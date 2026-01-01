Содержание:

Малин Акерман – Фильмы

Малин Акерман – «27 свадеб»

Малин Акерман - «Хранители»

Малин Акерман – «Рэмпейдж»

Малин Акерман – Личная жизнь

Малин Акерман родилась в Стокгольме в семье модели Пии и брокера Магнуса. Когда будущей актрисе было два года, семья переехала в Торонто, но вскоре родители развелись, и отец отправился обратно в Швецию. Акерман окончила школу и поступила в Йоркский университет, но в 17 лет прошла отбор в модельное агентство Ford Models и несколько лет работала моделью, забросив учебу. Вскоре она решила переехать в Калифорнию, чтобы начать карьеру актрисы.

Малин Акерман – Фильмы

Акерман дебютировала на канадском телевидении, а также появилась в эпизодических ролях в фильмах «Черепа», «Круг» и «Утопическое общество». В 2004 году она появилась в роли Лианы в картине «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», а на следующий год сыграла в телешоу канала HBO «Возвращение» вместе с Лизой Кудроу. Несмотря на доброжелательные отзывы критиков, рейтинг сериала был не особенно высоким, и он был закрыт после одного сезона. Но для Акерман этот проект стал прорывом, и она смогла получить главные партии в кинофильмах «Девушка моих кошмаров» и «27 свадеб». За актрисой закрепилось амплуа комедийной актрисы, исполняющей второстепенные роли в романтических фильмах - смешных подружек главных героинь. Все же она сыграла основную женскую роль в фильме 2009 года «Хранители», которая осталась для нее нетипичной. После этого она вернулась к комедийным ролям в лентах «Предложение» и «Формула любви для узников брака». Позже она появилась в экранизации бродвейского мюзикла «Рок на века». В 2010 году актриса снова обратилась к телешоу и снялась в комедийном сериале «Третья жена», который однако был закрыт после одного сезона. Также она появилась в фильмах «Счастливы вместе», «Романтики», «Экстра люкс» и «Клуб безбашенных».

Малин Акерман – «27 свадеб»

Романтическая комедия 2008 года о «вечной подружке невесты» Джейн Николз (Кэтрин Хайгл), которой нужно побывать одновременно на двух свадьбах в качестве подружки обеих невест. Причем, это уже ее 27-я свадьба. На одной из церемоний она знакомится с убежденным циником Кевином Дойлом (Джеймс Марсден), который не верит в брак. Он помогает девушке добраться домой и подбирает её выпавший ежедневник. Вскоре к Джейн приезжает сестра по имени Тэсс (Малин Акерман) и заводит роман с боссом Джейн. Через некоторое время к ужасу героини – так как она и сама влюблена в босса - они объявляют, что скоро состоится их свадьба. Скрепя сердце, Джейн соглашается помочь Тэсс в подготовке церемонии и встречается со знаменитым репортёром, который пишет свадебные обзоры – оказывается, что это тот самый Кевин.

Малин Акерман - «Хранители»

Супергеройский фильм Зака Снайдера 2009 года, сюжет которого разворачивается в рамках альтернативной истории в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали неотъемлимой частью повседневной жизни общества, а мировые сверхдержавы находятся на краю всемирного мирового военного столкновения. Главный герой картины Роршах – сын проститутки, который придерживается ультраправых взглядов и борется со злом, никогда не снимая черной маски. Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников — отставной легион борцов с преступностью, среди которых Ночной Филин II (Патрик Уилсон), Шёлковый Призрак II (Малин Акерман), Доктор Манхэттен (Билли Крудап) и другие. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем.

Малин Акерман – «Рэмпейдж»

Фантастический боевик Брэда Пейтона 2018 года о вышедшем из-под контроля генетическом эксперименте. Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон), который дружит со своей невероятно умной ручной гориллой-альбиносом Джорджем, обнауживает, что с его питомцем происходит мутация. В результате внезапной метаморфозы Джордж превращается в исполинского монстра, которого невозможно усмирить. Чудовище начинает крушить все на своем пути, и оказывается, что есть и другие модифицированные существа – волк и крокодил. Корпорация, ответственная за выброс мутагенной сыворотки, отправляет своих людей на место происшествия, чтобы устранить чудовищ, но находит только гигантского шестиметрового волка, убившего всю свою стаю. Клер Виден (Малин Акерман), разочарованная действием наёмников, активирует на башне Уиллис Тауэр в Чикаго, мощную ультразвуковую антенну, приманивая всех трёх монстров к себе, чтобы военные могли уничтожить их, а она - получить остатки монстров пропитанные мутагеном. Окойи вынужден принять меры самостоятельно. Он находит опального генного инженера и пытается вместе с ним вывести антидот, который вернет Джорджу его прежний облик, и заодно спасет от разрушения Северную Америку.

Малин Акерман – Личная жизнь

С 2007 по 2013 год Акерман была замужем за итальянским актером и музыкантом Роберто Цинконе. У актрисы остался сын от этого брака - Себастьян Цинконе.