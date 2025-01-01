Jesse Steed[Бросает банку с колой в Маккензи, который спит на обочине]Собери это, Мак.
Christopher MacKenzieТо, что у тебя трещина в заднице, ещё не значит, что ты калека, Джесси, ты это собери.
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Eric MarshВ мире полно людей, которые идут на риск.
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Duane SteinbrinkЯ знаю, вы, ребята, ищете сочувствия. Найдёте его в словаре где-то между "хр#нь" и сифилисом.
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Duane SteinbrinkЕсть две вещи, которые заставят мэра сдвинуться с места. Страх и жадность.
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Eric MarshОгонь бежит к нашей линии, и когда он сюда добежит, держать его будет уже невозможно. Он займет этот хребет, перейдет вброд и пойдет прямо в город. Если мы устроим подконтрольный поджог с этой стороны горы, когда эта с#ка подойдет, топлива для нее уже не останется.
Evaluator HayesЭто ужасная идея. Все условия на стороне огня, и когда пламя сойдет с горы, оно трахнёт вас и использует ваш же поджог, чтобы стать еще сильнее. Мы не сможем его остановить.
Eric MarshНаша линия не выдержит, если мы её не сожжем.
Evaluator HayesТогда замедли его, пока не подтянут больше сил.
Evaluator HayesВы не понимаете, сынок, я в этом деле сорок лет. Я уже работал, когда ты ещё жёлтую ж... на горшок делал, так что если ты думаешь, что сможешь произвести на меня впечатление, прямо сейчас говорю — не стоит!
Eric MarshС уважением, сэр, вы всего лишь наблюдатель, так что дайте нам работать...
Evaluator HayesНет, вы...
Eric MarshНет, нет, нет! Отступите, сейчас же! Отойдите!
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Eric Marsh[Смотрит на пожар за горизонтом]Хочешь кусочек моего каролинского задa?