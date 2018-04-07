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Тренер 2018 / Россия
7.8 Оцените
190 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Тренер»

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Наша рецензия

Уйти красиво у Юрия Столешникова не получилось. Из «Спартака» его турнули с волчьим билетом. И с дисквалификацией на год. А для футболиста в 34 года, пусть и титулованного, такие «подарки судьбы» – приговор. Хотя турнули его, вообще-то, за дело. Мало того, что он не сумел пенальти забить (пижонство банальное помещало), он еще и драку на поле «организовал». Фанат какой-то пристал к нему с риторическим вопросом: «Не, ну а кто так бьет?!»…

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Людмила Захарова 7 апреля 2018, 08:34
Зачем сразу писать Козловскому ,что русские злобные и хамоватые после отзывов о трейлере. В своих высказываниях он еще хамоватее. Такие уличные слова, столько также злобы. Он такой же как все.Критику надо воспринимать достойно.Люди посмотрят и оценят фильм.Фильм Матильда принес столько шума. Я смотрела. Красиво и все. Может и Тренер не оставит впечатлений.Я разочарована в Козловском. У Познера показался не дураком
7 апреля 2018, 08:34 Ответить
Styusha-15 14 апреля 2018, 19:50
Оценка
Посчастливилось увидеть предпремьерный показ фильма в Екатеринбурге. Фильм презентовал сам Данила Козловский перед началом сеанса. Остались в восторге от музыкального сопровождения, игры актеров, испытанных чувств и эмоций, как будто сами попали на стадион во время ЧМ. "Тренер" Обязателен к просмотру! Данила, так держать! Ждем новых картин!
14 апреля 2018, 19:50 Ответить
Александра Калюта 20 апреля 2018, 23:41
Оценка
Очень понравился. Хороший фильм, о душевном и жизненном. Были моменты подкатывала слеза, в целом здорово снято для рус.кино.Спасибо, Даниле. Говорите о важном, снимайте, развивайте потенциал.

Красивая музыка, хорошая игра актеров. Жизненно показано отношение людей к спорту и ценностям пожалуй. Это и грустно и хорошо, что ктото снимает и говорит о таких вещах. Да и в целом как вера 1, может перевернуть души других.
20 апреля 2018, 23:41 Ответить
SOLNCE MY 21 апреля 2018, 07:52
Фильм в нужное время и в в нужном месте. В год проведения Чемпионата мира по футболу и на красивейшие стадионе города Краснодара
Горжусь за Кубань и за Галицкого построившего стадион. Здание похоже на Колизей и думаю также войдет в историю архитектуры современности.Фильм о силе духа, командной сплоченности и необходимой поддержке как болельщиками играков, так и любимыми. советую получить удовольствие
21 апреля 2018, 07:52 Ответить
Алексей )) 21 апреля 2018, 09:33
Оценка
Ноормальный фильмец, зря так критикуют Данилу Козловского, мне фильм очень понравился).Сюжет и игра актеров на высоте
21 апреля 2018, 09:33 Ответить
Ваграм Мурадян 21 апреля 2018, 09:59
Оценка
Фильм не оправдал свожи ожидания 👎🏼
21 апреля 2018, 09:59 Ответить
Olena 21 апреля 2018, 12:36
Оценка
Достойный фильм. Сильный. Спасибо за саундтрек отдельное: Калео, Имэджин драгонс, ДДТ. Потрясающие съёмки, великолепная игра актеров. Козловский молодец и как актер и как режиссер. Вообще вся спортивная серия фильмов последних лет вселяет веру, что наш кинематограф снова интересен, снова может вызывать сильнейшие эмоции, и среди них нет ни скуки, ни отвращения. Фильмы хочется пересматривать.
21 апреля 2018, 12:36 Ответить
Анастасия Каргаполова 21 апреля 2018, 12:37
Фильм очень понравился! Хотя не фанат футбола. Данила - большой молодец! Побольше бы таких хороших фильмов
21 апреля 2018, 12:37 Ответить
Мария Корельская 21 апреля 2018, 18:12
Оценка
Фильм супер!!!
21 апреля 2018, 18:12 Ответить
Katerina Pletnikova 21 апреля 2018, 19:28
Оценка
Очень крутой фильм. Стоит посмотреть😍
21 апреля 2018, 19:28 Ответить
Evgenia Pitinova 21 апреля 2018, 19:28
Ходили на фильм всей семьёй , с тремя детьми.Всем фильм очень понравился!Я, к футболу ,отношусь спокойно,но после фильма,казалось,побывала на стадионе!!!! Особенный респект, музыкальному оформлению фильма!!!Сцены продуманы до мелочей, город Новороссийск снят так,что хочется там жить!
В фильме много "изюменок",он снимался с большой самоотдачей.Данила,МОЛОДЕЦ! Ждём новых фильмов!!!
21 апреля 2018, 19:28 Ответить
https://intrade.bar/68731 21 апреля 2018, 21:09
Оценка
фильм одного актера про незаслуженного героя . не ясно что он сделал для команды, чтобы та начинала побеждать . не ясно что сделала команда, чтобы начать побеждать (не ясно ,что произошло такого ,что команда захотела побеждать) . тем не менее не худшее российское кино - хороший саундтрэк к фильму, неотталкивающая картина
21 апреля 2018, 21:09 Ответить
natulya113 23 апреля 2018, 09:13
Оценка
Фильм шикарный! Данила талант. При подготовке к фильму консультировал саи Леонид Слуцкий, наш земляк (волгоградец). Участвовали настоящие футболисты и спортивные комментаторы. Вторые дали высокую оценку готовой работе, тк в фильме показан настоящий футбол. Сюжет, приемы съемок, работа артистов.. Все на высшем уровне!
23 апреля 2018, 09:13 Ответить
Сергей Луговской 23 апреля 2018, 13:35
Оценка
Очень хороший фильм. Для молодёжи, что бы больше уделяли время спорту. Для все есть, что подчерпнуть, взять на заметку для себя и т.д. .........
23 апреля 2018, 13:35 Ответить
Андрей 23 апреля 2018, 22:41
Оценка
хороший фильм!
обратил внимание сколько приближенных к современному футболу людей только в самом фильме задействовано - хорошая идея!
Данила молодец, как продюсер и идея хорошая, ну и как актёр.
не буду сравнивать ни с "Легендой 17", ни с "Движением вверх" - рекомендую посмотреть фильм тренер многим!
в некоторые моменты был рад, что люблю и болею за футбол!
8 баллов из 10ти!
23 апреля 2018, 22:41 Ответить
Юлия Тимошенко 24 апреля 2018, 16:50
Оценка
Нет слов,одни эмоции. Это один из лучших фильмов нашего кинематографа
24 апреля 2018, 16:50 Ответить
Olga Vereshchinskaya 24 апреля 2018, 22:01
Оценка
Фантастика же!!! Данила красавчик💪🏻
Спасибо за фильм👍🏻🔥
24 апреля 2018, 22:01 Ответить
miledi-kor 25 апреля 2018, 23:25
Оценка
Фильм шикарный, произвел сильное впечатление!
25 апреля 2018, 23:25 Ответить
miledi-kor 25 апреля 2018, 23:26
Оценка
Шикарный фильм!
25 апреля 2018, 23:26 Ответить
Жанна Струтинская 26 апреля 2018, 01:28
Оценка
10/10 !!!!!!!!!!!!!!!!
26 апреля 2018, 01:28 Ответить
Дина 26 апреля 2018, 07:23
Оценка
удивительно,но трейлер мне абсолютно не понравился,думала будет гэ*, а оказался хороший фильм!)
26 апреля 2018, 07:23 Ответить
kng_dafna 26 апреля 2018, 07:47
Оценка
Наталья.
Отличный фильм. Трелер абсрлютно не передает атмосферу и душевность фильма. Прекрасное музыкальное сопровождение, свежие сюдетные линии и акценты, великолепная игра актеров, снято ОЧЕНЬ красиво!!! Шли на фильм с надеждой что понравится, но опасением что будет пафос. Даже муж был в восторге, и (как писали в отзывах) даже у него навернулась скупая мужская слеза. После фильма мне захотелось пойти посмотреть матч, а сыну поиграть в футбол!!!
26 апреля 2018, 07:47 Ответить
anglarn 27 апреля 2018, 21:06
Оценка
Супер -супер! Одни положительные эмоции! Снят классно! Плакала! Очень хороший добрый фильм! Данила талантище ! Поздравляю с прекрасной успешной первой работой!!!!
27 апреля 2018, 21:06 Ответить
karolinka---008 27 апреля 2018, 23:39
Оценка
Фильм отличный! Как сходила на футбольный матч. И поплакать и посмеяться!
27 апреля 2018, 23:39 Ответить
Павел Князьков 28 апреля 2018, 09:02
Оценка
Фильм ужасный, жаль потраченных денег .
28 апреля 2018, 09:02 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 29 апреля 2018, 20:09
я так и не понял что так сильно мотивировало игроков метеора? неужели то что у них мяч на время отобрали а болельщики придумали новую кричалку?
29 апреля 2018, 20:09 Ответить
Ольга Балакина 30 апреля 2018, 09:12
Оценка
Очень классный фильм! Советую
30 апреля 2018, 09:12 Ответить
Vladimir Kozlov 30 апреля 2018, 09:42
Фильм создан на скорую руку. На протяжении всего фильма видны белые нитки , которыми сшивали фильм из отдельных не связанных общей идеей фрагментов. Да и идея просматривается одна-необходимо привить любыми способами (но не качественной игрой футболистов) любовь к футболу (Российскому). Ну кто будет отдавать приличные деньги что бы посмотреть не приличную игру наших футболистов на предстоящих играх?
Отдельно о сцене перехода взаимоотношений главных героев на более качественный уровень (кстати фильм 6+). Такое ощущение, что хотели привить детям отвращение к красивому и прекрасному, что происходит между близкими людьми (то ли в подъезде, то ли в туалете это происходит и так отвратительно). Можно же было красиво показать всё. Уж лучше никак, чем так. Да и нужна ли была там эта сцена?
Сцена с пьяным тренером вообще жуть. Выбрали расхожее клише-когда русский человек ну очень переживает, то он нажирается как свинья и тогда окружающие проникаются.
30 апреля 2018, 09:42 Ответить
Юлия Попова 30 апреля 2018, 14:20
Оценка
Очень понравился фильм.Спасибо огромное!!!Ждём от Вас новых фильмов,радуйте нас.
30 апреля 2018, 14:20 Ответить
alex 30 апреля 2018, 16:18
нормальное кино.
понравилось.
про футбол чего-то рассказали, спасибо.
про фанатов тоже. и песню со словами Тагора им хорошую дали спеть.
финальная песня про смерть и водку не понравилась.
актёр Смоляков запомнился своим "так не интересно".
Ильин - душка!
рекомендую смотреть.
!НО пару раз детское ухо может резануть пара глаголов типа пипи-кака
30 апреля 2018, 16:18 Ответить
Тимур Сахапов 30 апреля 2018, 21:03
«Тренер: Реалии российского кино и футбола»
В стране, где футбол - это главный повод, чтобы посмеяться, где большая часть коррупционных схем проходит именно через футбольную сферу, а государство в принципе закладывает всё, что можно, лишь бы не вкладываться в это, выпускать фильм в год чемпионата мира было рисковым и смелым делом. Данила Козловский обладал железным терпением, чтобы выслушивать все упрёки и назидательства со стороны коллег и вечно ругающих зрителей, чтобы в здравом уме и адекватном состоянии подходить к намеченной дате - 19 апреля. Дате своего дебюта в качестве полноценного режиссёра российского кинематографа. Признаться, честно, получилось неплохо.

Данила Козловский - эталон современного русского кино. В наше время, в фигуре Данилы создан не просто образ талантливого и перспективного актёра - сейчас это тот, на кого хочет ходить российский зритель. Для тридцати двух лет Козловский может похвастать внушительной актёрской карьерой: И у Найшуллера снялся, и был прообразом великого хоккеиста, и с большинством отечественных звёзд переснимался. Когда перспектив в России не осталось, а пробиваться в мир Запада оказалось затруднительно, Данила понял, что развиваться нужно в другом русле. Основав компанию «DK Entertainment», режиссёр Данила Козловский представляет спортивную драму «Тренер».

За последнее время наш кинематограф превращается в один сплошной сборник спортивных драм. В конце прошлого года «Движение вверх», в начале этого - «Лёд». Оба были больше про драму, нежели про спорт, но сути не меняет - кино движется в этом популярном направлении и весьма неплохо. Неважно, что первый вышеперечисленный фильм слегка приврал в истории, а второй был чересчур «милым и сопливым», «Тренер» отбросил все сомнения неудачного произведения. Данила Козловский рисует интересную, хоть и примитивную, историю спортсмена, однажды облажавшегося, а впоследствии ставшего всенародным героем. Ничего не напоминает, когда читали это? Да, таких историй полно, потому Даниле было важно, чтобы уникальность его истории не переросла в банальность. Но в отличие от многих драм, Козловский создал собственный принцип, в котором прописал историю, жизнь и героя, кардинально отличающиеся от всех других. Что ещё отличает картину Козловского от других - желание режиссёра выступить перед людьми впервые. Хоть и говорят, что первое мнение ошибочно, в России все иначе: «Как впервые себя покажешь - так и будут относиться в дальнейшем - либо хейтеть, либо восхвалять».

Российский футбол вещь удивительная, снимать фильмы про него можно хоть каждый месяц - найти про что вполне нетрудно. «Тренер» - это тот фильм, который раскрывает внутреннюю кухню на все сто. И хоть фильм больше устремлён на драму, которая крутится вокруг героя Козловского и Ольги Зуевой (Вари), режиссура не забывает показать футбол, ради которого многие пришли на сеанс. За два часа «Тренер» успевает показать все, кроме самого футбола. Да, футбола здесь на один полноценный тайм, если суммарно воссоединить все, что было показано в фильме. Зато Юрий Столешников, так зовут героя Козловского, показывает все, что присуще футбольному процессу - тренировки, ругательства, уличение в сливе матча, даже трансфер за десять минут по телефону успевает оформить. Вообще, творение Козловского - это реалии нашего искромётного футбола. Договорные матчи, ненужность футбола в регионах, жестокие условия «дедовщины» в низших лигах игры. Как сказал герой Виктора Вержбицкого: «Футбол - трёхслойная куча говна. Никому он здесь не нужен». Столешников в эти слова не верит, а ведь оно (в регионах) на самом деле так.

Вместе с сюжетом не стоят на месте герои, которые развиваются последовательно с событиями. Понятное дело, что основное внимание сосредоточено на любовной линии, которая откровенно глупа, но мила. Смотреть интересно, но переживать... не более. Столешников развивается сам, показывая зрителю наивность и мудрость, как основу характера в его действиях. К сожалению, все не очень удачно обстоит с командной игрой. Можно сказать, что над командой поиздевались, прописав такие отношения в сценарии. То, что происходит с главным тренером и игроками - начальная школа, четвёртый класс. Думаю, объяснять почему именно четвёртый класс ненужно. Но для тех, кто все-таки не понял: Их отношения хоть и представляют собой что-то человеческое, но выглядят настолько детскими, что хочется смеяться. Все-таки не так происходят рабочие разговоры в ФНЛ.

Вердикт. Достойный режиссерский дебют – всё, что можно сказать про картину Данилу Козловского. Без преувеличения, это лакомый кусочек для всех любителей мелодрамы и футбола, а если являетесь фанатом и того, и другого – то «Тренер» - просто космос для вас. Естественно, каждый фильм не без огреха и этот тоже. Такие мелкие незначительства, как тряска видеокамеры и недостаточность футбольной игры не слишком портят впечатление. Хотя, первое иногда причиняет небольшие неудобства. Но всё-таки, увидеть данную картину стоит, хотя бы один раз. Оно того заслуживает.

Мало кто понял истинную суть того, что хотел донести Козловский через свой фильм. Приехав в Новороссийск совсем зеленым тренером, он пробивается к своим парням и городу через «веру». Нет, не ту, которой починяются многие, а той вере, что является вторым чудом для каждого человека. Это бред, по крайней мере, так всё выглядит, но что ещё остается человеку, лишившемуся всего и год проведшему в грязи. Пожалуй, только верить, что грязь ещё можно отмыть и выплыть из этого дерьма.
30 апреля 2018, 21:03 Ответить
Наталия Драган 2 мая 2018, 16:30
фильм ТРЕНЕР
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2 мая 2018, 16:30 Ответить
Наталия Драган 2 мая 2018, 16:34
в ответ на сообщение Наталия Драган от 2 мая 2018, 16:30
СПАСИБО Даниле (отчест.) Козловскому за фильм &quot;Тренер&quot;.Молодой (во всех отношениях) затронул столько проблем и предложил решения.Возьму внука и еще раз с ним посмотрю.СПАСИБО!
2 мая 2018, 16:34 Ответить
um007 2 мая 2018, 17:03
Оценка
Тренеруй волю с молоду
Те, кто читал мои рецензии, знают, что я пишу в основном по темам, которые мне близки и знакомы изнутри. Например, футбол. Я был знаком с Эдуардом Стрельцовым. Вот часть главы из моей первой книжки «Maximych.ru» (2003 г.): «Как-то в году 1978-1979 мне по работе пришлось быть на очередном свещании. Сразу же после отчетного доклада мы с рядом коллег вышли покурить. «Ну, что, здесь пиво попьем или куда-нибудь поедим?» - спросил кто-то из нас. «А поехали-ка к Эдику Стрельцову»,- сказал один из приятелей, - «Он сейчас точно дома. Посидим. Эдик рассказчик интересный. Сейчас позвоню». Мы быстро добрались до Курского вокзала, где в известном доме, в котором находился популярный тогда в Москве магазин «Людмила», жил Эдуард Стрельцов. Дверь в квартиру открыл сам Эдуард. Он был в длинных зеленых трусах с белой полоской, красной майке и несколько помят. Наш знакомый быстренько всех представил Эдику, и мы прошли в гостиную. Начали выкладывать из кейсов продукты и бутылки на журнальный столик. Эдик тоже засуетился. У него в холодильнике оказался шмат отличного сала, присланного с Украины, трехлитровые банки с капустой и вишневым компотом. Все это вместе взятое с принесенными нами продуктами быстро было засервировано на стол. Стрельцов достал из серванта маленькие чешские кружечки, «под хрусталь», с ручками. Мы присели к столу. Огляделись. Квартира была просторная, трехкомнатная, хорошо обставленная импортной мебелью. На полу ковры, на стенах и шкафах различные регалии Эдуарда – медали, кубки, дипломы, грамоты. На фоне розовых, тоже импортных, обоев выделялся плакат с изображением на газоне стадиона Герда Мюллера с женой, одна грудь которой была обнажена. По плакату размашистая дарственная подпись «Эдику от Мюллера» (по-немецки). - Здорово живешь. Квартира отличная, - был наш комментарий к увиденному. - Борода дал за дубль в чемпионате и кубке, - ответил Эдик. – Наливайте, что так сидим? «Борода» - это тогдашний директор ЗИЛа Бородин, очень известный в стране и влиятельный человек. Разлили по полной кружечке, грамм по сто двадцать. Дружно выпили и устремились к закуске. Все. Кроме Эдика. Он просто закурил и повесил на губу папироску «Прибой». - Закусывай, Эдуард. - Пока не хочу. За эту квартирку пришлось попотеть. Мы чемпионат выиграли. Пришел в Бороде и говорю, что квартира нужна. Плохо, тесно живу. А тот отвечает, что если дубль сделаем – будет мне квартира. За кубок играли в Баку с «Нефчи». Нас в новой гостинице поселили. На улицу не пускают. Гостиница – автобус – тренировка – автобус – гостиница. Вот и все. Поздно вечером, да ночью уже, мне в дверь номера постучал вышибала с вестибюля: «Тебя там ждут, спустись». Спускаюсь. Стоит Баня (Анатолий Банишевский), больше никого. Баня на пальце три ключа от «Волжанок» крутит: «Эдик, отдайте Кубок. Тут ключи тебе, Валентину и еще кому – сами решите». «Не могу, - говорю. – Мне Баня, квартиру Борода обещал за Кубок. Когда еще такого дождусь». «Квартира в Москве – это святое. Я ребятам объясню»,- ответил Баня. Ну, а на завтра мы легонько там выиграли. Борода слово сдержал. Жена довольна. Налили еще по кружечке. Эдик опять закусывать не стал, лишь «Прибой» закурил. - Хорошие кружки. Я их из Чехословакии привез. Было двенадцать штук, да половину за десять лет побили. Они у меня с 1968 года. Мы тогда в чемпионате Европы в Праге с чехами играли. Сразу после событий. Полный стадион полиции, солдат. Когда мы из раздевалки выходили, нас щитами прикрывали. Камни летели, бутылки. Весь стадион орал, что русские сволочи, что нас прибить надо. Когда играли, то чехи такое творили! На меня прямо охоту устроили. Потом полтора месяца травмы лечил. Но все же им «кузькину мать» показали! Загоняли бедных. Они к концу первого тайма уже ногами едва ворочали. Памятные кружечки. Чего ж они пустуют? Налили по третьей. Сальце было отменным, розовым, и с капустой шло хорошо. Но Стрельцов и после третий не стал закусывать, лишь компоту вишневого прямо из банки отхлебнул. - Эдик, а что это за чудо – медведь с твоей головой? – спросил кто-то, показывая на деревянную статуэтку, стоящую на горке. - Это мне болельщики на зоне подарили. Здорово кто-то вырезал, похож. Я, когда после зоны на вольное поселение вышел, там за военный округ играл. Форму набирал. - Тогда тебя ведь здорово подставили. -Когда та групповуха случилась, наши ребята и руководство команды, уговорили все на себя взять, как на молодого. Обещали быстро вытащить. Да зоны я почти и не видел. Спортом там с зеками занимался. Качался. Все равно обидно. Я оттуда еще один подарок приволок. Эдик встал и сразу стало видно, что он уже здорово «на мази». Откуда-то с антресолей Эдик вытащил огромный бивень мамонта. «Вот ты, Юра, геолог. У вас, наверно, есть, где его разрезать. Давай браслетов наделаем, будем девочкам дарить или продадим», - уже заплетающимся языком выговорил Эдуард и попытался всучить мне этот бивень. Я его в руках подержал – килограмм сорок. Вернул, объясняя, что лучше пусть на память будет у Эдика, а то испортим и дело с концом…» Был знаком по ипподрому с Игорем Нетто. Был в хинкальной в Тбилиси у Михаила Месхи. Работал управделами у Министра Калюжного, который был председателем попечительского совета московского «Торпедо» … В общем , я в теме. Теперь по «Тренеру». Отличный дебют Данилы Козловского как режиссера, сценариста. Фильм заставляет сопереживать главному герою, его команде, болельщикам вымышленного «Метеора». Не повезло Даниле по времени. Года три назад это была бы просто бомба. Но по стране уже с ломовым успехом прокатились «Легенда №17», «Время первых», «Движение вверх», «Лед» и др. Но это не умоляет достоинств фильма. Они в прекрасном ансамбле актеров, в дивной операторской работе, в теме сюжета… Просто блестяще играет маленькую роль Владимир Ильин. Талантище! Только что играл С.П. Королева, а здесь пьяницу-тренера, понимающего о футболе всё! Как всегда хорош Андрей Смоляков. Как всего в двух эпизодах он показал всю жизнь отца, отданную сыну! Мэр города в исполнении Виктора Вержбитского тоже хорош. За 13 лет мэрства остался только цинизм в душе, казалось. Но русская вера и гордость побеждают и этого человека. Молодец Ирина Горбачева. Из её 12 фильмов, к глубокому сожалению, это первый, что я посмотрел. Не стандартно и по характеру и по страстям человеческим. А могла бы быть при папе мажоркой. Сюжет поначалу кажется тривиальным. Всё где то мелькало по настроениям в других, вышеперечисленных фильмах. Но тема любви к своей малой родине, к городу в ватаге громил-болельщиков передана Козловским-режиссером здорово и с хорошими находками, типа хора на моле. Отдельно об Ольге Зуевой. Трогательно, чисто, непорочно. Думаю, что Даниле в человеческом плане очень повезло с Ольгой, не только как с актрисой. Об игре Козловского говорить сложно. Играет много в больших проектах. Нужны новые краски. Ведь Ильин их где то берет? А так ловишь себя на мысле, что это видел уже у Даниила эти краски и интонации в других фильмах. О сюжете. Ещё один фильм сказка. Но добрая и поучительная. Конечно, зная наш футбол, трудно даже в сказке заставить зрителя поверить, что можно повернуть реки вспять. Но стране, городам и весям России нужны такие свежие силы, как у тренера Юрия, нужны потрясения и игрокам и обывателям, и руководству. Ведь сегодня в России много держится только на вере в лидера. Нужны люди, готовые поддержать этого лидера и повести за собой остальных. Тут Козловский на сто процентов угадал и понял запрос общества. Только так победим! Рекомендации: Смотреть обязательно, с семьей, с детьми, с любимыми.
2 мая 2018, 17:03 Ответить
joulie3 2 мая 2018, 18:01
Оценка
Вчера ходила в кино, фильм очень по нравился. До слез и не один раз!
Браво, молодцы!!!! Рекомендую)))
2 мая 2018, 18:01 Ответить
um007 2 мая 2018, 20:17
Оценка
Оценка 8,5
2 мая 2018, 20:17 Ответить
elena-urusova 5 мая 2018, 07:37
Оценка
Вообще не понравился. 🤨
5 мая 2018, 07:37 Ответить
Виктория Справедливая 10 мая 2018, 08:40
Оценка
Смотрели всей семьёй. До слез интересный и замечательный фильм!
10 мая 2018, 08:40 Ответить
mikhakru1978 11 мая 2018, 20:55
Зачем так много Сычева?
11 мая 2018, 20:55 Ответить
Александра Тюменцева 11 мая 2018, 23:18
Оценка
10 минут хватило, больше смотреть не смогла. Дешевая графика, мерзкий герой. Хотя, как актер Козловский нравится. Ожидала большего на подобие похожих про: хоккей и баскетбол на уровне были фильмы. Этот, как наверно наш футбол, один пафос и не о чем.
11 мая 2018, 23:18 Ответить
Елена Астафьева 16 июня 2018, 19:21
Оценка
Великолепнейший фильм!!!! Чувство эмоций переполняло и зашкаливало!!!! После такого фильма хочется горы свернуть, понимаешь, что нет ничего невозможного! Невероятный подъем духа!!! Потрясающая актерская игра!!!! Классные кадры!!! Ох! Спасибо за него огромное!!! Получила удовольствие, так получила!!!! Огромная благодарность создателем фильма и замечательному актеру Даниле Козловскому!!!!!!!!!
16 июня 2018, 19:21 Ответить
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