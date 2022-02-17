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Алексей Нужный

Алексей Нужный
Алексей Нужный
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Дата рождения
16 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Алексея Нужного

Содержание: 
Алексей Нужный - сценарист
Алексей Нужный - режиссер
Алексей Нужный - продюсер
  - Алексей Нужный - «Конверт»
  - Алексей Нужный – «Ольга»
  - ​​​​​​​Алексей Нужный –  «Я - худею!»
Алексей Нужный – Личная жизнь

Молодой сценарист, режиссер и продюсер Алексей Нужный родился а Йошкар-Оле 16 июня в 1984 года.  Детство  провел в Йошкар-Оле, республика Марий Эл. Ходил в спортивную школу по футболу. Здесь же закончил институт. Играл в КВН. В 21 год переехал в Москву. Закончил "Первую школу кино и телевидения»,  получил образование режиссера-документалиста, у мастера актера и режиссера Юрия Рашкина. Потом проходил обучение в Нью-Йоркской киноакадемии (NYFA) в Москве, у сценариста Пола Брауна (Paul Brown), в совокупности несколько лет. Немного у него же учился в Америке.  Хотел снимать документальное кино. Начинал как сценарист.

Свою первую короткометражку «Кеды» снял в 2009 г. В 2011 году победил в  конкурсе Jameson First Shot, который организовал Кевин Спейси и снял короткометражный фильм «Конверт». В 2013 г вместе со  сценаристом Николаем Куликовым («Легенда №17», «Экипаж», «Горько»), Сергеем Корнихиным (продюсер фильмов «Самый лучший день», «Как меня зовут») и продюсером и режиссёром Ильей Найшуллер («Хардкор») организовали свою кинокомпанию «Друг друга».


Алексей Нужный - сценарист

Начинал как сценарист с фильмов «ЛОпуХИ: эпизод первый» (2009 г),  далее были фильмы «Беременный» (2011 г.) и  «Мамы» (2012 г.), «Конверт» (2012 г. короткометражка), «Легок на помине» (2014 г.), «Право на любовь» (2014 г.), «Любовь: задание на лето»  (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражка), «Переводчик» (2015 г.), «Я худею» (2018 г.)


Алексей Нужный - режиссер

«Кеды» (2009 г., короткометражка), «Конверт» (2012 г. короткометражка), «Любовь: задание на лето»  (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражка), «Переводчик» (2015 г.), «Ольга»  (2016-наст.вр., сериал),  «Последнее видео на YouTube» (2016 г., мини-сериал),  «Короче» (2016 г.), «Ёлки-новые»  (2017 г.), «Я худею» (2018 г.)


Алексей Нужный - продюсер

Алексей выступил продюссером фильмов: «Любовь: задание на лето» (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражный), «Я худею» (2018 г.)


Алексей Нужный - «Конверт»

В 2011 году американский актёр Кевин Спейси заявил о начале конкурса Jameson First Shot, целью которого было открытие новых талантов в области кинематографа. Алексей Нужный прошел все этапы конкурса и стал режиссером и сценаристом короткометражного фильма о советском писателе Евгении Петрове, которого сыграл Кевин Спейси. В изначальном сценарии действия фильма происходят в 42-м году, но из за небольшого бюджета, события  перенесли в 85 год. Подготовка к съемкам длилась три недели, а сам съемочный процесс занял два дня.

«Я увидел Алексея, он пытался управлять работой оператора, размахивал руками, и неожиданно на меня нахлынуло ощущение абсолютного счастья. Я вдруг понял, как же это классно — вот передо мной стоит молодой человек, он приехал из России, он снимает кино, он так поглощён этим процессом!»  — Кевин Спейси,


Алексей Нужный – «Ольга»

Комедийный телесериал на канале ТНТ о жизни простой русской женщины. Производством сериала занимается компания Good Story Media. Главную роль в сериале исполняет Яна Троянова. «На данном этапе я чувствую свою «хорошую мышцу» в комедийном жанре, и считаю свой стиль и язык позитивным рассказом истории, которая включает в себя реализм и глубокие человеческие чувства, поэтому мне хочется оставаться в этом языке. Мне кажется, что сама по себе комедия – это очень важный способ развлечения в наше непростое время. А мне, как режиссеру, очень хочется развлекать зрителя. И удивлять человеческими чувствами и характерами» - Алексей Нужный.


Алексей Нужный –  «Я - худею!»

История про девушку, которую бросил парень и она решает похудеть на 15 килограмм, чтобы его вернуть, но это ей удается с большим трудом. Премьера фильма в России состоялась 8 марта 2018 года.


Алексей Нужный – Личная жизнь

Женат, жена Анна, старшая  дочь Санта,  в январь 2017 родилась вторая дочь.  Алексей ведет здоровый образ жизни. Вегетарианец. Есть аккаунт в инстаграм @nuzhny

Интересные факты о Алексее Нужном

Фильм «Конверт» выдвигался на «Оскар» в 2013-м году, прошел в длинный список претендентов, но на последнем отборе не попал в пятерку.

Похудел на 28 кг за полтора месяца.

В 2014 году стал вегетарианцем

Над картиной «Елки новые» работало 10 сценаристов, отобранных из 600 кандидатов. Работа велась в формате «комнаты сценаристов»

Фильмография Алексея Нужного
Пара из будущего
Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Обратная связь
Обратная связь
комедия 2020, Россия
7.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
7.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Переводчик
Переводчик
криминал, драма 2015, Россия
3.0
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Фотографии Алексея Нужного Все фотографии
Алексей Нужный на съемках сериала Алексей Нужный Алексей Нужный и Кевин Спейси Алексей Нужный
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30 декабря 2020 10:32
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