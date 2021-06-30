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Ирина Горбачева

Irina Gorbacheva
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева Irina Gorbacheva
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Дата рождения
10 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Мариуполь, Украина
Личные связи
Григорий Калинин
Григорий Калинин
в браке с 2015 года
Биография Ирины Горбачевой

Ирина Горбачева – российская актриса театра и кино, родилась  10 апреля 1988 в Мариуполе (Донецкая область, Украинская ССР). С самых ранних лет Ирины ее родители знали, что она вырастет творческим человеком. Она была артистична и очень пластична, ей хорошо давались танцы и хореография, которыми она занималась в начальной школе. Девочка с детства мечтала стать актрисой, поэтому много трудилась для того, чтобы достичь своей цели. В 2006 году она поступила в знаменитый Театральный институт имени Щукина, где осваивала актерское мастерство под руководством театрального педагога Родиона Овчинникова. За время учебы в институте Ирина сыграла множество ролей в постановках Театра Вахтангова. Ей часто доставались главные роли, которые было достаточно сложно исполнить (к примеру, в постановках «Страх и нищета», «Сотрудники» и «Жанна Д’Арк»). В 2010 году Горбачева выпустилась и вошла в состав труппы Мастерской Петра Фоменко. В 2016 году Ирина была номинирована на престижную российскую театральную премию «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль» за спектакль «Сон в летнюю ночь».

Фильмы с Ириной Горбачевой

Впервые Ирина появилась на телеэкранах в одном из эпизодов сериала «Закон и порядок: Преступный умысел-3» (2008). В том же году состоялся ее кинодебют в триллере Романа Прыгунова «Индиго». Картина не получила высоких оценок, однако окупилась в прокате, а в 2009 году получила награду «MTV-Россия». Далее последовали роли в драме Компенсация (2010), где также сыграли Гоша Куценко, Владимир Епифанцев и Любовь Толкалина. В 2011 году за свою роль этой картине Горбачева получила свою первую кинонаграду, став лауреатом Забайкальского кинофестиваля, где ее отметили за лучшую женскую роль. Так актриса привлекла к себе внимание режиссеров, ей стало поступать много интересных предложений. В 2011 году Горбачева появилась в комедии «Моя безумная семья», а годом позже в российско-французской комедии «Бедные родственники» (2012). Также в 2012 Ирина снялась в военной драме с элементами фэнтези «Туман-2», все участники актерского состава которого стали узнаваемыми.

Одним из самых ярких проектов для актрисы стала роль в нашумевшем военно-историческом телефильме Леонида Пляскина «Молодая гвардия» (2015), новой экранизации романа Фадеева, где девушке досталась роль Ульяны Громовой. Также Ирину Горбачеву можно увидеть в картинах «Я умею вязать» (2015), «Преображение» (2015), «Балерина» (2017) и в одной из главных ролей в драме «Аритмия» (2017).

Ирина Горбачева – Instagram

Огромную популярность актриса получила благодаря социальной сети Instagram, где публикует свои юмористические скетчи, которые придумывает на ходу и записывает на смартфон. Актриса воплощает в жизнь различные образы, которые видит вокруг себя на улицах: легко одетой в мороз модницы, бабушки с любопытным внуком, озабоченной мамочки и др. Свои видео девушка может записать в метро, дома на кухне, в аптеке или другом месте, где она находится в момент импровизации. Ее аккаунт в Instagram является одним из самых просматриваемых в сети и имеет 1,7 миллионов человек подписчиков.

Личная жизнь Ирины Горбачевой

В марте 2015 года Ирина Горбачева вышла замуж за актера и выпускника РАТИ-ГИТИС Григория Калинина, известного по фильму «Туман» и сериалу «Остров».

 

 

Интересные факты о Ирине Горбачевой

- Рост Ирины – 172 см.

- На свою свадьбу с Григорием Каниным актриса нарядилась в черное платье, чему ее родственники даже не удивились, зная о том, что она не хочет следовать общепринятым правилам.

Фильмография Ирины Горбачевой
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Обратная связь
Обратная связь
комедия 2020, Россия
7.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Ральф против интернета
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
7.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
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30 июня 2021 17:12
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14 декабря 2020 19:21
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16 октября 2020 16:58
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«Идеальные ноги»: Ирина Горбачева показала точеную фигуру в купальнике Чувственный кадр появился в личном блоге артистки.
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3 августа 2021 13:08
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27 апреля 2021 09:51
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Связи
Григорий Калинин
Григорий Калинин
в браке с 2015 года
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