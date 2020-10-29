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Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
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Дмитрий Дюжев
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Дата рождения
9 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Дмитрий Дюжев
Родился 9 июля 1978 года. Астрахань, СССР.
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Фильмография Дмитрий Дюжев
Ресторан по понятиям
криминал, комедия
2022, Россия
0.0
Этика долга
комедия, криминал
2022, Россия
0.0
Урфин Джюс возвращается
анимация
2019, Россия
6.0
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, анимация, семейный
2017, Россия
7.0
Огни большой деревни
комедия
2016, Россия
4.0
Разборка в Маниле
боевик
2016, США / Россия
5.0
Чемпионы
спорт, драма
2014, Россия
6.0
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