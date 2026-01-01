Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Максим Фадеев Maxim Fadeev
Киноафиша Персоны Максим Фадеев

Максим Фадеев

Maxim Fadeev

Дата рождения
6 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Композитор, Сценарист

Популярные фильмы

У края бездны 8.4
У края бездны (2024)
Триумф 7.2
Триумф (2000)
Кука 7.2
Кука (2007)

Фильмография Максим Фадеев

Жанр
Год
Авиатор 5.8
Авиатор Aviator
фантастика 2025, Россия
Смотреть трейлер
У края бездны 8.4
У края бездны
документальный, мини-сериал 2024, Россия
Бременские музыканты 6.3
Бременские музыканты Bremenskie muzykanty
приключения, комедия, семейный 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Песни 4.5
Песни
музыка, телешоу 2018, Россия
Савва. Сердце воина 4.5
Савва. Сердце воина Savva. Serdtse voina
семейный, анимация 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Голос. Дети 7.1
Голос. Дети
телешоу 2014, Россия
Наша Маша и волшебный орех 3.4
Наша Маша и волшебный орех Nasha Masha i Volshebnyy orekh
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
Смотреть трейлер
Кука 7.2
Кука Kuka
драма, мелодрама 2007, Россия
Триумф 7.2
Триумф Triumph
драма, криминал 2000, Россия
Затворник 4.6
Затворник Zatvornik
триллер 1999, Россия
Новости о Максим Фадеев
Максим Фадеев, Don Diablo, Ольга Бузова, Михаил Боярский, Feduk и полтора миллиона гостей: как прошел VK Fest 2018
Максим Фадеев, Don Diablo, Ольга Бузова, Михаил Боярский, Feduk и полтора миллиона гостей: как прошел VK Fest 2018
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
«Игорян как обычно – ни яиц, ни ума»: до финала «Первой ракетки» осталась 1 серия, а зрители уже требуют 2 сезон (но претензий все равно хватает)
«"Незнайка" будет большим хитом»: у нового фильма есть 3 козыря, которые даже «Чебурашку» оставят не у дел
Не стройте иллюзий насчет третьего сезона «Поднятия уровня»: верил, что посмотрю в 26-м, пока не увидел отчеты бухгалтерию создателей аниме
ИИ нарисовал героев «Первого отдела» — и это нечто: Брагин как с экрана, а Шибанов превратился в машину для убийств
«Черепашек-ниндзя» смотрели многие, а о трагическом финале мутантов знают единицы: в конце выжил один, и речь не о крысе
Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна
«Читаешь, читаешь, слова легкие» – а тест сложный: вспомните, кто из героев «Собачьего сердца» произнес 5 фраз
«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше