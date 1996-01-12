Виталий Андреев родился 12 января 1996 года в Санкт-Петербурге. С раннего детства профессионально занимался хоккеем, но, когда ему исполнилось 12 лет, решил попробовать себя в футболе. К сожалению, из-за травм спортивную карьеру пришлось прекратить. Тогда он поступил в актерскую школу «Аврора», где педагоги, видя его успехи, посоветовали поступать в театральный институт. Что Виталий успешно и осуществил, с первой попытки поступив в РГИСИ (класс Ю.М. Красовского). После окончания института в 2017 году был принят в стажерскую группу Малого драматического театра, художественным руководителем которого является Лев Додин. Карьера молодого актера стартовала в театре успешно, он играл в спектаклях «Бесплодные усилия любви», «Муму», «Братья и сестры», «Жизнь и судьба» и других.

Свою первую роль в кино Петр сыграл в эпизодической роли в сериале «Тест на беременность». Известность ему принес сериал «Трудные подростки», который был назван прессой «Лучшим интернет-сериалом». В нем актёр играет роль талантливого подростка Филиппа.

Виталий активно снимается в кино, играет в родном МДТ в Петербурге, открыто рассказывает про свою личную и актерскую жизнь. Актёр мечтает об интересных ролях, делает свои первые шаги в киноиндустрии.