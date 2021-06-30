Ирина Горбачева – российская актриса театра и кино, родилась 10 апреля 1988 в Мариуполе (Донецкая область, Украинская ССР). С самых ранних лет Ирины ее родители знали, что она вырастет творческим человеком. Она была артистична и очень пластична, ей хорошо давались танцы и хореография, которыми она занималась в начальной школе. Девочка с детства мечтала стать актрисой, поэтому много трудилась для того, чтобы достичь своей цели. В 2006 году она поступила в знаменитый Театральный институт имени Щукина, где осваивала актерское мастерство под руководством театрального педагога Родиона Овчинникова. За время учебы в институте Ирина сыграла множество ролей в постановках Театра Вахтангова. Ей часто доставались главные роли, которые было достаточно сложно исполнить (к примеру, в постановках «Страх и нищета», «Сотрудники» и «Жанна Д’Арк»). В 2010 году Горбачева выпустилась и вошла в состав труппы Мастерской Петра Фоменко. В 2016 году Ирина была номинирована на престижную российскую театральную премию «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль» за спектакль «Сон в летнюю ночь».

Фильмы с Ириной Горбачевой

Впервые Ирина появилась на телеэкранах в одном из эпизодов сериала «Закон и порядок: Преступный умысел-3» (2008). В том же году состоялся ее кинодебют в триллере Романа Прыгунова «Индиго». Картина не получила высоких оценок, однако окупилась в прокате, а в 2009 году получила награду «MTV-Россия». Далее последовали роли в драме Компенсация (2010), где также сыграли Гоша Куценко, Владимир Епифанцев и Любовь Толкалина. В 2011 году за свою роль этой картине Горбачева получила свою первую кинонаграду, став лауреатом Забайкальского кинофестиваля, где ее отметили за лучшую женскую роль. Так актриса привлекла к себе внимание режиссеров, ей стало поступать много интересных предложений. В 2011 году Горбачева появилась в комедии «Моя безумная семья», а годом позже в российско-французской комедии «Бедные родственники» (2012). Также в 2012 Ирина снялась в военной драме с элементами фэнтези «Туман-2», все участники актерского состава которого стали узнаваемыми.

Одним из самых ярких проектов для актрисы стала роль в нашумевшем военно-историческом телефильме Леонида Пляскина «Молодая гвардия» (2015), новой экранизации романа Фадеева, где девушке досталась роль Ульяны Громовой. Также Ирину Горбачеву можно увидеть в картинах «Я умею вязать» (2015), «Преображение» (2015), «Балерина» (2017) и в одной из главных ролей в драме «Аритмия» (2017).

Ирина Горбачева – Instagram

Огромную популярность актриса получила благодаря социальной сети Instagram, где публикует свои юмористические скетчи, которые придумывает на ходу и записывает на смартфон. Актриса воплощает в жизнь различные образы, которые видит вокруг себя на улицах: легко одетой в мороз модницы, бабушки с любопытным внуком, озабоченной мамочки и др. Свои видео девушка может записать в метро, дома на кухне, в аптеке или другом месте, где она находится в момент импровизации. Ее аккаунт в Instagram является одним из самых просматриваемых в сети и имеет 1,7 миллионов человек подписчиков.

Личная жизнь Ирины Горбачевой

В марте 2015 года Ирина Горбачева вышла замуж за актера и выпускника РАТИ-ГИТИС Григория Калинина, известного по фильму «Туман» и сериалу «Остров».