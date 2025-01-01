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Киноафиша Фильмы Дело храбрых Цитаты из фильма Дело храбрых

Цитаты из фильма Дело храбрых

Duane Steinbrink Если ты ищешь сочувствия, то найдёшь его только в словаре, где оно стоит между "ш#ть" и "сифилисом".
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Duane Steinbrink Я не знаю, что делать. Да, ну, тебе нужно спросить себя: «С чем я могу жить, а без чего не смогу»
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Amanda Marsh Ты хочешь мне что-то сказать, прежде чем уйдёшь?
Eric Marsh Понимаю, я сказал кое-какие хр### вчера, чего не следовало.
Amanda Marsh Да. Ты сказал. Почему?
Eric Marsh Потому что.
Amanda Marsh Потому что что?
Eric Marsh Потому что... ты умнее меня, особенно когда мы ссоримся. И это меня бесит.
Amanda Marsh Ну, я это ценю.
Eric Marsh Спорю, ты ценишь.
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Amanda Marsh Мне пришлось научиться жить без тебя, а теперь ты на меня злишься?
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Marvel Steinbrink Делиться своим мужчиной с пожарным — это непросто.
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Jesse Steed [Бросает банку с колой в Маккензи, который спит на обочине] Собери это, Мак.
Christopher MacKenzie То, что у тебя трещина в заднице, ещё не значит, что ты калека, Джесси, ты это собери.
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Eric Marsh В мире полно людей, которые идут на риск.
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Duane Steinbrink Я знаю, вы, ребята, ищете сочувствия. Найдёте его в словаре где-то между "хр#нь" и сифилисом.
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Duane Steinbrink Есть две вещи, которые заставят мэра сдвинуться с места. Страх и жадность.
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Eric Marsh Огонь бежит к нашей линии, и когда он сюда добежит, держать его будет уже невозможно. Он займет этот хребет, перейдет вброд и пойдет прямо в город. Если мы устроим подконтрольный поджог с этой стороны горы, когда эта с#ка подойдет, топлива для нее уже не останется.
Evaluator Hayes Это ужасная идея. Все условия на стороне огня, и когда пламя сойдет с горы, оно трахнёт вас и использует ваш же поджог, чтобы стать еще сильнее. Мы не сможем его остановить.
Eric Marsh Наша линия не выдержит, если мы её не сожжем.
Evaluator Hayes Тогда замедли его, пока не подтянут больше сил.
Eric Marsh Вы просто не понимаете, сэр...
Evaluator Hayes Вы не понимаете, сынок, я в этом деле сорок лет. Я уже работал, когда ты ещё жёлтую ж... на горшок делал, так что если ты думаешь, что сможешь произвести на меня впечатление, прямо сейчас говорю — не стоит!
Eric Marsh С уважением, сэр, вы всего лишь наблюдатель, так что дайте нам работать...
Evaluator Hayes Нет, вы...
Eric Marsh Нет, нет, нет! Отступите, сейчас же! Отойдите!
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Eric Marsh [Смотрит на пожар за горизонтом] Хочешь кусочек моего каролинского задa?
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Evaluator Hayes Это чётки?
Eric Marsh Молитвенные бусы.
Evaluator Hayes Буддийские, да? Ну, если этот пожар выйдет из-под контроля, тебя ничто не спасёт, даже Будда.
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Duane Steinbrink Вот в чём дело. Я поговорил с Хейзом, и он считает, что твой начальник тут — настоящий самоуверенный убл#док, но при этом думает, что вы — лучшая команда, какую он когда-либо видел
Eric Marsh [разрывая баннер для стажёров] Поздравляю, вы — горячие головы!
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Eric Marsh [На праздновании лучших пожарных] Так вот, я сделал эти футболки. Чтобы носить их, нужно быть пожарным элитной команды «Гранит Маунтин».
[некоторые аплодируют, некоторые освистывают]
Eric Marsh Либо спать с таким пожарным.
[все аплодируют]
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Brendan McDonough [рыдая] Это должен был быть я. Он был лучше меня. Все они были лучше меня!
Amanda Marsh Нет. Посмотри на меня. ПОСМОТРИ НА МЕНЯ! Не смей так! Мы не можем этого сделать. Понимаешь?
Amanda Marsh Я рада, что ты жив, Брендан. Эрик тоже.
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Christopher MacKenzie [последние слова] Всё будет хорошо!
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Eric Marsh Никто не может гордиться своими парнями больше, чем я горжусь вами сейчас.
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