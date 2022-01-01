Для желающих посмотреть онлайн фильмы, похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки», редакция Киноафиши подготовила список лучших вариантов. Это советское сказочное кино по мотивам повести Николая Гоголя. Выпущенный в 1961 году, фильм по-прежнему ежегодно создает новогоднее настроение для тысяч жителей бывшего СССР. Действие разворачивается в маленькой украинской деревеньке. Молодой кузнец Вакула влюбляется в красавицу Оксану. Но девушка из богатой семьи слишком горда,ч тобы выйти за простого кузнеца. Она обещает принять его предложение только в том случае, если он сумеет к утру раздобыть ей красные черевички, как у самой царицы. Парень не представляет, где и как ему достать такую редкую обувь. Но сюжет происходит в ночь перед самым волшебным праздником – Рождеством. Поэтому на помощь несчастному влюбленному приходят сверхъестественные силы. Это классическая сказка с добротной и хорошо известной литературной основой, способная растопить даже самое холодное сердце и напомнить каждому зрителю об истинных ценностях. Фильмы, напоминающие «Вечера на хуторе близ Диканьки» подойдут для семейного просмотра в преддверии Нового года.