд
драма, ужасы, мистика 2015, Великобритания
4.0
Швы
Швы
комедия, ужасы 2012, Ирландия
5.0
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