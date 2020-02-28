Джон Кэролл Линч родился 1 августа 1963 года в Боулдере, штат Колорадо, США. Детство будущего актёра прошло в Денвере. У него есть брат Дэниэл и сестра Нора. Как признавался сам Джон, стать актёром его подтолкнула постановка в школьном театре, где играл его брат. Джон так вдохновился спектаклем, что сразу записался в театральный кружок. В 1986 году окончил Американский католический университет со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Начинал свою актерскую карьеру в Театре Гатри, где проработал восемь лет. Его дебютом в кино стал фильм «Старые ворчуны», но известным актёр стал после небольшой роли в фильме братьев Коэн «Фарго». Его стали охотно приглашать в другие проекты, хотя в основном актёр играет второстепенные роли. По мнению многих зрителей и поклонников Линча, лучше всего ему удаются роли отрицательных персонажей и злодеев.

В 1997 году он женился на актрисе Бренде Веле, с которой счастлив в браке уже более 20 лет.

Актёр продолжает играть в театре, участвует во многих спектаклях в разных городах Америки. Также активно снимается в кино и сериалах, приглашают его и на главные роли в крупных проектах.