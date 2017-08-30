Юный Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) ещё относительно недавно переехал в туманный и прозаичный Санкт-Петербург с Полтавской губернии. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву с такой пагубной привычкой как писательство, мытарствами и стараниями мать устраивает сына на службу в Третье Отделение благодаря самому Фаддею Булгарину. Там юноша исправно выполняет свой долг перед родиной, работая писарем у местных дознавателей на местах преступления. Конечно, в силу своих проблем со…
Гоголь. Начало
Похоже российское кино начинает подниматься из пучины тлена, жути, и черноты. И даже в жанре жути и черноты, а точнее ужасов у нас начинает что-то получаться. Да, так вот невзначай сразу оценка Гоголь. Начало :) Фильм удался, однозначно на голову выше всего, что выходило в этом жанре у нас доселе (я конечно про новейшую историю русского кино).Конечно фильм получился не без косяков, но, большое НО смотреть-то интересно, затягивает, даже заметил за собой, что подымался со спинки кресла и подносил лицо поближе к экрану. Создателям удалось удачно сплести ужасы, мистику, комедийные нотки, и.... наши классические сказочные представления о всякой нечести. Прям ядерное сочетание, в хорошем смысле этого слова. Из-за ноток юмора, хоррор элементы удачно разбавляются, как раз тогда, когда надо, местами не самые удачные спецэффекты сглаживаются пониманием, что это сказочная нечесть и так она описана и нарисована в книжных источниках и нашем фольклоре. Хотя всё таки режет глаз некоторые монстры и некоторая в целом графика... это один из немногочисленных минусов картины.
Раз уж пошло про минусы, закончим с ними быстро :) А вот, кажется, и закончили... ибо у меня претензии только к некоторой графике были. Заимствование хоррор подачи, скримеров и прочего пугающего у запада-это не минус, ведь они там мастера ужасов, тем более, что разбавили нашим колоритом весь этот пугательный состав. Снято и сыграно очень хорошо: картинка, операторская работа, цвет и всё такое на высшем уровне. Актёрские работы у всех хороши, ни кто не диссонирует, все смотрятся органично. Сюжетных провисаний особо нет, все происходит стремительно, музыка подобрана хоть по большей части вторичная (где-то я это уже слышал), но подходит хорошо. Сюжетных же дыр и нелепиц не заметил, всё благодаря тому, что лицезреть происходящее на экране занимательно и отвлекаться на поиск оных совсем не хочется. И вот получилось хорошее, добротное кино. Не для всей семьи, но взять с собой подругу и друзей, посмотреть на приключения Гоголя и его соратников, хорошее занятие на вечер будет.
А ещё один минусик не для всех: если вы хотите увидеть прям ужасы ужасные, то Гоголь. Начало не для вас: тут всё не такое страшное и пугающее для матёрых ценителей хорроров. Для всех остальных есть всё, что надо :) Кстати, первая сцена и первые кадры далее так вообще напомнили мне игру Ведьмак 3, что, я считаю, почётом и профитом :)) Смотреть на при-зло-ключения Николая Васильевича и напитаться интригой на ожидание следующих частей можно начиная с 31 августа, во всех кинотеатрах страны. P.S. Интригу то навели знатную в фильме, будем надеяться, что следующие части будут только лучше.
Моя оценка: 8.5 из 10
Могу смело рекомендовать. Смотреть на большом экране просто супер. Всем хорошего настроения!!
полон зал был молодежью.
все досидели до конца.
по окончании первой части ржанули на кровавую надпись "гоголь" на луне.
по окончании второй прозвучал громкий вопль:"слава богу!"
вот и всё!
[Dreamer]
может быть, и на продолжение схожу.
[Confusion]
Гоголя, правда, жалко.[Madd]
Видимо вы не видели бездарных актеров)
Очень плохо что вы выливаете столько негатива!
Фильм законичился ничем, ну а на продолжение точно не пойдём.
Филологические девы в ужасе хватаются за сердце и закатывают глаза, учителя литературы неодобрительно смотрят на постеры у кинотеатров - на экраны вышел "Гоголь" Егора Баранова, двадцативосьмилетнего режиссера из Екатеринбурга, который знаком зрителю по своему фильму "Соловей-разбойник"и сериалу "Фарца". Картина "Гоголь. Начало" рассказывает нам историю о том, как молодой Николай Васильевич, служащий в Третьем отделении писарем, с блестящим следователем Гуро в исполнении хорошо знакомого нам замечательного Олега Меньшикова, попадает в село Диканька в Полтавской губернии, где уже не первый раз находят трупы девушек. Конечно, убивает их "нечистая сила" на вороном коне, похожая одновременно на ассасина из одноименной игры, назгула из "Властелина колец" и какое-то неприятное членистоногое.
Такой вот хоррор по-полтавски.
Все это одновременно весьма жутко и как-то смешно. Деревня темная, нечистая - жутко. Некоторые взятые кадры, а временами и актерская игра, нелепы, словно это учебная работа - смешно. Тем не менее, последнее относится далеко не ко всему фильму, и это радует - не просто же так картина получила премию фестиваля «Accolade Global Film Competition» в номинации «Award of Excellence» за выдающийся кинематографический уровень и премию фестиваля «The Indie Gathering International Film Festival» в номинации «TV pilot — foreign» за лучший зарубежный пилот телевизионного сериала.
Признаться, я отношусь с некоторыми предубеждением к подобным "аттракционам", задумка вызывает определенный скептицизм и подозрения в том, что выйдет, как минимум, лубок. Хорошо хоть в 4D не запустили.
Тем не менее, история о хуторском Шерлоке Холмсе оказалась не так уж плоха, во многом благодаря бодрым и более-менее органичным шутками, которые исполняют слуга Гоголя и врач с алкоголизом Бомгарт (почти как Бомгард из булгаковский "Записок молодого врача"). Не обошлось и без обязательного атрибута гоголевских произведений - неприятной местной администрации, также колорита приключениям добавляют недовольный происками "сыщиков" поп, суровый кузнец Вакула (полетов на черте за ним пока что замечено не было) и живущие в непонятно откуда взявшемся "вампирском" дворце близ Диканьки аристократов. Вопреки опасениям, количество упоминаний сала, москалей, галушек, сцен с самогоном и попыток использовать украинский в картине не слишком велико, зато на гарных дивчiн не поскупились - помимо второстепенных жертв потустороннего маньяка, подозрительно тепло относящуюся к раннему творчеству писателя аристократку Лизу и утопленную дочку мельника Оксану и играют симпатичные Таисия Вилкова и Юлия Франц.
Девушки борются между собой за болезненного писаря Николая, потому что представляют два мира: обычный мир не самого чистого и благочинного украинского села Диканька, преувеличенно мрачного недоброжелательного Петербурга 1829 года – и мира потустороннего, где нечисть творит что вздумается. Этот фантасмагоричный, переменчивый, полный странных, часто очень мерзких, видений мир немного напоминает сцены бэд трипа в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и приходит к Гоголю во снах и обмороках. «Суперспособность», которая выглядит как эпилепсия и помогает ему расследовать преступления, похожа на уникальное мышление Уилла Грэма из «Ганибалла» и смотрится несколько по-дурацки.
Вообще главный герой вызывает некоторое раздражение и жалость, и дело не только в его грустном виде и словно припудренном мукой лице (задумка или ошибка гримера?). Несмотря на то, что авторы ловко и остроумно использовали истории, которые у нас традиционно ассоциируются с личностью Гоголя, например, ворочание в гробу и истерическое сожжение рукописей, у зрителя всё происходящее вызывает недоумение: при чем тут Николай Васильевич? Почему это не мог быть просто писарь, без привязки к классической литературе (кстати, в фильме упоминается ещё один великий писатель, причем в неприглядном свете)? Ах, Гоголь вдохновился в этом путешествии и потому решил впредь писать о Малороссии? Нормальное объяснение, не придерешься.
Одна из причин такого сюжетного решения, я думаю, следующая: попытка приблизить знакомые со школы персонажи и истории к реальности, осовременить, хотя бы путем превращения их в полный клише фильм (простите, сериал – кино состоит из двух частей, а ещё нас ждут три картины) ужасов.
Удалось ли это? Трудно сказать.
Зато точно удалось зацепить зал – некоторые зрители искренне смеялись, а в конце даже аплодировали, – и заинтриговать лично меня – страшно хочется узнать, прав ли ироничный доктор, как болезненному (и очень, повторюсь, неприятному) Гоголю поможет его погибший друг и какова дальнейшая судьба жутко размалеванной неверной бабы Хавроньи.
В заключение скажу, что сидящая недалеко от меня зрительница лет одиннадцати сказала: «Это единственный русский фильм, который мне понравился».
Грустно, господа.
Первые 20 мин. с Машковым давали надежду на "нормальное" кино, но ... дальше .... Это просто "взрыв" бредятины и тупизма ..... Чем закончился фильм я так и не понял. Кто "хрен с рогами" - не понял ... Возможно я слишком тупой для этого "великого" фильма ... Вывод: - 1
К выходу планируются еще 2 части (апрель и август). Может они разъяснят нам суть всего происходящего.
Меньшиков был в фильме 50 минут, а не 20.
Где вы бредятину увидели абсолютно непонятно. Сюжет развивается по лекалам обычного готического фэнтези. Может быть, это не ваш жанр, ну тогда и не стоило идти на фильм. Кто человек на лошади в капюшоне не раскрывается, это только первая серия.
И на роли хохлов надо было хотя бы пытаться брать хохлов, а то получилась какая-то пародия на украинцев, выглядит нелепо и внешний вид и имитация говора.
Глава 1: Темные краски, как смысл повествования.
Говорить о том, что отечественный кинематограф давно уже никого не радует абсолютно не хочется. Рядовые пользователи и блогеры при первом упоминании о создании новой картины кричат «Что, зачем, для кого?», даже не разобравшись в сущности самой киноленты. А порой это стоит делать, ибо иногда палка действительно выстреливает. «Гоголь. Начало» - это та самая палка, которая не просто удачно стреляет, но и делает это с таким размахом, что хочется голосить: «А ведь неплохо даже по сравнению с западом». И вновь, не хочется говорить, какая ответственность лежала на плечах создателей. Но, похоже, в этот раз до них дошло досконально. Что, конечно же, качественно сказалось на самой картине. Стоит отметить, что «Гоголь. Начало» - не самостоятельный проект. Это - разбитый на четыре полнометражных картины сериал, который готовит зрителя к показу восьми серий на ТВ-3. Тем самым, к концу «Начала» нас вот-вот знакомят со всеми центральными персонажами картины, а основная центральная линия повисает на клиффхэнгере. Тем не менее, «Начало» поделено на несколько глав, каждая из которых имеет внятное начало и конец. Поэтому, к концу мини-истории не возникнет ощущения, что зрителя то ли обманули, то ли дали посмотреть какой-то тухлый отрывок. Будет лишь аппетитный аромат, что режиссура фильма процветает по собственной формуле, которая ни то, что бы работает, но и при удачном стечении обстоятельств даст новый виток развития нашего кинематографа.
Глава 2: Всё ли так хорошо, как кажется?
Ответ - да. На первый взгляд, картина Егора Баранова - обыкновенный триллер с элементами ужаса, коих не только в мировом кинематографе полно, но и в России суёт каждый второй канал. Но если присмотреться и изучить детально, то «Начало» - весьма неплохое кино, которое отлично интригует, заставляя в очередной раз взламывать мозг по поводу следующей сцены. Первая часть многосерийного сериала с самого начала знакомит нас с действующими лицами. Николай Гоголь - молодой писатель, по совместительству писарь, который пытается пробиться в свет за счёт своих произведений. Николая мучают припадки, которые являются к нему в виде реальных событий, произошедших когда-то в определённых местах. Благодаря им, писатель способен видеть реалии чуточку дальше, чем могут остальные, из-за чего его и замечает Гуро (Олег Меньшиков). Детектив, чья персона разнеслась на всю страну, подхватывает в свою команду Гоголя и помаленьку обучает его детективным штучкам.
Что более важно, так это то, что «Гоголь» ощущается, как самый настоящий, одиночный проект, который то и дело боготворит под мудрым руководством Егора Баранова. Нельзя не упомянуть, что фильм имеет два формата - рейтинг R (18+) и PG-13 (16+). Смотреть стоит первую версию, потому что именно в ней сочетается вся красота сия картины. Обнаженные тела, которых здесь туча и натуралистичная кровь порадуют каждого, кто захочет посмотреть реальное кино, а не детскую изрисовку. «Гоголь» зверски разит на каждом фронте - здесь интересно прописан сценарий (пусть местами он банальный и глуповатый) и нет «трясущейся камеры», которая частенько достает в фильмах подобных жанров. Егор, постановщик «Гоголя», с легкой рукой и страстной лихвой отснял то, за что можно сказать «спасибо!». Картина раз за разом сочетает одни и те же жанры, повторяя их круг за кругом, но формула, с которой они ротируют состав, выглядит потрясающе. Зрителя чувствуют, когда ему надоедают драматические сцены и сразу же дают долю юмора, чтобы разбавить тёмные тона, установившиеся в декорациях фильма. Не у каждого проекта, как отечественного производства, так и зарубежного, есть такая палитра. Есть похожая, но то, как работает эта - похвально, особенно в нашем кинематографе.
Глава 3: Пора заканчивать со всей этой шумихой…
В первый раз можно заметить (в нашем производстве), чтобы над сценарием работали так тщательно. Здесь и шуточки над ранним творчеством Гоголя, когда он сжигает свои произведения из-за его к ним антипатии и отсылки к прошлым картинам, в которых снимались действующие актёры. Единственное лицо, кто сильно вызывает странность в выборе главного героя - это Александр Петров. То ли воздействие «Полицейского с Рублёвки/Притяжения» так на него подействовало, то ли ещё какие-то факторы, но не состыкуется Гоголь и он. И всё бы ничего, но молодой человек сильно переигрывает свою роль, когда речь заходит об агрессивных сценах. Сразу вспоминается тот же Гриша Измайлов, а не молодой и неуверенный в себе писарь. Другое дело - Олег Меньшиков, который и «Притяжении» неплохо отработал и здесь проявляет чудеса актеризма. Его персонаж Гуро, опытный сыщик, радует зрителя не раз, порой давая думать, что именно таких людей и не хватало в те времена. Олег Евгеньевич раз за разом демонстрирует своё актёрское великолепие, который, в отличие, от Александра Петрова, не выключается в моментах, где не требуется детальный отчёт. Гуро - один из немногих, кто за весь фильм заставляет скучать по своей персоне, когда её в кадре нет. Всего и в целом, за весь хронометраж мы увидим и дураков-раздолбаев и алкашей-гениев. Всё как надо, всё, как завещали былины о тех временах.
Вердикт. Мало кто думал, что фильм про Гоголя сможет так заинтересовать. У картины множество мелких изъянов, но в данном случае на них просто не хочется смотреть, потому что действительно хорошие плюсы перекрывают всё остальное. Фильм Егора Баранова хорош как с технической части, так и сценарной. Всё, что остается делать дальше - ждать следующую серию.
Закон жанра: «— Ты поможешь мне? — Я могу лишь направить тебя. Всё остальное ты должен сделать сам».
Приятного просмотра!
Авторизация по e-mail