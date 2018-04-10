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Генетические эксперименты компании «Энерджин» приводят к тому, что волк, крокодил и горилла инфицированы. Они начинают расти не по дням, а по часам, становятся агрессивными и уничтожают все на своем пути. Руководители компании «Энерджин» решают приструнить их, показав правительству, какое оружие могут предложить им, и вызывают животных к себе, не осознавая, что подвергают опасности весь Чикаго. Из-за этого приматологу Дэвиду Окойи и ученой Кейт Колдуэлл приходится…