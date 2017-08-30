Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Гоголь. Начало - второй трейлер
Киноафиша Трейлеры Гоголь. Начало. Второй трейлер

Гоголь. Начало. Второй трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 июля 2017
Гоголь. Начало – новый трейлер многосерийного фильма про Гоголя
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Валентин 30 августа 2017, 10:26
Гоголь. Начало. Право слова, вышло интерсно и интриги нагнали хорошо так :)
Гоголь. Начало
Похоже российское кино начинает подниматься из пучины тлена, жути, и черноты. И даже в жанре жути и черноты, а точнее ужасов у нас начинает что-то получаться. Да, так вот невзначай сразу оценка Гоголь. Начало :) Фильм удался, однозначно на голову выше всего, что выходило в этом жанре у нас доселе (я конечно про новейшую историю русского кино).Конечно фильм получился не без косяков, но, большое НО смотреть-то интересно, затягивает, даже заметил за собой, что подымался со спинки кресла и подносил лицо поближе к экрану. Создателям удалось удачно сплести ужасы, мистику, комедийные нотки, и.... наши классические сказочные представления о всякой нечести. Прям ядерное сочетание, в хорошем смысле этого слова. Из-за ноток юмора, хоррор элементы удачно разбавляются, как раз тогда, когда надо, местами не самые удачные спецэффекты сглаживаются пониманием, что это сказочная нечесть и так она описана и нарисована в книжных источниках и нашем фольклоре. Хотя всё таки режет глаз некоторые монстры и некоторая в целом графика... это один из немногочисленных минусов картины.
Раз уж пошло про минусы, закончим с ними быстро :) А вот, кажется, и закончили... ибо у меня претензии только к некоторой графике были. Заимствование хоррор подачи, скримеров и прочего пугающего у запада-это не минус, ведь они там мастера ужасов, тем более, что разбавили нашим колоритом весь этот пугательный состав. Снято и сыграно очень хорошо: картинка, операторская работа, цвет и всё такое на высшем уровне. Актёрские работы у всех хороши, ни кто не диссонирует, все смотрятся органично. Сюжетных провисаний особо нет, все происходит стремительно, музыка подобрана хоть по большей части вторичная (где-то я это уже слышал), но подходит хорошо. Сюжетных же дыр и нелепиц не заметил, всё благодаря тому, что лицезреть происходящее на экране занимательно и отвлекаться на поиск оных совсем не хочется. И вот получилось хорошее, добротное кино. Не для всей семьи, но взять с собой подругу и друзей, посмотреть на приключения Гоголя и его соратников, хорошее занятие на вечер будет.
А ещё один минусик не для всех: если вы хотите увидеть прям ужасы ужасные, то Гоголь. Начало не для вас: тут всё не такое страшное и пугающее для матёрых ценителей хорроров. Для всех остальных есть всё, что надо :) Кстати, первая сцена и первые кадры далее так вообще напомнили мне игру Ведьмак 3, что, я считаю, почётом и профитом :)) Смотреть на при-зло-ключения Николая Васильевича и напитаться интригой на ожидание следующих частей можно начиная с 31 августа, во всех кинотеатрах страны. P.S. Интригу то навели знатную в фильме, будем надеяться, что следующие части будут только лучше.
Моя оценка: 8.5 из 10
30 августа 2017, 10:26 Ответить
Софийка Семина 1 сентября 2017, 22:50
Оценка
Интрига, захватывающий сюжет - все это есть, но много ( очень много ) крови. Все же стоит сходить.
1 сентября 2017, 22:50 Ответить
Vova Voronoff 2 сентября 2017, 01:55
Оценка
Спасибо создателям этого фильма! Всё же стоит признать очевидное, это то что у нас начали делать фильмы круто! Такого формата. Фильм очень динамичный, затяжек нет вообще, смотрится на одном дыхании и с открытым ртом. Поспорят с этим наверное только ультра гурманы, а для 90% думаю фильм будет ооооочень интересным! А ещё во всём этом главное то, что это наше родное, а не высасаная из пальца история про очередного зомби и т.п...
Могу смело рекомендовать. Смотреть на большом экране просто супер. Всем хорошего настроения!!
2 сентября 2017, 01:55 Ответить
Юрий 2 сентября 2017, 14:12
Оценка
Судя по трейлеру, стоит посмотреть. Кто бы что бы не говорил, но в последнее время наши не хуже снимают ужастики.
2 сентября 2017, 14:12 Ответить
nast9-20 2 сентября 2017, 15:16
Оценка
Была на премьере. Мне не понравился. Игра актеров бездарная, актер, который играл Гоголя не похож вообще. Сюжет ни о чем. 1 раз посмотреть можно если вам не жалко денег и времени смело идите.
2 сентября 2017, 15:16 Ответить
Сонечка Ефремова 2 сентября 2017, 19:29
в ответ на сообщение Валентин от 30 августа 2017, 10:26
Гоголь Начало. Трудно сказать однозначно, понравился мне фильм или нет, весьма странное впечатление оставляет картина. Очень хороший звуковой ряд. Трудно определиться с жанром (страшно - вроде нет, смешно - нет (хоть и некая пародийность в нем присутствует, мистика - вроде да... и такие мысли на протяжение всего фильма). Но фильм все же оставляет желание подумать о нём и может с кем нибудь его обсудить, значит картина скорее хорошая. Хотя не уверена, что захочу посмотреть фильм снова
2 сентября 2017, 19:29 Ответить
Svetlana Klaptsova 2 сентября 2017, 20:16
в ответ на сообщение Валентин от 30 августа 2017, 10:26
Редкая гадость, паразитирующая на имени великого писателя. Хуже поделку даже трудно себе представить... Смотреть это значит убить время, деньги и оказаться обманутым, всё равно что нажраться блевотины. НИКАКОГО отношения к Гоголю это не имеет. Поганая страшилка. Смысл отсутствует напрочь. У автора иной цели, кроме показа расчленёнки не было вовсе. Стыдно за хороших актёров, согласившихся сниматься в этом мерзопакостном фильме.
2 сентября 2017, 20:16 Ответить
alex 2 сентября 2017, 22:05
Оценка
[Confusion]
полон зал был молодежью.
все досидели до конца.
по окончании первой части ржанули на кровавую надпись "гоголь" на луне.
по окончании второй прозвучал громкий вопль:"слава богу!"
вот и всё!
[Dreamer]
может быть, и на продолжение схожу.
[Confusion]
Гоголя, правда, жалко.[Madd]
2 сентября 2017, 22:05 Ответить
alex 2 сентября 2017, 22:05
Оценка
но, можно и не ходить
2 сентября 2017, 22:05 Ответить
Анна ++++ 4 сентября 2017, 00:47
Оценка
Фильм понравился, сьемки и качество хорошее. Но было ощущение не законченности этой части фильма. Интрига конечно должна была быть, но не так резко прерывать фильм на середине. Жду продолжения.
4 сентября 2017, 00:47 Ответить
Олеся Васильева 4 сентября 2017, 13:47
Очень плохо что вы называете актера - бездарным!
Видимо вы не видели бездарных актеров)
Очень плохо что вы выливаете столько негатива!
4 сентября 2017, 13:47 Ответить
Yuri Antonov 5 сентября 2017, 18:22
Оценка
Начало фильма несколько интригующее, а потом началась какая-то ерунда... захотелось просто уйти. Игра актеров хорошая, а сам сюжет несвязанная скукота без особой логики происходящего...
Фильм законичился ничем, ну а на продолжение точно не пойдём.
5 сентября 2017, 18:22 Ответить
Полина Князева 6 сентября 2017, 13:03
Страх и ненависть в Диканьке
Филологические девы в ужасе хватаются за сердце и закатывают глаза, учителя литературы неодобрительно смотрят на постеры у кинотеатров - на экраны вышел "Гоголь" Егора Баранова, двадцативосьмилетнего режиссера из Екатеринбурга, который знаком зрителю по своему фильму "Соловей-разбойник"и сериалу "Фарца". Картина "Гоголь. Начало" рассказывает нам историю о том, как молодой Николай Васильевич, служащий в Третьем отделении писарем, с блестящим следователем Гуро в исполнении хорошо знакомого нам замечательного Олега Меньшикова, попадает в село Диканька в Полтавской губернии, где уже не первый раз находят трупы девушек. Конечно, убивает их "нечистая сила" на вороном коне, похожая одновременно на ассасина из одноименной игры, назгула из "Властелина колец" и какое-то неприятное членистоногое.
​​​​​​​ Такой вот хоррор по-полтавски.
Все это одновременно весьма жутко и как-то смешно. Деревня темная, нечистая - жутко. Некоторые взятые кадры, а временами и актерская игра, нелепы, словно это учебная работа - смешно. Тем не менее, последнее относится далеко не ко всему фильму, и это радует - не просто же так картина получила премию фестиваля «Accolade Global Film Competition» в номинации «Award of Excellence» за выдающийся кинематографический уровень и премию фестиваля «The Indie Gathering International Film Festival» в номинации «TV pilot — foreign» за лучший зарубежный пилот телевизионного сериала.
Признаться, я отношусь с некоторыми предубеждением к подобным "аттракционам", задумка вызывает определенный скептицизм и подозрения в том, что выйдет, как минимум, лубок. Хорошо хоть в 4D не запустили.
Тем не менее, история о хуторском Шерлоке Холмсе оказалась не так уж плоха, во многом благодаря бодрым и более-менее органичным шутками, которые исполняют слуга Гоголя и врач с алкоголизом Бомгарт (почти как Бомгард из булгаковский "Записок молодого врача"). Не обошлось и без обязательного атрибута гоголевских произведений - неприятной местной администрации, также колорита приключениям добавляют недовольный происками "сыщиков" поп, суровый кузнец Вакула (полетов на черте за ним пока что замечено не было) и живущие в непонятно откуда взявшемся "вампирском" дворце близ Диканьки аристократов. Вопреки опасениям, количество упоминаний сала, москалей, галушек, сцен с самогоном и попыток использовать украинский в картине не слишком велико, зато на гарных дивчiн не поскупились - помимо второстепенных жертв потустороннего маньяка, подозрительно тепло относящуюся к раннему творчеству писателя аристократку Лизу и утопленную дочку мельника Оксану и играют симпатичные Таисия Вилкова и Юлия Франц.
Девушки борются между собой за болезненного писаря Николая, потому что представляют два мира: обычный мир не самого чистого и благочинного украинского села Диканька, преувеличенно мрачного недоброжелательного Петербурга 1829 года – и мира потустороннего, где нечисть творит что вздумается. Этот фантасмагоричный, переменчивый, полный странных, часто очень мерзких, видений мир немного напоминает сцены бэд трипа в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и приходит к Гоголю во снах и обмороках. «Суперспособность», которая выглядит как эпилепсия и помогает ему расследовать преступления, похожа на уникальное мышление Уилла Грэма из «Ганибалла» и смотрится несколько по-дурацки.
Вообще главный герой вызывает некоторое раздражение и жалость, и дело не только в его грустном виде и словно припудренном мукой лице (задумка или ошибка гримера?). Несмотря на то, что авторы ловко и остроумно использовали истории, которые у нас традиционно ассоциируются с личностью Гоголя, например, ворочание в гробу и истерическое сожжение рукописей, у зрителя всё происходящее вызывает недоумение: при чем тут Николай Васильевич? Почему это не мог быть просто писарь, без привязки к классической литературе (кстати, в фильме упоминается ещё один великий писатель, причем в неприглядном свете)? Ах, Гоголь вдохновился в этом путешествии и потому решил впредь писать о Малороссии? Нормальное объяснение, не придерешься.
Одна из причин такого сюжетного решения, я думаю, следующая: попытка приблизить знакомые со школы персонажи и истории к реальности, осовременить, хотя бы путем превращения их в полный клише фильм (простите, сериал – кино состоит из двух частей, а ещё нас ждут три картины) ужасов.
Удалось ли это? Трудно сказать.
​​​​​​​Зато точно удалось зацепить зал – некоторые зрители искренне смеялись, а в конце даже аплодировали, – и заинтриговать лично меня – страшно хочется узнать, прав ли ироничный доктор, как болезненному (и очень, повторюсь, неприятному) Гоголю поможет его погибший друг и какова дальнейшая судьба жутко размалеванной неверной бабы Хавроньи.
В заключение скажу, что сидящая недалеко от меня зрительница лет одиннадцати сказала: «Это единственный русский фильм, который мне понравился».
Грустно, господа.
6 сентября 2017, 13:03 Ответить
Fru Fru 6 сентября 2017, 14:33
Оценка
Интересное и захватывающее кино с первых кадров!!! Петров удивил в роли Гоголя - смотрю и вижу Гоголя... Местами жутковато... Интригующей сюжет держит до последнего. В меру юмора)) В фильме есть все, что нужно ни больше не меньше! Идеальное сочетание ))) придя домой после просмотра подкручиваю в голове кадры... Редко такое бывает. Схожу ещё раз, пересмотрю. И ждуууууу продолжения!!!!! Рекомендую)))
6 сентября 2017, 14:33 Ответить
Дима Степаненков 7 сентября 2017, 01:05
в ответ на сообщение Олеся Васильева от 4 сентября 2017, 13:47
видел...и этот актёр,который играет главную роль(гоголя),бездарность полная,таких к кино и на пушечный выстрел нельзя подпускать...ты видать просто не видела талантливых актёров
7 сентября 2017, 01:05 Ответить
nataionova6 10 сентября 2017, 17:49
Наверное, я - "ультра гурман" от кино. Мне фильм не понравился. Пошла чисто на любимого Меньшикова, но и он разочаровал . Халтура. Начиная с работы актеров и заканчивая работой гримеров. Почему-то стыдно и обидно...
10 сентября 2017, 17:49 Ответить
yndina2007 12 сентября 2017, 05:39
Оценка
Фильм великолепный. Считаю, что Гоголь действительно имел дар видеть темную силу. Но его самого черным не считаю. Ничего в его личности плохого не увидела. Режиссеру огромное спасибо за фильм и актерам. За фильм 5+, и когда увидим продолжение?
12 сентября 2017, 05:39 Ответить
Никита Никитин 14 сентября 2017, 13:25
Фильм совсем не понравился. Ужасная игра актёров, никчёмные спецэффекты. Короче говоря очередной российски "шедевр". Хотя понравился только трек во время титров))
14 сентября 2017, 13:25 Ответить
Александр 23 сентября 2017, 00:36
Оценка
Такого бреда тупого давно не видел .... Для чего простите в таком количестве "обнаженка" ? Кто хоче, уже давно знает где это можно увидеть ...
Первые 20 мин. с Машковым давали надежду на "нормальное" кино, но ... дальше .... Это просто "взрыв" бредятины и тупизма ..... Чем закончился фильм я так и не понял. Кто "хрен с рогами" - не понял ... Возможно я слишком тупой для этого "великого" фильма ... Вывод: - 1
23 сентября 2017, 00:36 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 12:01
в ответ на сообщение Александр от 23 сентября 2017, 00:36
Оценка
Добрый день. Возможно, вы имели ввиду Меньшикова. Машков не играет в данном фильме.
К выходу планируются еще 2 части (апрель и август). Может они разъяснят нам суть всего происходящего.
25 сентября 2017, 12:01 Ответить
Леха 1 октября 2017, 21:40
в ответ на сообщение Александр от 23 сентября 2017, 00:36
Оценка
Классический отзыв "Я смотрел жопой и ничего не понял, поэтому фильм говно"
Меньшиков был в фильме 50 минут, а не 20.
Где вы бредятину увидели абсолютно непонятно. Сюжет развивается по лекалам обычного готического фэнтези. Может быть, это не ваш жанр, ну тогда и не стоило идти на фильм. Кто человек на лошади в капюшоне не раскрывается, это только первая серия.
1 октября 2017, 21:40 Ответить
Мария Котова 18 октября 2017, 01:08
Оценка
Картинка красивая. Но все равно как после просмотра большинства русских фильмов остается ощущение недоделанности.
И на роли хохлов надо было хотя бы пытаться брать хохлов, а то получилась какая-то пародия на украинцев, выглядит нелепо и внешний вид и имитация говора.
18 октября 2017, 01:08 Ответить
Тимур Сахапов 3 ноября 2017, 17:25
Оценка
"Гоголь. Начало: Темный восход"

Глава 1: Темные краски, как смысл повествования.

Говорить о том, что отечественный кинематограф давно уже никого не радует абсолютно не хочется. Рядовые пользователи и блогеры при первом упоминании о создании новой картины кричат «Что, зачем, для кого?», даже не разобравшись в сущности самой киноленты. А порой это стоит делать, ибо иногда палка действительно выстреливает. «Гоголь. Начало» - это та самая палка, которая не просто удачно стреляет, но и делает это с таким размахом, что хочется голосить: «А ведь неплохо даже по сравнению с западом». И вновь, не хочется говорить, какая ответственность лежала на плечах создателей. Но, похоже, в этот раз до них дошло досконально. Что, конечно же, качественно сказалось на самой картине. Стоит отметить, что «Гоголь. Начало» - не самостоятельный проект. Это - разбитый на четыре полнометражных картины сериал, который готовит зрителя к показу восьми серий на ТВ-3. Тем самым, к концу «Начала» нас вот-вот знакомят со всеми центральными персонажами картины, а основная центральная линия повисает на клиффхэнгере. Тем не менее, «Начало» поделено на несколько глав, каждая из которых имеет внятное начало и конец. Поэтому, к концу мини-истории не возникнет ощущения, что зрителя то ли обманули, то ли дали посмотреть какой-то тухлый отрывок. Будет лишь аппетитный аромат, что режиссура фильма процветает по собственной формуле, которая ни то, что бы работает, но и при удачном стечении обстоятельств даст новый виток развития нашего кинематографа.

Глава 2: Всё ли так хорошо, как кажется?

Ответ - да. На первый взгляд, картина Егора Баранова - обыкновенный триллер с элементами ужаса, коих не только в мировом кинематографе полно, но и в России суёт каждый второй канал. Но если присмотреться и изучить детально, то «Начало» - весьма неплохое кино, которое отлично интригует, заставляя в очередной раз взламывать мозг по поводу следующей сцены. Первая часть многосерийного сериала с самого начала знакомит нас с действующими лицами. Николай Гоголь - молодой писатель, по совместительству писарь, который пытается пробиться в свет за счёт своих произведений. Николая мучают припадки, которые являются к нему в виде реальных событий, произошедших когда-то в определённых местах. Благодаря им, писатель способен видеть реалии чуточку дальше, чем могут остальные, из-за чего его и замечает Гуро (Олег Меньшиков). Детектив, чья персона разнеслась на всю страну, подхватывает в свою команду Гоголя и помаленьку обучает его детективным штучкам.

Что более важно, так это то, что «Гоголь» ощущается, как самый настоящий, одиночный проект, который то и дело боготворит под мудрым руководством Егора Баранова. Нельзя не упомянуть, что фильм имеет два формата - рейтинг R (18+) и PG-13 (16+). Смотреть стоит первую версию, потому что именно в ней сочетается вся красота сия картины. Обнаженные тела, которых здесь туча и натуралистичная кровь порадуют каждого, кто захочет посмотреть реальное кино, а не детскую изрисовку. «Гоголь» зверски разит на каждом фронте - здесь интересно прописан сценарий (пусть местами он банальный и глуповатый) и нет «трясущейся камеры», которая частенько достает в фильмах подобных жанров. Егор, постановщик «Гоголя», с легкой рукой и страстной лихвой отснял то, за что можно сказать «спасибо!». Картина раз за разом сочетает одни и те же жанры, повторяя их круг за кругом, но формула, с которой они ротируют состав, выглядит потрясающе. Зрителя чувствуют, когда ему надоедают драматические сцены и сразу же дают долю юмора, чтобы разбавить тёмные тона, установившиеся в декорациях фильма. Не у каждого проекта, как отечественного производства, так и зарубежного, есть такая палитра. Есть похожая, но то, как работает эта - похвально, особенно в нашем кинематографе.

Глава 3: Пора заканчивать со всей этой шумихой…

В первый раз можно заметить (в нашем производстве), чтобы над сценарием работали так тщательно. Здесь и шуточки над ранним творчеством Гоголя, когда он сжигает свои произведения из-за его к ним антипатии и отсылки к прошлым картинам, в которых снимались действующие актёры. Единственное лицо, кто сильно вызывает странность в выборе главного героя - это Александр Петров. То ли воздействие «Полицейского с Рублёвки/Притяжения» так на него подействовало, то ли ещё какие-то факторы, но не состыкуется Гоголь и он. И всё бы ничего, но молодой человек сильно переигрывает свою роль, когда речь заходит об агрессивных сценах. Сразу вспоминается тот же Гриша Измайлов, а не молодой и неуверенный в себе писарь. Другое дело - Олег Меньшиков, который и «Притяжении» неплохо отработал и здесь проявляет чудеса актеризма. Его персонаж Гуро, опытный сыщик, радует зрителя не раз, порой давая думать, что именно таких людей и не хватало в те времена. Олег Евгеньевич раз за разом демонстрирует своё актёрское великолепие, который, в отличие, от Александра Петрова, не выключается в моментах, где не требуется детальный отчёт. Гуро - один из немногих, кто за весь фильм заставляет скучать по своей персоне, когда её в кадре нет. Всего и в целом, за весь хронометраж мы увидим и дураков-раздолбаев и алкашей-гениев. Всё как надо, всё, как завещали былины о тех временах.

Вердикт. Мало кто думал, что фильм про Гоголя сможет так заинтересовать. У картины множество мелких изъянов, но в данном случае на них просто не хочется смотреть, потому что действительно хорошие плюсы перекрывают всё остальное. Фильм Егора Баранова хорош как с технической части, так и сценарной. Всё, что остается делать дальше - ждать следующую серию.

Закон жанра: «— Ты поможешь мне? — Я могу лишь направить тебя. Всё остальное ты должен сделать сам».

Приятного просмотра!
3 ноября 2017, 17:25 Ответить
Юлия Хорина 14 ноября 2017, 23:12
в ответ на сообщение Валентин от 30 августа 2017, 10:26
Наглый плагиат на фильм Сонная лощина. Поведения у Гоголя Как у канстебля Икибода. И да к стати Гоголь в фильме дознаватель. Интересненькое совпадение. Даже многие моменты в фильме слизаны.
14 ноября 2017, 23:12 Ответить
Вероника Рулёва 29 декабря 2017, 16:47
гениальный фильм в прочем,как и сам писатель
29 декабря 2017, 16:47 Ответить
Светлана Борисова 26 апреля 2018, 18:56
в ответ на сообщение Валентин от 30 августа 2017, 10:26
7 из 10.
26 апреля 2018, 18:56 Ответить
Наталия Филатова 7 апреля 2019, 13:46
Оценка
Впечатление о фильме не однозначное.Актеры прекрасные играют хорошо,но работа режисера плохая.С таким составом можно было сделать намного лучше.Нужно было показать сказку,а показали филь ужасов без нормального смысла.
7 апреля 2019, 13:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.5 Гоголь. Начало
Гоголь. Начало драма, мистика, 2017, Россия
Геля - трейлер 02:23
Геля  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше