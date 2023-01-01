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Джуди Джуди
Киноафиша Фильмы Джуди Награды и номинации фильма Джуди
Judy Джуди 2019 / Великобритания
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Джуди

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший грим
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
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Заложники
2023, США, триллер
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