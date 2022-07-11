Майлз Теллер родился 20 февраля 1987 года в городе Даунингтаун (штат Пенсильвания, США) в семье Мерри Флауэрс и Майка Теллера. Мать Майлза работала агентом по недвижимости, а отец – инженером АЭС. У актера и его двух старших сестер есть русские, английские, ирландские, польские и французские корни. Семья Теллеров часто переезжала, когда Майлз был совсем ребенком, так как этого требовала работа его отца. Школу будущий актер посещал в Леканто во Флориде, где он также был главой драматического клуба и барабанщиком в местной церковной группе. В юношестве Майлз Теллер увлекался баскетболом и игрой на гитаре. После того как он закончил школу, то пошел работать официантом в кафе Crackers. Майлз получил степень бакалавра искусств в Нью-йоркском университете.

Фильмы с Майлзом Теллером

Карьера Майлза Теллера началась с незаметных ролей в короткометражном кино. В 2009 году он появился в сериале «Необычный детектив», а в 2010 снялся в первой роли на большом экране. Это была картина «Кроличья нора», где Теллер выступил в роли подростка, сыгравшего роковую роль в судьбе сына главных героев. Главные роли в фильме исполнили Николь Кидман и Аарон Экхарт, а сама картина была номинирована на несколько премий «Оскар».

Майлз Теллер в фильме «Проект Х: Дорвались»

В 2012 Майлз Теллер снялся в молодежной комедии «Проект Х: Дорвались». Фильм рассказывает историю о помпезной вечеринке, которую решают устроить пара школьников в отсутствие родителей. Через год Майлз снялся в мелодраме Джеймса Понсольдта «Захватывающее время», за роль в которой получил премию на кинофестивале «Санденс» и несколько номинаций на другие кинонаграды. Вместе с ним в картине сыграла Шейлин Вудли, с которой позже они встретятся на съемках «Дивергента».

Увлечение игрой на музыкальных инструментах здорово помогло Майлзу Теллеру получить главную роль в картине «Одержимость». Теллер сыграл первокурсника, который попадает под влияние деспотичного учителя (Дж. К. Симонс), нацеленного сделать из хорошего барабанщика следующую мировую легенду весьма жестокими методами. Фильм заслужил хвалебные отзывы критиков и зрителей, а также был удостоен множества кинопремий, в числе которых «Оскар» и BAFTA. В тот год картина Дэмиена Шазела была признана одной из лучший лент года.

Майлз Теллер - Дивергент

Мировая популярность пришла к Майлзу Теллеру после роли Питера в картине «Дивергент», снятой по бестселлеру Вероники Рот. Книжная трилогия приобрела множество фанатов по всему миру, поэтому с 2014 года в прокат вышла первая часть франшизы «Дивергент». Главные роли сыграли: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Энсел Эльгорт, Зои Кравитц, а основным антагонистом первой части стала героиня Кейт Уинслет по имени Джанин. Фильм был выпущен на волне популярной темы про анти-утопии. Ярким примером послужили фильмы «Голодные игры» и «Бегущий в лабиринте», однако такого огромного успеха, как история про «сойку», «Дивергенту» повторить не удалось. Тем не менее, у исполнителей главных ролей появилась многомиллионная армия поклонниц, которая с нетерпением ждет выхода следующих частей франшизы.

Майлз Теллер - шрамы

В 2007 году Майлз попал в автокатастрофу, которая оставила на его лице и шее множество шрамов, но это нисколько не мешает актеру быть одним из самых популярных и подающих надежды молодых актеров Голливуда.

Личная жизнь Майлза Теллера

С 2013 года Теллер состоит в отношениях с моделью Кели Сперри, которой в 2017 году сделал предложение руки и сердца.

Награды и премии Майлза Теллера

2016 год

- Премия Золотая малина

Номинация: Худший экранный ансамбль («Фантастическая четверка»)

2015 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Одержимость»), Самый безумный эпизод («Одержимость») и Лучший музыкальный момент («Одержимость»)

- Премия Британской академии

Номинация: Восходящая звезда

2014 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Прорыв года («Захватывающее время») и Лучший поцелуй («Захватывающее время»)



2013 год

- Премия фестиваля Сандэнс

Победитель: Специальный приз жюри - драма («Захватывающее время»)