Герои следующей подборки умеют готовить так, что при одном взгляде на экран захочется побежать к холодильнику.

Пять самых «вкусных» фильмов про еду и ее приготовление

Настоящее кулинарное искусство – это не то, чем ежедневно занимаются миллионы домохозяек. Гастрономические изыски, которые творят шеф-повара, под силу лишь тем, кто долгие годы учился и совершенствовал свое мастерство. Главные герои подборки – те, кто постиг кулинарный дзен и не мыслит себя в другом месте, кроме как на кухне ресторана. А их главная цель – получить очередную звезду Мишлен.

Шеф

Французская комедия рассказывает о гастрономических пристрастиях повара по имени Жаки. Главную роль в фильме исполнил неподражаемый Жан Рено. Его герой обожает готовить и пробовать новые рецепты. Только на кухне, в окружении кастрюль и ложек, он чувствует себя на вершине блаженства.

Но не все шеф-повара готовы воспринимать его творческие порывы. Поэтому Жаки постоянно меняет рестораны, в которых работает. Однако его вторая половинка готовится к родам. Она не сможет и дальше обеспечивать бестолкового повара, который постоянно теряет работу.

И тогда Жаки приходится устроиться маляром.

Кухня. Последняя битва

Российская комедия продолжает сюжет популярного сериала. На этот раз главные герои встретятся в полнометражной ленте и сразятся за звание лучшей кулинарной команды на международном турнире в Сочи.

Шеф-повар Виктор Баринов недавно ушел на пенсию. С супругой Еленой он живет на даче. Но шеф в ожидании звонка из администрации президента. Он хочет стать одним из кремлевских поваров. Советник президента сообщает Баринову, что ему предстоит отстаивать честь российских кулинаров на международном конкурсе.

Но для этого вновь предстоит собрать всю команду.

Шоколад

Картина является экранизацией одноименного британского романа и была 5 раз номинирована на «Оскар». Действие переносит зрителей в маленький французский городок на рубеже 50-60-х годов. Здесь все привыкли к сдержанности и строгим правилам. Но однажды в жизнь захолустья ворвется Виенн с дочкой Анук.

Ее появление прервет размеренную жизнь городка. Эта женщина не соответствует их привычным представлениям, поэтому пугает жителей. Виенн открывает магазин шоколада, который готовит сама. Она обладает необыкновенными способностями и интуитивно чувствует, чего бы хотел тот или иной человек.

Со временем она становится для всех просто незаменимой.

Запретная кухня

Семейная комедия рассказывает историю подростка, который живет в Бруклине. Эйб воспитывается в семье еврейки и палестинца. Его родственники со стороны отца и матери готовы поубивать друг друга на почве идеологических разногласий. А сам мальчик мечтает только об одном – научиться готовить так же вкусно, как знаменитые шеф-повара.

Призвание Эйба – это кулинария. И он готов игнорировать все, что не касается этой темы. Родственники едва не устраивают драку прямо на дне рождения? Не беда!

Подросток находит отдушину в общении с новым другом Чико. Уличный повар – единственный, кто разделяет его увлечение кулинарией.

Пряности и страсти

Действие этой ленты, основанной на сюжете одноименного романа, начинается в Мумбаи. Владелец местного ресторана, которого все называют Папа, теряет почти все, чем дорожил. Во время погромов заведение сжигают, в огне гибнет его жена. Главный герой решает попытать счастья подальше от места, навевающего тяжелые воспоминания.

Вместе со своей семьей Папа отправляется в Лондон, а оттуда – через Ла-Манш. По дороге машина ломается, и семейство останавливается на ночлег в небольшом городке.