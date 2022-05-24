Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Б.Дж. Новак
Б.Дж. Новак
B.J. Novak
О персоне
Фильмография
Новости
Б.Дж. Новак
B.J. Novak
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 июля 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ньютон, Массачусетс, США
Рост
174 см
Биография Б.Дж. Новака
Родился 31 июля 1979 года. Ньютон, Массачусетс, США.
Развернуть
Фильмография Б.Дж. Новака
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Радиоведущий расследует смерть своей подруги в трейлере комедии «Месть»
Автор фильма и исполнитель главной роли Б.Дж. Новак иронизирует над людьми, склонными верить в теории заговора.
Написать
24 мая 2022 11:05
Драматический сериал-антология «Платформа» получил первый трейлер
Сериал выйдет на экраны 16 сентября.
Написать
16 августа 2021 13:44
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине