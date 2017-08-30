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Юный Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) ещё относительно недавно переехал в туманный и прозаичный Санкт-Петербург с Полтавской губернии. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву с такой пагубной привычкой как писательство, мытарствами и стараниями мать устраивает сына на службу в Третье Отделение благодаря самому Фаддею Булгарину. Там юноша исправно выполняет свой долг перед родиной, работая писарем у местных дознавателей на местах преступления. Конечно, в силу своих проблем со…