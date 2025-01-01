Eric Marsh Огонь бежит к нашей линии, и когда он сюда добежит, держать его будет уже невозможно. Он займет этот хребет, перейдет вброд и пойдет прямо в город. Если мы устроим подконтрольный поджог с этой стороны горы, когда эта с#ка подойдет, топлива для нее уже не останется.

Evaluator Hayes Это ужасная идея. Все условия на стороне огня, и когда пламя сойдет с горы, оно трахнёт вас и использует ваш же поджог, чтобы стать еще сильнее. Мы не сможем его остановить.

Eric Marsh Наша линия не выдержит, если мы её не сожжем.

Evaluator Hayes Тогда замедли его, пока не подтянут больше сил.

Eric Marsh Вы просто не понимаете, сэр...

Evaluator Hayes Вы не понимаете, сынок, я в этом деле сорок лет. Я уже работал, когда ты ещё жёлтую ж... на горшок делал, так что если ты думаешь, что сможешь произвести на меня впечатление, прямо сейчас говорю — не стоит!

Eric Marsh С уважением, сэр, вы всего лишь наблюдатель, так что дайте нам работать...

Evaluator Hayes Нет, вы...