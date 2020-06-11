Меню
Трейлеры
Основатель. Дублированный трейлер
Основатель. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 июня 2020
Основатель
– Фильм расскажет о жизни Рэя Крока, человека создавшего самую известную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s.
7.3
Основатель
биография, драма, исторический, 2016, США
