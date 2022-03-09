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Джеффри Дин Морган

Jeffrey Dean Morgan
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган Jeffrey Dean Morgan
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Дата рождения
22 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеффри Дин Моргана

Джеффри Дин Морган – американский актер, родился 22 апреля 1966 в Сиэтле в семье Сэнди Томас и Ричарда Дина Моргана. В старших классах Джеффри был лидером школьной баскетбольной команды и хотел стать профессиональным игроком в баскетбол, однако его планам не суждено было сбыться из-за серьезной травмы колена. После окончания школы Морган несколько лет зарабатывал писательским трудом, а также был художником-графиком и открыл в родном городе компанию, делавшую под заказ произведения изобразительного искусства.

Фильмы с Джеффри Дин Морганом

В киноидустрии Джеффри Дин Морган оказался довольно случайно и уже в возрасте 25 лет. Его приятель переезжал в Лос-Анджелес и попросил о помощи с перевозкой вещей, а Джеффри так понравился этот город, что он решил остаться и пробить себе дорогу в актеры.

На большом экране Морган впервые появился в 1991 году в триллере «Uncaged». Затем он исполнил эпизодические роли в известных телепроектах «Крутой Уокер», «Скорая помощь», «Параллельные миры», «Практика», «Военно-юридическая служба» и телефильме «В одно мгновение». Зрители в первый раз заметили актера в телешоу «Горящая зона», несмотря на то, что его персонажа доктора Эдварда Маркейза можно увидеть всего в 2 эпизодах. Следующие несколько лет Джеффри также участвовал в съемках по большей части телепроектов, самыми известными из которых являются «О. С. – Одинокие сердца», «Дефективный детектив», «Звёздный путь: Энтерпрайз» и «C.S.I. Место преступления».

Джеффри Дин Морган - «Анатомия страсти» и «Сверхъестественное»

Настоящая слава пришла к Моргану благодаря драматическому телесериалу «Анатомия страсти» (2005-2008), по сюжету которого его персонаж перенес серьезную операцию на сердце и закрутил роман с одной из врачей. Параллельно с «Анатомией» Джеффри также снимался в очень популярном сериале «Сверхъестественное», где ему досталась роль отца двух главных героев – братьев Винчестеров (их играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклз). Его персонаж был второстепенным, но был важной частью линии повествования. Проект нашел миллионы последователей по всему миру и поднял карьеру Моргана к новым высотам.

После длительного периода работы на телевидении актер решил сняться в большом кино. В 2007 году на экраны вышли сразу 5 фильмов с его участием: «Фред Клаус, брат Санты», «Каблуи», «Смерть в эфире», «P.S. Я люблю тебя» и «Дни гнева». Яркими проектами в его фильмографии стала романтическая комедия с Умой Турман «Случайный муж» и киноадаптация популярного комикса Алана Мура «Хранители»  режиссера «300 спартанцев» Зака Снайдера. В 2010 году Морган снова появился сразу в 5 картинах абсолютно разных жанров. Следующие несколько лет актер был занят на съемках как для телевидения, так и кино.

Джеффри Дин Морган - «Ходячие мертвецы»

Новая волна популярности пришла к актеру в 2016 году благодаря проекту «Ходячие мертвецы», американского постапокалиптического телесериала, основанного на одноименной серии комиксов и повествующего о  группе людей, пытающейся выжить во время зомби-апокалипсиса. Сериал выходит на экраны с 2010 года, Джеффри вошел в актерский состав в 7 сезоне. Сериал имеет очень высокие рейтинги, и был номинирован как лучшая драма на премию «Гильдии сценаристов Америки», премию «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный сериал — драма», а также был выдвинут в шести номинациях на премию «Сатурн», выиграв как лучший кабельный сериал.

Личная жизнь Джеффри Дин Моргана

По слухам Джеффри в молодости был женат, однако какие-либо подробности этого брака отсутствуют. На съемочной площадке сериалом «Косяки» он познакомился с актрисой Мэри-Луиз Паркер, их роман сопровождался постоянными скандалами и перемириями и продлился до 2008 года. С 2009 года Морган встречался с актрисой Хилари Бертон, а весной 2010 года у них родился сын Гас. Это был уже второй ребенок актер, а первый родила от него актриса Шерри Роуз, с которой у него был мимолетный роман, однако о существовании своего сына он узнал лишь в 2009 году, когда тому уже было 4 года. Сейчас актер в браке с Бертон, которая известна по роли Пейтон в молодежном серале "Холм одного дерева".

Интересные факты о Джеффри Дин Моргане

- Актер происходит из старинного валлийского рода, его дальними родственниками являются такие известные личности, как король Англии Эдуард III, король Кастилии Педро I, президент США Миллард Филлмор, актриса Кэтрин Хепберн и изобретатель Джордж Вашингтон Гейл Феррис младший.

- Джеффри Дин Морган – болельщик баскетбольной команды «Seattle Seahawks» из его родного города Сиэтла.

- Он постоянно участвует в благотворительных акциях и помогает беспризорным животным.

- Для роли в мелодраме «P.S. Я тебя люблю» актер научился играть на гитаре за всего лишь недельный курс занятий с педагогом.

- Мать Моргана является большой поклонницей сериала «Анатомия страсти»

- Его часто сравнивают с Хавьером Бардемом, а многие даже путают этих двух актеров

Фильмография Джеффри Дин Моргана
Вышка
Вышка
триллер 2022, Великобритания / США
0.0
Нечестивые
Нечестивые
ужасы 2021, США
6.0
Убийства по открыткам
Убийства по открыткам
драма, детектив 2020, Великобритания / США
5.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Пустыня
Пустыня
драма 2015, Мексика / Франция
6.0
Скорость: Автобус 657
Скорость: Автобус 657
триллер 2015, США
7.0
Экстрасенсы
Экстрасенсы
мистика, триллер 2015, США
7.0
Спасение
Спасение
вестерн, драма 2014, Дания
6.0
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