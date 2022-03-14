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Джек Куэйд
Джек Куэйд
Jack Quaid
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Джек Куэйд
Jack Quaid
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Дата рождения
24 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
185 см
Биография Джека Куэйда
Родился 24 апреля 1992 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джека Куэйда
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
0.0
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
Плюс один
драма, мелодрама, комедия
2019, США
6.0
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
8.0
Убить за лайк
комедия, ужасы
2017, США
5.0
Полуночное солнце
мелодрама, драма, военный
2017, США
0.0
Итака
драма
2015, США
5.0
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Приготовьтесь к новым безумным приключениям и неожиданным сюжетным поворотам.
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14 марта 2022 12:43
Звезда «Пацанов» и «Крика 5» Джек Куэйд получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Режиссер «Довода» продолжает укомплектовывать звездный каст своего нового проекта.
Написать
16 февраля 2022 11:18
Актерский состав «Крика 5» не знал, кто убийца: «У нас были разные сценарии»
Джек Куэйд говорит, что приходилось постоянно строить свои теории.
Написать
21 января 2022 15:06
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