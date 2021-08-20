Содержание:

Бен Харди — Фильмы

- Бен Харди — «Люди Икс: Апокалипсис»

- Бен Харди — «Красавица для чудовища»

- Бен Харди — «Богемская рапсодия»

Бен Харди — Личная жизнь

Британский актер Бен Харди родился 2 января 1991 года в Борнмуте, Англия, в семье страхового агента и домохозяйки. В семье также было еще трое детей. После развода родителей Бен очень много времени проводил у бабушки в Шерборне, где окончил начальную школу Sherborne School. Во время учебы в средней школе The Gryphon School мальчик заинтересовался актерским ремеслом и увлекся пением. Там же он исполнил свою первую роль на сцене — Фрэнсиса в спектакле «Вдали от обезумевшей толпы» по роману Томаса Харди.

После этого Бен Харди поступил в актерскую школу London's Royal Central School of Speech & Drama, которую окончил со степенью бакалавра по актерскому искусству. В 2012 году он предстал на сцене лондонского театра Хэмпстед в спектакле «Поцелуй Иуды» в образе Артура Уэсли, а затем попал и на экран.

Бен Харди — Фильмы

В 2015 году состоялся первый экранный дебют Бена Харди — он был утвержден в сериал «Жители Ист-Энда», который выходит на телевидении с 1985 года. На протяжении почти трех лет Харди играл на экране Питера Била, но в 2015-ом закончил съемки. Также поклонники британских сериалов могут увидеть Бена в небольших ролях в сериалах «Дети в беде» и «Пьяная история». Кроме того, Бен сыграл в таких фильмах, как «Люди Икс: Апокалипсис», «Красавица для чудовища», «Дело храбрых» и «Богемская рапсодия».

Бен Харди — «Люди Икс: Апокалипсис»

Дебют Бена Харди на большом экране случился в супергеройском фильме «Люди Икс: Апокалипсис», который вышел в прокат в 2016 году. В картине снялись также Джеймс МакЭйвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Софи Тернер, Николас Холт, Оскар Айзек, Эван Питерс и Тай Шеридан. Фильм рассказывает о последствиях «Дней минувшего будущего», с которыми предстоит справиться мутантам. Их новый враг Апокалипсис является самым опасным из существ, когда-либо живших на планете. В «Людях Икс» Бен Харди сыграл Уоррена Вашингтона-третьего, более известного как Ангел. Этот герой уже не впервые появляется на экране, до этого образ персонажа на экране воплощал Бен Фостер. В 2019 году на экраны выходит продолжение картины «Люди Икс: Темный Феникс».

Бен Харди — «Красавица для чудовища»

В 2017 году в прокат вышел фильм «Красавица для чудовища», который в оригинале называется Mary Shelley. Картина рассказывает историю взросления и становления писательницы Мэри Шелли, которая подарила миру такого героя, как Франкенштейн. Ее ждет знакомство с лордом Байроном, первая любовь, а также создание главной идеи ее жизни. В ленте сыграли Эль Фаннинг, Дуглас Бут, Мэйси Уильямс, Том Старридж и Бен Харди. Последний предстал в образе поэта Джона Уильяма Полидори.

Бен Харди — «Богемская рапсодия»

Одной из главных ролей в фильмографии Бена Харди стала роль барабанщика Роджера Тейлора из группы Queen в ленте «Богемская рапсодия». Помимо него, в фильме также сыграли Рами Малек, Эйдан Гиллен, Том Холландер, Майк Майерс, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и многие другие. Картина рассказывает историю группы Queen и ее лидера Фредди Меркюри, начиная с момента основания группы и заканчивая легендарным выступление на Live Aid. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, «Богемская рапсодия» покорила прокат, став одним из главных фильмов 2018 года.

Бен Харди — Личная жизнь

Бен Харди и его девушка Катриона Перретт встречаются со времен колледжа по настоящее время.