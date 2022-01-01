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Вилен Бабичев
Вилен Бабичев
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Вилен Бабичев
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Дата рождения
11 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Биография Вилена Бабичева
Родился 11 мая 1971 года. Полтава, СССР (Украина).
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Фильмография Вилена Бабичева
Образ художника
документальный, комедия
2021, Россия
0.0
Кома
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
7.0
Полина: Станцевать свою жизнь
драма
2016, Франция
6.0
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
7.0
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