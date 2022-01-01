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Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё
Gemma-Leah Devereux
О персоне
Фильмография
Джемма-Ли Деверё
Gemma-Leah Devereux
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Дата рождения
9 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Джеммы-Ли Деверё
Родилась 9 августа 1990 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Джеммы-Ли Деверё
Мир прекрасен
комедия, драма
2020, Ирландия
7.0
Джуди
мюзикл, биография
2019, Великобритания
6.0
Роковой уик-энд
драма, ужасы, мистика
2015, Великобритания
4.0
Швы
комедия, ужасы
2012, Ирландия
5.0
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