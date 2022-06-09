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Джо Манганьелло

Joe Manganiello
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло Joe Manganiello
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Дата рождения
28 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
София Вергара
София Вергара
Состоят в браке с 2015 года
Биография Джо Манганьелло

Содержание: 
Джо Манганьелло – Фильмы
  - Джо Манганьелло – «Человек-паук»
  - Джо Манганьелло  – Дефстроук
Джо Манганьелло – «Эволюция»
Джо Манганьелло  – Личная жизнь

Американский актер, продюсер, режиссер, автор и филантроп Джозеф Майкл Манганьелло родился 28 декабря 1976 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Отец – Чарльз Джон Манганьелло, мать – Сьюзан Браканау. По линии отца имеет итальянские корни, по линии матери – армянские, австрийские и хорватские. Есть младший брат Николас.

Детство прошло в пригороде Маунт Лебанон. Манганьелло с отличием закончил старшую школу. Был капитаном команд по футболу, волейболу и баскетболу. Поступил в Питтсбургский университет, параллельно стал работать в театре. Затем поступил в школу драмы университета Карнеги-Меллон. Окончил университет в 2000 году со степенью бакалавра изящных искусств.

В 1999 году Маньганьелло стал сценаристом короткометражки «Из мужества 2: Из мести». В 2014 году Манганьелло поставил документальный фильм «Стип группа La Bare», рассказывающий о популярной мужской стрип-группе из Далласа. Продюсером картины стал младший брат Джо, Ник Манганьелло.


Джо Манганьелло – Фильмы

Первую роль Джо получил в 1994 году в телесериале «Скорая помощь». Затем снимался в таких популярных сериалах, как «Клиника», «C.S.I. Место преступления», «Медиум», «Холм одного дерева».

С 2006 по 2007 год играл второстепенную роль в популярном телесериале «Как я встретил вашу маму». С 2010 по 2014 годы Манганьелло сыграл оборотня Алсида Герво в телесериале HBO «Настоящая кровь». Его персонаж стал телохранителем, которого нанял Эрик Нортман (Александр Скарсгард) для Соки Стакхаус (Анна Пакуин). Роль оборотня принесла актеру признание критиков.

В 2012 году Манганьелло сыграл в фильме Стивена Содерберга «Супер Майк». Лента рассказывает о мужчинах-стриптизерах и частично основана на биографии Ченнинга Татума (он же сыграл в картине главную роль). В 2015 году Манганьелло появился в сиквеле картины «Супер Майк XXL».

В 2012 году актер сыграл в фильме «Чего ожидать, когда ты ждешь ребенка?». В ленте ему досталась роль дамского угодника. Вместе с Джо в фильме снялись Камерон Диаз, Дженнифер Лопез, Элизабет Бэнкс.

В 2018 году появился в американском приключенческом фильме Брэда Пейтона «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Картина рассказывает о генетическом эксперименте, поставленном на животных, и его последствиях.


Джо Манганьелло – «Человек-паук»

В 2002 году Манганьелло сыграл Флэша Томпсона, школьного хулигана и врага главного героя Питера Паркера. Первоначально Манганьелло пробовался на роль Питера Паркера. Партнерами по фильму стали Тоби Магуайр, Кирстен Данст и Уиллем Дефо. В 2007 году Манганьелло сыграл в заключительной части «Человека-паука».


Джо Манганьелло  – Дефстроук

В 2017 году Манганьелло сыграл в супергеройском блокбастере «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Его герой – Дефстроук (он же Слейд Джозеф Уилсон) – суперзлодей, антигерой и наёмный убийца. Недавно актер сообщил, что планируется к выходу сольный фильм про Дефстроука.


Джо Манганьелло – «Эволюция»

В 2016 году актер написал книгу «Эволюция. Как сломать ментальные стены и построить совершенное тело». В книге Манганьелло рассказывает о своей собственной методике – фитнес-программе, позволяющей обрести совершенное тело. Предисловие к книге написал Арнольд Шварценеггер.

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Джо Манганьелло  – Личная жизнь

В 2015 году Джо Манганьелло оформил отношения с колумбийской актрисой Софией Маргаритой Вергара.

Интересные факты о Джо Манганьелло

Джо Манганьелло является фанатом настольной ролевой игры в жанре фэнтези «Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons).

Джо Манганьелло разработал собственную диету и систему тренировок.

Объездил мир в качестве администратора панк-группы «Goldfinger».

Джо Манганьелло занимается благотворительностью.

Фильмография Джо Манганьелло
Боги хеви-метал
Боги хеви-метал
комедия, драма, музыка 2022, США
6.0
Коати. Легенда джунглей
Коати. Легенда джунглей
анимация 2021, Мексика
9.0
Заклятый враг
Заклятый враг
боевик, криминал 2020, США
5.0
Вот это ночка!
Вот это ночка!
боевик, приключения, комедия 2020, США
5.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия 2019, США
5.0
Bottom of the 9th
Bottom of the 9th 
драма 2019, США
0.0
Родители легкого поведения
Родители легкого поведения
комедия 2018, США
3.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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Фотографии Джо Манганьелло Все фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло София Вергара и Джо Манганьелло Джо Манганьелло Джо Манганьелло
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9 июня 2022 10:39
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25 апреля 2022 10:59
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5 октября 2018 00:08
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Связи
София Вергара
София Вергара Sofia Vergara
Состоят в браке с 2015 года
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