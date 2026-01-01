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Максим Фадеев
Maxim Fadeev
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Персоны
Максим Фадеев
Максим Фадеев
Maxim Fadeev
Дата рождения
6 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Композитор, Сценарист
Популярные фильмы
8.4
У края бездны
(2024)
7.2
Триумф
(2000)
7.2
Кука
(2007)
Фильмография Максим Фадеев
Жанр
Все
Анимация
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Музыка
Мюзикл
Приключения
Семейный
Телешоу
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2018
2015
2014
2009
2007
2000
1999
Все
10
Фильмы
7
Сериалы
3
Композитор
7
Сценарист
1
Режиссер
2
Актер
2
5.8
Авиатор
Aviator
фантастика
2025, Россия
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8.4
У края бездны
документальный, мини-сериал
2024, Россия
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6.3
Бременские музыканты
Bremenskie muzykanty
приключения, комедия, семейный
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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4.5
Песни
музыка, телешоу
2018, Россия
4.5
Савва. Сердце воина
Savva. Serdtse voina
семейный, анимация
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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7.1
Голос. Дети
телешоу
2014, Россия
3.4
Наша Маша и волшебный орех
Nasha Masha i Volshebnyy orekh
мюзикл, семейный, комедия, анимация
2009, Россия
Смотреть трейлер
7.2
Кука
Kuka
драма, мелодрама
2007, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
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7.2
Триумф
Triumph
драма, криминал
2000, Россия
4.6
Затворник
Zatvornik
триллер
1999, Россия
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