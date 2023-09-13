Тихон Жизневский возглавляет разношерстную рок-группу в трейлере фильма «Бременские музыканты»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер красочного приключенческого фильма «Бременские музыканты», основанного на всеми любимых советских мультфильмах.

Действие развернется в сказочной версии средневекового Бремена. Смелый Трубадур в исполнении Тихона Жизневского становится лидером группы бродячих артистов, в которую входят Пес (Роман Курцын), Кошка (Ирина Горбачева), Осел (Дмитрий Дюжев) и Петушок (Аскар Нигамедзянов). Однажды им доводится выступить при дворе самого Короля (Сергей Бурунов). Во время представления Трубадур знакомится с обворожительной Принцессой (Валентина Ляпина). После судьбоносной встречи девушка сбегает из дворца в компании музыкантов.

Чтобы вернуть беглянку, Король нанимает Сыщика (Константин Хабенский), который немедленно берется за дело. В ходе своих невероятных приключений Трубадуру, Принцессе и их друзьям также доведется иметь дело с разбойниками во главе Атаманшей (Мария Аронова).

Режиссером выступает Алексей Нужный. Производством занимаются Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и канал «Россия 1» при содействии Фонда кино. Съемки прошли в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Подмосковье.

В прокат «Бременские музыканты» выйдут 1 января 2024 года.