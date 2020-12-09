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Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
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Александр Ильин мл.
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Дата рождения
22 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Александра Ильина мл.
Родился 22 ноября 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Ильина мл.
День города
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма
2018, Россия
5.0
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.0
Блокбастер
криминал, комедия
2017, Россия
6.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Обмен
комедия, драма, короткометражный
2017, Россия
4.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Переводчик
криминал, драма
2015, Россия
3.0
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Написать
9 декабря 2020 15:15
Интервью с Александром Ильиным-мл. о фильме «Легенда о Коловрате»
В конце ноября в российском прокате появится картина «Легенда о Коловрате» (производства кинокомпании "Централ Партнершип" и "Киностудии КИТ"). Это первый в нашей
Написать
28 октября 2017 10:52
Презентация фильма «Легенда о Коловрате» прошла в Старой Рязани
15 июля в Городище Старая Рязань состоялась презентация предстоящего отечественного блокбастера «Легенда о Коловрате», которая прошла в рамках патриотического праздника «Старая
Написать
18 июля 2017 01:14
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