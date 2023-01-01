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Дело храбрых
Дело храбрых, 2017: актеры и роли
Only the Brave
Дело храбрых
2017 / США
Трейлер
7.6
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Дело храбрых, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Джозеф Косински
Joseph Kosinski
В ролях
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Майлз Теллер
Miles Teller
Тейлор Китч
Taylor Kitsch
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Джош Бролин
Josh Brolin
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
Энди МакДауэлл
Andie MacDowell
Джофф Стульц
Geoff Stults
Бен Харди
Ben Hardy
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