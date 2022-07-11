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Майлз Теллер

Miles Teller
Майлз Теллер
Майлз Теллер Miles Teller
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Дата рождения
20 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
друзья
Биография Майлза Теллера

Майлз Теллер родился 20 февраля 1987 года в городе Даунингтаун (штат Пенсильвания, США) в семье Мерри Флауэрс и Майка Теллера. Мать Майлза работала агентом по недвижимости, а отец – инженером АЭС. У актера и его двух старших сестер есть русские, английские, ирландские, польские и французские корни. Семья Теллеров часто переезжала, когда Майлз был совсем ребенком, так как этого требовала работа его отца. Школу будущий актер посещал в Леканто во Флориде, где он также был главой драматического клуба и барабанщиком в местной церковной группе. В юношестве Майлз Теллер увлекался баскетболом и игрой на гитаре. После того как он закончил школу, то пошел работать официантом в кафе Crackers. Майлз получил степень бакалавра искусств в Нью-йоркском университете.

Фильмы с Майлзом Теллером

Карьера Майлза Теллера началась с незаметных ролей в короткометражном кино. В 2009 году он появился в сериале «Необычный детектив», а в 2010 снялся в первой роли на большом экране. Это была картина «Кроличья нора», где Теллер выступил в роли подростка, сыгравшего роковую роль в судьбе сына главных героев. Главные роли в фильме исполнили Николь Кидман и Аарон Экхарт, а сама картина была номинирована на несколько премий «Оскар».

Майлз Теллер в фильме «Проект Х: Дорвались»

В 2012 Майлз Теллер снялся в молодежной комедии «Проект Х: Дорвались». Фильм рассказывает историю о помпезной вечеринке, которую решают устроить пара школьников в отсутствие родителей. Через год Майлз снялся в мелодраме Джеймса Понсольдта «Захватывающее время», за роль в которой получил премию на кинофестивале «Санденс» и несколько номинаций на другие кинонаграды. Вместе с ним в картине сыграла Шейлин Вудли, с которой позже они встретятся на съемках «Дивергента».

Увлечение игрой на музыкальных инструментах здорово помогло Майлзу Теллеру получить главную роль в картине «Одержимость». Теллер сыграл первокурсника, который попадает под влияние деспотичного учителя (Дж. К. Симонс), нацеленного сделать из хорошего барабанщика следующую мировую легенду весьма жестокими методами. Фильм заслужил хвалебные отзывы критиков и зрителей, а  также был удостоен множества кинопремий, в числе которых «Оскар» и BAFTA. В тот год картина Дэмиена Шазела была признана одной из лучший лент года.

Майлз Теллер - Дивергент

Мировая популярность пришла к Майлзу Теллеру после роли Питера в картине «Дивергент», снятой по бестселлеру Вероники Рот. Книжная трилогия приобрела множество фанатов по всему миру, поэтому с 2014 года в прокат вышла первая часть франшизы «Дивергент». Главные роли сыграли: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Энсел Эльгорт, Зои Кравитц, а основным антагонистом первой части стала героиня Кейт Уинслет по имени Джанин. Фильм был выпущен на волне популярной темы про анти-утопии. Ярким примером послужили фильмы «Голодные игры» и «Бегущий в лабиринте», однако такого огромного успеха, как история про «сойку»,  «Дивергенту» повторить не удалось. Тем не менее, у исполнителей главных ролей появилась многомиллионная армия поклонниц, которая с нетерпением ждет выхода следующих частей франшизы.

Майлз Теллер - шрамы

В 2007 году Майлз попал в автокатастрофу, которая оставила на его лице и шее множество шрамов, но это нисколько не мешает актеру быть одним из самых популярных и подающих надежды молодых актеров Голливуда.

Личная жизнь Майлза Теллера

С 2013 года Теллер состоит в отношениях с моделью Кели Сперри, которой в 2017 году сделал предложение руки и сердца.

Награды и премии Майлза Теллера

2016 год
- Премия Золотая малина     
Номинация: Худший экранный ансамбль («Фантастическая четверка»)

2015 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая мужская роль («Одержимость»), Самый безумный эпизод («Одержимость») и Лучший музыкальный момент («Одержимость»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Восходящая звезда

2014 год
- Премия канала «MTV»     
Номинации: Прорыв года («Захватывающее время») и Лучший поцелуй («Захватывающее время»)


2013 год
- Премия фестиваля Сандэнс
Победитель: Специальный приз жюри - драма («Захватывающее время»)

Интересные факты о Майлзе Теллере

- Шрамы на его лице - результат автомобильной аварии 2007 года

- Пробовался на роль Фора в фильме «Дивергент»

- Играет в группе «Miles Away From Roscoe»

- Дружит с Шейлин Вудли

Фильмография Майлза Теллера
Спайдерхед
Спайдерхед
боевик, мистика, фантастика 2022, США
5.0
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
боевик 2022, США
8.0
Фантастическая четвёрка 2
фантастика, боевик 2017, США
0.0
Спасибо за вашу службу
Спасибо за вашу службу
драма, военный 2017, США
5.0
Дело храбрых
Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.0
Дивергент, глава 3: За стеной
Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения 2016, США
7.0
Парни со стволами
Парни со стволами
комедия 2016, США
7.0
Охота на работу
Охота на работу
комедия 2016, США
5.0
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Фотографии Майлза Теллера Все фотографии
Майлз Теллер Майлз Теллер Майлз Теллер Майлз Теллер
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Майлз Теллер обсуждал с Томом Крузом возможность третьей части «Топ Гана» «Топ Ган: Мэверик» удерживает статус самого кассового фильма года, опередив «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».
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11 июля 2022 09:46
Появились новые отрывки из фильмов «Серый человек» и «Спайдерхед» Очередные амбициозные проекты Netflix.
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8 июня 2022 09:38
Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед» Будут непредвиденные последствия.
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18 мая 2022 10:14
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Шейлин Вудли
Шейлин Вудли Shailene Woodley
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