Содержание:

Алексей Нужный - сценарист

Алексей Нужный - режиссер

Алексей Нужный - продюсер

- Алексей Нужный - «Конверт»

- Алексей Нужный – «Ольга»

- ​​​​​​​Алексей Нужный – «Я - худею!»

Алексей Нужный – Личная жизнь

Молодой сценарист, режиссер и продюсер Алексей Нужный родился а Йошкар-Оле 16 июня в 1984 года. Детство провел в Йошкар-Оле, республика Марий Эл. Ходил в спортивную школу по футболу. Здесь же закончил институт. Играл в КВН. В 21 год переехал в Москву. Закончил "Первую школу кино и телевидения», получил образование режиссера-документалиста, у мастера актера и режиссера Юрия Рашкина. Потом проходил обучение в Нью-Йоркской киноакадемии (NYFA) в Москве, у сценариста Пола Брауна (Paul Brown), в совокупности несколько лет. Немного у него же учился в Америке. Хотел снимать документальное кино. Начинал как сценарист.

Свою первую короткометражку «Кеды» снял в 2009 г. В 2011 году победил в конкурсе Jameson First Shot, который организовал Кевин Спейси и снял короткометражный фильм «Конверт». В 2013 г вместе со сценаристом Николаем Куликовым («Легенда №17», «Экипаж», «Горько»), Сергеем Корнихиным (продюсер фильмов «Самый лучший день», «Как меня зовут») и продюсером и режиссёром Ильей Найшуллер («Хардкор») организовали свою кинокомпанию «Друг друга».



Алексей Нужный - сценарист

Начинал как сценарист с фильмов «ЛОпуХИ: эпизод первый» (2009 г), далее были фильмы «Беременный» (2011 г.) и «Мамы» (2012 г.), «Конверт» (2012 г. короткометражка), «Легок на помине» (2014 г.), «Право на любовь» (2014 г.), «Любовь: задание на лето» (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражка), «Переводчик» (2015 г.), «Я худею» (2018 г.)



Алексей Нужный - режиссер

«Кеды» (2009 г., короткометражка), «Конверт» (2012 г. короткометражка), «Любовь: задание на лето» (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражка), «Переводчик» (2015 г.), «Ольга» (2016-наст.вр., сериал), «Последнее видео на YouTube» (2016 г., мини-сериал), «Короче» (2016 г.), «Ёлки-новые» (2017 г.), «Я худею» (2018 г.)



Алексей Нужный - продюсер

Алексей выступил продюссером фильмов: «Любовь: задание на лето» (2014 г., короткометражка), «Петух» (2015 г., короткометражный), «Я худею» (2018 г.)



Алексей Нужный - «Конверт»

В 2011 году американский актёр Кевин Спейси заявил о начале конкурса Jameson First Shot, целью которого было открытие новых талантов в области кинематографа. Алексей Нужный прошел все этапы конкурса и стал режиссером и сценаристом короткометражного фильма о советском писателе Евгении Петрове, которого сыграл Кевин Спейси. В изначальном сценарии действия фильма происходят в 42-м году, но из за небольшого бюджета, события перенесли в 85 год. Подготовка к съемкам длилась три недели, а сам съемочный процесс занял два дня.

«Я увидел Алексея, он пытался управлять работой оператора, размахивал руками, и неожиданно на меня нахлынуло ощущение абсолютного счастья. Я вдруг понял, как же это классно — вот передо мной стоит молодой человек, он приехал из России, он снимает кино, он так поглощён этим процессом!» — Кевин Спейси,



Алексей Нужный – «Ольга»

Комедийный телесериал на канале ТНТ о жизни простой русской женщины. Производством сериала занимается компания Good Story Media. Главную роль в сериале исполняет Яна Троянова. «На данном этапе я чувствую свою «хорошую мышцу» в комедийном жанре, и считаю свой стиль и язык позитивным рассказом истории, которая включает в себя реализм и глубокие человеческие чувства, поэтому мне хочется оставаться в этом языке. Мне кажется, что сама по себе комедия – это очень важный способ развлечения в наше непростое время. А мне, как режиссеру, очень хочется развлекать зрителя. И удивлять человеческими чувствами и характерами» - Алексей Нужный.



Алексей Нужный – «Я - худею!»

История про девушку, которую бросил парень и она решает похудеть на 15 килограмм, чтобы его вернуть, но это ей удается с большим трудом. Премьера фильма в России состоялась 8 марта 2018 года.



Алексей Нужный – Личная жизнь

Женат, жена Анна, старшая дочь Санта, в январь 2017 родилась вторая дочь. Алексей ведет здоровый образ жизни. Вегетарианец. Есть аккаунт в инстаграм @nuzhny