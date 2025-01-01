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Киноафиша Подборки Фильмы про пожарных и спасателей: список лучших

Фильмы про пожарных и спасателей: список лучших

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Лесные спасатели
Лесные спасатели
анимация 2024, Бельгия / Люксембург / Нидерланды
6.0
Асфальтовые джунгли
Асфальтовые джунгли
триллер, драма 2023, США
6.0
В плену огня
В плену огня
драма, детектив, триллер 2023, США
5.0
Тревожный звонок
Тревожный звонок
драма, детектив, триллер 2023, Великобритания
4.0
Те, кто желает мне смерти
Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
7.0
Игры с огнем
Игры с огнем
комедия 2020, США
6.0
Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
триллер 2020, Норвегия
6.0
Храбрецы
Храбрецы
боевик 2019, Китай
5.0
Дело храбрых
Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.0
И грянул шторм
И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.0
Тревожный вызов
Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.0
Клин клином
Клин клином
драма 2012, США
5.0
Огнеупорный
Огнеупорный
драма, фэнтези, мелодрама 2008, США
6.0
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Чак и Ларри: пожарная свадьба
комедия 2007, США
6.0
Башни-Близнецы
Башни-Близнецы
драма 2006, США
6.0
Спасатель
Спасатель
боевик, драма, приключения 2006, США
6.0
Пожарный пес
Пожарный пес
семейный, комедия, боевик 2006, США / Канада
5.0
Команда 49: Огненная лестница
Команда 49: Огненная лестница
триллер, драма, боевик 2004, США
6.0
Дневной свет
Дневной свет
приключения, боевик, триллер 1996, США
5.0
Обратная тяга
Обратная тяга
драма, криминал, триллер, боевик 1991, США
7.0
Костер в белой ночи
Костер в белой ночи
боевик 1984, СССР
5.0
Бал пожарных
Бал пожарных
комедия, драма 1967, Италия / Чехословакия
7.0
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Фильмы о пожарных часто представляют собой захватывающие драмы, в которых герои сталкиваются с опасностями, испытаниями и жертвами во имя спасения жизней и защиты общества от огня. Эти картины вдохновляют нас на преодоление трудностей, демонстрируя силу человеческого духа и самопожертвование. Они позволяют нам заглянуть в жизнь и профессиональную деятельность тех, кто каждый день сталкивается с опасными ситуациями, чтобы спасти других. Эти фильмы не только развлекают, но и призывают задуматься о героизме и значимости профессии пожарных в нашем обществе.

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