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Мирон Проворов
Miron Provorov
Киноафиша
Персоны
Мирон Проворов
Мирон Проворов
Miron Provorov
Дата рождения
11 июня 2013
Возраст
13 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Рыбинск, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Любовь преодолеет все
(2023)
7.4
Тайна Черной Руки
(2024)
7.0
Друг на час
(2023)
Фильмография Мирон Проворов
Весельчак У
фэнтези, семейный
2027, Россия
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Хрум
семейный
2027, Россия
Три поросенка
семейный
2027, Россия
Мухтар. Он вернулся
комедия, детектив
2026, Россия
Как Иван в сказку попал
фэнтези, семейный
2026, Россия
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Билеты
5.8
Малыш-каратист
комедия, семейный
2026, Россия
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6.6
Между нами химия
драма, комедия
2025, Россия
6.9
Баранкины и камни силы
комедия
2025, Россия
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