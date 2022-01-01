|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Бабу вам привёз... покуражиться...
|Ryan Otter
|1:11
|2
|В поисках истины...
|Ryan Otter
|1:50
|3
|Пять минут на сборы...
|Ryan Otter
|2:05
|4
|Совсем нет крови...
|Ryan Otter
|0:50
|5
|Чем больше страданий, тем лучше писатель...
|Ryan Otter
|1:39
|6
|Путь, который ведёт к цели...
|Ryan Otter
|1:32
|7
|Перепёлочку попробуйте...
|Ryan Otter
|2:49
|8
|Пойдёшь вслед за мной на адскую сковородку!
|Ryan Otter
|0:58
|9
|Всё движется в серебряной воде...
|Ryan Otter
|1:12
|10
|Иди спать, а свои пошлые истории при себе оставь...
|Ryan Otter
|1:21
|11
|Вы единственные кому я могу доверять...
|Ryan Otter
|1:46
|12
|Гоголь
|Скруджи
|4:00