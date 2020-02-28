Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джон Кэрролл Линч

Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч John Carroll Lynch
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Боулдер, Колорадо, США
Рост
193 см
Биография Джона Кэрролла Линча

Джон Кэролл Линч родился 1 августа 1963 года в Боулдере, штат Колорадо, США. Детство будущего актёра прошло в Денвере. У него есть брат Дэниэл и сестра Нора. Как признавался сам Джон, стать актёром его подтолкнула постановка в школьном театре, где играл его брат. Джон так вдохновился спектаклем, что сразу записался в театральный кружок. В 1986 году окончил Американский католический университет со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Начинал свою актерскую карьеру в Театре Гатри, где проработал восемь лет. Его дебютом в кино стал фильм «Старые ворчуны», но известным актёр стал после небольшой роли в фильме братьев Коэн «Фарго». Его стали охотно приглашать в другие проекты, хотя в основном актёр играет второстепенные роли. По мнению многих зрителей и поклонников Линча, лучше всего ему удаются роли отрицательных персонажей и злодеев. 

В 1997 году он женился на актрисе Бренде Веле, с которой счастлив в браке уже более 20 лет. 

Актёр продолжает играть в театре, участвует во многих спектаклях в разных городах Америки. Также активно снимается в кино и сериалах, приглашают его и на главные роли в крупных проектах.

Интересные факты о Джоне Кэрролле Линче
  • Актеру часто приписывают родство с режиссером Дэвидом Линчем, но это ошибочно. Они только однофамильцы;
  • Режиссерский дебют Джона Кэролла – фильм «Счастливчик» – получил номинацию на премию «Сатурн» и положительные отзывы критиков;
  • У актёра двое приемных детей;
  • Озвучивал одного из персонажа в мультсериале «Американский папаша»;
  • Актёр был одним из преподавателей выпускной актерской программы в Университете Миннесоты;
  • Жена Джона Кэролла Линча старше его на 17 лет. Она также играла в труппе Театра Гатри, где начинал свою карьеру актер;
  • Джон Кэролл Линч был первым, на кого обратил внимание режиссер Дэвид Финчер, подбирая актера на роль Артура Ли Аллена в «Зодиаке». Тот видел его в «Готике» и был так впечатлен, что отдал роль ему.
Фильмография Джона Кэрролла Линча
Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография 2020, США / Великобритания / Индия
7.0
В погоне за Бонни и Клайдом
В погоне за Бонни и Клайдом
триллер, драма, криминал, детектив 2019, США
6.0
Частная жизнь
Частная жизнь
комедия, драма 2018, США
7.0
Счастливчик
Счастливчик
драма 2017, США
7.0
Чудеса с небес
Чудеса с небес
драма 2016, США
7.0
Основатель
Основатель
биография, драма, исторический 2016, США
7.0
Джеки
Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.0
Красотки в бегах
Красотки в бегах
комедия, боевик 2015, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Джона Кэрролла Линча Все фотографии
Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Викингов» Кэтрин Уинник спасет девушку сына от маньяка в новом сериале Кто еще может справиться с серийным убийцей?
Написать
28 февраля 2020 17:56
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши