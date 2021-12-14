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Марли Шелтон

Marley Shelton
Марли Шелтон
Марли Шелтон Marley Shelton
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Дата рождения
12 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Марли Шелтон

Родилась 12 апреля 1974 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Марли Шелтон
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Экстрасенсы
Экстрасенсы
мистика, триллер 2015, США
7.0
Женщины в беде
Женщины в беде
комедия 2009, США
6.0
Без названия
Без названия
комедия, драма 2009, США
5.0
Майти Макс
Майти Макс
боевик, спорт, драма 2009, США
6.0
Идеальный побег
Идеальный побег
триллер 2009, США
7.0
Грайндхаус
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.0
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Найдите убийцу: появился последний постер нового «Крика» со всеми ключевыми персонажами Кто-то из них точно убийца.
Написать
14 декабря 2021 11:27
Создатели нового «Крика» выпустили свежий проморолик и серию постеров с ключевыми персонажами Авторы продолжают акцентировать внимание на загадочном убийце в маске.
Написать
6 декабря 2021 14:40
Новый «Крик» обзавелся эффектным анимированным постером Также появился свежий кадр с «призрачным лицом» и жертвой.
Написать
25 ноября 2021 11:17
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