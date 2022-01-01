Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про еду и кулинарное искусство
Киноафиша Подборки Фильмы про еду и кулинарное искусство

Фильмы про еду и кулинарное искусство

Все 37 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Экстремальная работа
Экстремальная работа
6.0
комедия, криминал
2019, Корея
Запретная кухня
Запретная кухня
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный
2019, США / Бразилия
Кухня. Последняя битва
Кухня. Последняя битва
7.0
комедия
2017, Россия
Восточная сказка
Восточная сказка
3.0
комедия, мелодрама, мюзикл
2017, США
Полный расколбас
Полный расколбас
5.0
комедия
2016, США
Основатель
Основатель
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, драма, исторический
2016, США
Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2015, США
Кухня в Париже
Кухня в Париже
7.0
комедия
2014, Россия
Повар на колесах
Повар на колесах
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2014, США
Пряности и страсти
Пряности и страсти
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2014, США
Сахар
Сахар
Смотреть за 1 рубль
6.0
документальный
2014, США
Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, комедия
2013, США
Немножко женаты
Немножко женаты
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2012, США
Шеф
Шеф
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2012, Франция
Повар для президента
Повар для президента
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, биография
2012, Франция
Сестра Италия
Сестра Италия
6.0
драма, комедия, семейный
2012, США
Любовь и кухня
Любовь и кухня
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама
2011, Великобритания
Кафе
Кафе
5.0
драма
2011, США
Письма к Джульетте
Письма к Джульетте
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама
2010, США
Ешь, молись, люби
Ешь, молись, люби
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2010, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Криминал Семейный Мелодрама Мюзикл Биография Драма Исторический Документальный Анимация Приключения Сказка Детектив Ужасы Триллер Фэнтези
Страна
Все Корея США Бразилия Россия Франция Великобритания Германия Австралия
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Герои следующей подборки умеют готовить так, что при одном взгляде на экран захочется побежать к холодильнику.

Пять самых «вкусных» фильмов про еду и ее приготовление

Настоящее кулинарное искусство – это не то, чем ежедневно занимаются миллионы домохозяек. Гастрономические изыски, которые творят шеф-повара, под силу лишь тем, кто долгие годы учился и совершенствовал свое мастерство. Главные герои подборки – те, кто постиг кулинарный дзен и не мыслит себя в другом месте, кроме как на кухне ресторана. А их главная цель – получить очередную звезду Мишлен.

Шеф

Французская комедия рассказывает о гастрономических пристрастиях повара по имени Жаки. Главную роль в фильме исполнил неподражаемый Жан Рено. Его герой обожает готовить и пробовать новые рецепты. Только на кухне, в окружении кастрюль и ложек, он чувствует себя на вершине блаженства.

Но не все шеф-повара готовы воспринимать его творческие порывы. Поэтому Жаки постоянно меняет рестораны, в которых работает. Однако его вторая половинка готовится к родам. Она не сможет и дальше обеспечивать бестолкового повара, который постоянно теряет работу.

И тогда Жаки приходится устроиться маляром.

Кухня. Последняя битва

Российская комедия продолжает сюжет популярного сериала. На этот раз главные герои встретятся в полнометражной ленте и сразятся за звание лучшей кулинарной команды на международном турнире в Сочи.

Шеф-повар Виктор Баринов недавно ушел на пенсию. С супругой Еленой он живет на даче. Но шеф в ожидании звонка из администрации президента. Он хочет стать одним из кремлевских поваров. Советник президента сообщает Баринову, что ему предстоит отстаивать честь российских кулинаров на международном конкурсе.

Но для этого вновь предстоит собрать всю команду.

Шоколад

Картина является экранизацией одноименного британского романа и была 5 раз номинирована на «Оскар». Действие переносит зрителей в маленький французский городок на рубеже 50-60-х годов. Здесь все привыкли к сдержанности и строгим правилам. Но однажды в жизнь захолустья ворвется Виенн с дочкой Анук.

Ее появление прервет размеренную жизнь городка. Эта женщина не соответствует их привычным представлениям, поэтому пугает жителей. Виенн открывает магазин шоколада, который готовит сама. Она обладает необыкновенными способностями и интуитивно чувствует, чего бы хотел тот или иной человек.

Со временем она становится для всех просто незаменимой.

Запретная кухня

Семейная комедия рассказывает историю подростка, который живет в Бруклине. Эйб воспитывается в семье еврейки и палестинца. Его родственники со стороны отца и матери готовы поубивать друг друга на почве идеологических разногласий. А сам мальчик мечтает только об одном – научиться готовить так же вкусно, как знаменитые шеф-повара.

Призвание Эйба – это кулинария. И он готов игнорировать все, что не касается этой темы. Родственники едва не устраивают драку прямо на дне рождения? Не беда!

Подросток находит отдушину в общении с новым другом Чико. Уличный повар – единственный, кто разделяет его увлечение кулинарией.

Пряности и страсти

Действие этой ленты, основанной на сюжете одноименного романа, начинается в Мумбаи. Владелец местного ресторана, которого все называют Папа, теряет почти все, чем дорожил. Во время погромов заведение сжигают, в огне гибнет его жена. Главный герой решает попытать счастья подальше от места, навевающего тяжелые воспоминания.

Вместе со своей семьей Папа отправляется в Лондон, а оттуда – через Ла-Манш. По дороге машина ломается, и семейство останавливается на ночлег в небольшом городке.

Здесь же продается заброшенный ресторан, который главный герой решает приобрести.

Выбор редакции
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши