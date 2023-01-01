Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Основатель Основатель
Киноафиша Фильмы Основатель Основатель, 2016: актеры и роли
The Founder Основатель 2016 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Основатель, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ли Хэнкок Джон Ли Хэнкок John Lee Hancock
В ролях
Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Ник Офферман Ник Офферман Nick Offerman Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч John Carroll Lynch Грифф Ферст
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши