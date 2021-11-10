Игорь Геннадьевич Гордин появился на свет 6 мая 1965 года в Ленинграде. Его родители были инженерами. Получил диплом политехнического университета, а в 1993 году поступил в ГИТИС. В это же время вошел в актерский состав Театра Юного Зрителя в Москве, где работает по сей день. В большом кино Гордин появился весьма поздно – в 2002 году. Его дебютом стала небольшая роль в боевике «Трио». После этого почти каждый год актер снимался хотя бы в одном фильме, играя второстепенные, но разнообразные роли: инспектора в «Диверсанте», полицейского в «Преступление будет раскрыто», Богдана Бельского в «Иване Грозном» и многие другие.

Последнее обновление информации: 27.05.2022