Содержание:

Джо Манганьелло – Фильмы

- Джо Манганьелло – «Человек-паук»

- Джо Манганьелло – Дефстроук

Джо Манганьелло – «Эволюция»

Джо Манганьелло – Личная жизнь

Американский актер, продюсер, режиссер, автор и филантроп Джозеф Майкл Манганьелло родился 28 декабря 1976 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Отец – Чарльз Джон Манганьелло, мать – Сьюзан Браканау. По линии отца имеет итальянские корни, по линии матери – армянские, австрийские и хорватские. Есть младший брат Николас.

Детство прошло в пригороде Маунт Лебанон. Манганьелло с отличием закончил старшую школу. Был капитаном команд по футболу, волейболу и баскетболу. Поступил в Питтсбургский университет, параллельно стал работать в театре. Затем поступил в школу драмы университета Карнеги-Меллон. Окончил университет в 2000 году со степенью бакалавра изящных искусств.

В 1999 году Маньганьелло стал сценаристом короткометражки «Из мужества 2: Из мести». В 2014 году Манганьелло поставил документальный фильм «Стип группа La Bare», рассказывающий о популярной мужской стрип-группе из Далласа. Продюсером картины стал младший брат Джо, Ник Манганьелло.



Джо Манганьелло – Фильмы

Первую роль Джо получил в 1994 году в телесериале «Скорая помощь». Затем снимался в таких популярных сериалах, как «Клиника», «C.S.I. Место преступления», «Медиум», «Холм одного дерева».

С 2006 по 2007 год играл второстепенную роль в популярном телесериале «Как я встретил вашу маму». С 2010 по 2014 годы Манганьелло сыграл оборотня Алсида Герво в телесериале HBO «Настоящая кровь». Его персонаж стал телохранителем, которого нанял Эрик Нортман (Александр Скарсгард) для Соки Стакхаус (Анна Пакуин). Роль оборотня принесла актеру признание критиков.

В 2012 году Манганьелло сыграл в фильме Стивена Содерберга «Супер Майк». Лента рассказывает о мужчинах-стриптизерах и частично основана на биографии Ченнинга Татума (он же сыграл в картине главную роль). В 2015 году Манганьелло появился в сиквеле картины «Супер Майк XXL».

В 2012 году актер сыграл в фильме «Чего ожидать, когда ты ждешь ребенка?». В ленте ему досталась роль дамского угодника. Вместе с Джо в фильме снялись Камерон Диаз, Дженнифер Лопез, Элизабет Бэнкс.

В 2018 году появился в американском приключенческом фильме Брэда Пейтона «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Картина рассказывает о генетическом эксперименте, поставленном на животных, и его последствиях.



Джо Манганьелло – «Человек-паук»

В 2002 году Манганьелло сыграл Флэша Томпсона, школьного хулигана и врага главного героя Питера Паркера. Первоначально Манганьелло пробовался на роль Питера Паркера. Партнерами по фильму стали Тоби Магуайр, Кирстен Данст и Уиллем Дефо. В 2007 году Манганьелло сыграл в заключительной части «Человека-паука».



Джо Манганьелло – Дефстроук

В 2017 году Манганьелло сыграл в супергеройском блокбастере «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Его герой – Дефстроук (он же Слейд Джозеф Уилсон) – суперзлодей, антигерой и наёмный убийца. Недавно актер сообщил, что планируется к выходу сольный фильм про Дефстроука.



Джо Манганьелло – «Эволюция»

В 2016 году актер написал книгу «Эволюция. Как сломать ментальные стены и построить совершенное тело». В книге Манганьелло рассказывает о своей собственной методике – фитнес-программе, позволяющей обрести совершенное тело. Предисловие к книге написал Арнольд Шварценеггер.

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Джо Манганьелло – Личная жизнь

В 2015 году Джо Манганьелло оформил отношения с колумбийской актрисой Софией Маргаритой Вергара.