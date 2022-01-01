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Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»
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Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»

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Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
6.0
приключения, фэнтези
2019, Россия / Китай
Девятая
Девятая
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
7.0
драма, исторический, мистика
2018, Россия
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
7.0
драма, мистика
2017, Россия
Вий 3D
Вий 3D
5.0
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Ведьма
Ведьма
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
Братья Гримм
Братья Гримм
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания / Чехия
Сонная лощина
Сонная лощина
Смотреть за 1 рубль
8.0
триллер, ужасы, фантастика
1999, США
После дождичка, в четверг
После дождичка, в четверг
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный
1985, СССР
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, фэнтези
1972, СССР
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса
Смотреть за 1 рубль
8.0
детский, сказка
1969, СССР
Вий
Вий
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, комедия
1967, СССР
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка
1961, СССР
Майская ночь, или утопленница
Майская ночь, или утопленница
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези
1952, СССР
Конек-горбунок
Конек-горбунок
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6.0
сказка, семейный
1941, СССР
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Для желающих посмотреть онлайн фильмы, похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки», редакция Киноафиши подготовила список лучших вариантов. Это советское сказочное кино по мотивам повести Николая Гоголя. Выпущенный в 1961 году, фильм по-прежнему ежегодно создает новогоднее настроение для тысяч жителей бывшего СССР. Действие разворачивается в маленькой украинской деревеньке. Молодой кузнец Вакула влюбляется в красавицу Оксану. Но девушка из богатой семьи слишком горда,ч тобы выйти за простого кузнеца. Она обещает принять его предложение только в том случае, если он сумеет к утру раздобыть ей красные черевички, как у самой царицы. Парень не представляет, где и как ему достать такую редкую обувь. Но сюжет происходит в ночь перед самым волшебным праздником – Рождеством. Поэтому на помощь несчастному влюбленному приходят сверхъестественные силы. Это классическая сказка с добротной и хорошо известной литературной основой, способная растопить даже самое холодное сердце и напомнить каждому зрителю об истинных ценностях. Фильмы, напоминающие «Вечера на хуторе близ Диканьки» подойдут для семейного просмотра в преддверии Нового года.

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