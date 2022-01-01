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Алекс Расселл
Алекс Расселл
Alex Russell
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Алекс Расселл
Alex Russell
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Дата рождения
11 декабря 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Алекс Расселл
Родился 11 декабря 1987 года. Австралия.
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Фильмография Алекс Расселл
Джунгли
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
7.0
Афера на миллионы
криминал, мистика, триллер
2016, США
4.0
Верь мне
комедия, драма
2014, США
4.0
Несломленный
исторический, военный, драма, биография
2014, США
7.0
Телекинез
драма, ужасы
2013, США
6.0
Хроника
ужасы, драма
2012, США / Великобритания
7.0
Цунами 3D
боевик, триллер
2012, Австралия
7.0
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