Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Игорь Гордин

Игорь Гордин

Игорь Гордин
Игорь Гордин
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Игоря Гордина

Игорь Геннадьевич Гордин появился на свет 6 мая 1965 года в Ленинграде. Его родители были инженерами. Получил диплом политехнического университета, а в 1993 году поступил в ГИТИС. В это же время вошел в актерский состав Театра Юного Зрителя в Москве, где работает по сей день. В большом кино Гордин появился весьма поздно – в 2002 году. Его дебютом стала небольшая роль в боевике «Трио». После этого почти каждый год актер снимался хотя бы в одном фильме, играя второстепенные, но разнообразные роли: инспектора в «Диверсанте», полицейского в «Преступление будет раскрыто», Богдана Бельского в «Иване Грозном» и многие другие.

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Фильмография Игоря Гордина
Сирийская соната
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер 2022, Россия
0.0
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне
военный 2022, Россия / Сирия
7.0
Ампир V
Ампир V
фэнтези, драма 2022, Россия
0.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
Вечная жизнь Александра Христофорова
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.0
Норвег
Норвег
комедия 2015, Россия
6.0
Дубровский
Дубровский
драма, криминал 2014, Россия
6.0
Московские сумерки
Московские сумерки
мелодрама 2013, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Начались съемки сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в Советском Союзе Производство ведется в Москве и Волгограде.
Написать
10 ноября 2021 16:53
Представлен трейлер сериала « Хороший человек» об ангарском маньяке Премьера состоится на видеосервисе START.
Написать
21 мая 2020 09:11
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши