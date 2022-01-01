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Вилен Бабичев

Вилен Бабичев
Вилен Бабичев
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Дата рождения
11 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Биография Вилена Бабичева

Родился 11 мая 1971 года. Полтава, СССР (Украина).

Фильмография Вилена Бабичева
Образ художника
Образ художника
документальный, комедия 2021, Россия
0.0
Кома
Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.0
Полина: Станцевать свою жизнь
Полина: Станцевать свою жизнь
драма 2016, Франция
6.0
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.0
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