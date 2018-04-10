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Рэмпейдж Рэмпейдж
Киноафиша Фильмы Рэмпейдж Отзывы о фильме «Рэмпейдж»
Rampage Рэмпейдж 2018 / США
8.0 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Рэмпейдж»

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Наша рецензия

Генетические эксперименты компании «Энерджин» приводят к тому, что волк, крокодил и горилла инфицированы. Они начинают расти не по дням, а по часам, становятся агрессивными и уничтожают все на своем пути. Руководители компании «Энерджин» решают приструнить их, показав правительству, какое оружие могут предложить им, и вызывают животных к себе, не осознавая, что подвергают опасности весь Чикаго. Из-за этого приматологу Дэвиду Окойи и ученой Кейт Колдуэлл приходится…

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Аня Новикова 10 апреля 2018, 13:18
Какая цена билета?
10 апреля 2018, 13:18 Ответить
Киноафиша.инфо 10 апреля 2018, 15:45
в ответ на сообщение Аня Новикова от 10 апреля 2018, 13:18
Аня, добрый день! Точные цены на билеты появятся завтра, пока можно ориентироваться на цены билетов на другие фильмы в выбранном вами кинотеатре
10 апреля 2018, 15:45 Ответить
uru-aleksandr 11 апреля 2018, 12:32
Оценка
Посмотрим
11 апреля 2018, 12:32 Ответить
Гульнур Сальманова 12 апреля 2018, 07:31
А фильм покажут 14 апреля в субботу?
12 апреля 2018, 07:31 Ответить
Киноафиша.инфо 12 апреля 2018, 07:54
в ответ на сообщение Гульнур Сальманова от 12 апреля 2018, 07:31
Добрый день!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
12 апреля 2018, 07:54 Ответить
Katya Muzlova 12 апреля 2018, 11:57
Когда станет активна бронь-оналйн в кинотеатре Grand cinema на фильм Рэмпейдж?
12 апреля 2018, 11:57 Ответить
Киноафиша.инфо 12 апреля 2018, 12:20
в ответ на сообщение Katya Muzlova от 12 апреля 2018, 11:57
Добрый день! В каком городе, уточните, пожалуйста?
12 апреля 2018, 12:20 Ответить
Katya Muzlova 12 апреля 2018, 14:25
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 12 апреля 2018, 12:20
Казань
12 апреля 2018, 14:25 Ответить
Роман Волков 13 апреля 2018, 10:18
Оценка
классный фильм
13 апреля 2018, 10:18 Ответить
Александр Шибанов 14 апреля 2018, 02:11
Оценка
Вполне приличное зрелище. Кин-Конг ч.3 ...
14 апреля 2018, 02:11 Ответить
Залимхан Мирзоев 14 апреля 2018, 09:44
Оценка
разная в грине
14 апреля 2018, 09:44 Ответить
Pelicuda Adrian 15 апреля 2018, 10:37
210 руб
15 апреля 2018, 10:37 Ответить
zhenya.net 15 апреля 2018, 23:16
Оценка
Отличный фильм,2 часа прошлы не заметно.
15 апреля 2018, 23:16 Ответить
Роман Волков 21 апреля 2018, 16:44
Оценка
фильм класс!
21 апреля 2018, 16:44 Ответить
kgbru 21 апреля 2018, 21:03
Оценка
Кино норм. Развлекательное. От Дуэйна Лаваша Джонсона другого и не ожидал.
21 апреля 2018, 21:03 Ответить
shvedr452 22 апреля 2018, 16:08
Какие фильмы есть сегодня ?
22 апреля 2018, 16:08 Ответить
Киноафиша.инфо 22 апреля 2018, 19:03
в ответ на сообщение shvedr452 от 22 апреля 2018, 16:08
Добрый день!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
22 апреля 2018, 19:03 Ответить
Александр Заинчковский 25 апреля 2018, 17:39
Подскажите стоимость билета на Ремпейдж в городе Аксай
25 апреля 2018, 17:39 Ответить
Киноафиша.инфо 25 апреля 2018, 21:15
в ответ на сообщение Александр Заинчковский от 25 апреля 2018, 17:39
Добрый день!
От 200 рублей, в зависимости от кинотеатра
25 апреля 2018, 21:15 Ответить
Ольга Шворак 26 апреля 2018, 00:08
Здравствуйте! А можно пойти на сеанс с 12летним ребёнком?
26 апреля 2018, 00:08 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2018, 09:16
в ответ на сообщение Ольга Шворак от 26 апреля 2018, 00:08
Добрый день! Да, в сопровождении родителя ребенка пропустят
26 апреля 2018, 09:16 Ответить
Любовь ))))) 26 апреля 2018, 16:18
какие фильмы есть сегодня в угличе ?
26 апреля 2018, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 26 апреля 2018, 20:36
в ответ на сообщение Любовь ))))) от 26 апреля 2018, 16:18
Добрый день! Все расписание Углича здесь
https://uglich.kinoafisha.info/
26 апреля 2018, 20:36 Ответить
Артём Акимкин 29 апреля 2018, 15:32
Какова цена на фильм Ремпейдж в омской области в тавричанке?
29 апреля 2018, 15:32 Ответить
sashadocenko 1 мая 2018, 17:15
Оценка
Добротный фильм, интересный, стоит внимания......
1 мая 2018, 17:15 Ответить
Олег Трегуб 8 июля 2018, 19:38
Оценка
Хороший фильм
8 июля 2018, 19:38 Ответить
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